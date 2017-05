Ovocinár radí, ako pestovať marhule a broskyne

Jarmila Lazíková | Mám marhulu asi štvrtý rok už minulý rok mala celkom fajn plodov a tento rok kvitla a ostatným idú lístky a naša ostala holá čo sa stalo? Odpovedať

Miro | ...neviem kto založil túto disksiu, ale zaslúži si pár po zadku. Veľa otázok, žiadna odpoveď. Aj y som odpovede vedel, ale už je neskoro. Odpovedať na otázky z roku 2016? Odpovedať

Miro | dopĺňam, a je toho viac http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/rez-merunek-sittuv-rez-zajisti-bohatou-urodu/ Řez meruněk: Šittův řez zajistí bohatou úrodu Meruňky řežeme zásadně na jaře, nejlépe na počátku rašení. Za dlouhá léta pěstování těchto oblíbených ovocných stromů sadaři vyvinuli optimální postup, který zajistí velkou plodnost a snadnou sklizeň. Jak tedy postupovat? Odpovedať

Miro | Dobrý deň, už sa majstri strhači marhúľ dohodnite. Jeden hovorí zááásadne strihať pred pučaním. Iný hovorí zásadne po zbere úrody. Moja literatúra, internet, knihy aj Receptár a Záhradkár sa v tomto zááásadne líšia. Robím šittov rez a skrátil som pár výhonov koncom marca. Odpovedať

kika | Môžem vypestovať marhuľu aj z kôstky? Odpovedať 396421 | Ano, len marhule budu male a nebudu mat vlastnosti kultivaru, z ktoreho kocka pochadza. Susedovi tak vyrastla pod oknom marhula z vyhodenej kostky a dlhe roky mu rodila mnozstvo malych ale zato chutnych marhuli. Odpovedať boris | nieje tak uplne pravda, ze budu male plody lepsie by bolo povedat(napisat), ze je to loteria ake budu plody na strome ktory je vypestovany z kostky. mozu byt aj male a kysle, ale tiez mozu byt aj pekne velke a sladke Odpovedať

Dušana | Poprosim o radu.Ns jesen sme zasadili broskynu .A na jar vsetko puci naokolo a nasa broskyna asi zamrzla.Vobec nenahodila ziadne puky.Co s nou treba spravit.Neda sa nijako zachranit ?Bola kupovsna riadne v ovocnej skolke .Ostatne stromky sa na prijali.Dakujem za radu. Odpovedať blesk | Väčšina ľudí si mylne myslí že im stromčeky vymrzli, lenže oni vyschli. Aj tento rok bolo málo zrážok počas zimy, preto sa odporúča počas dní keď je teplota nad 0 st. poliať stromčeky. Odpovedať

Anna Vargová | Dobrý deň! V jeseni sme zasadili maličký stromček broskyne a teraz na jar sa ukazuje, že už má prvé Kvetné púčiky. Chcem sa opýtať, či tieto kvetné púčiky na tak mladom stromčeku sa majú odstrániť /kdesi som to čítala, že stromček v takom prípade sa vysíli/ alebo ich ponechať. Ďakujem pekne za odpoveď. A. Vargová Odpovedať Kutil | Tiež som zasadil na jeseň, na jar okvitla a mala 4 plody vynikajúcej chuti. A túto jar má nasadené už celé kopy plodov, tak neviem, ja by som neodstraňoval. Odpovedať

Patrik | Dobrý den, chcem sa spýtat ako rozoznám marhuľu od broskyne. Odpovedať radko | broskyna ma dlhe uzke listy. marhula sirsie okruhle a marhula ma aj konare ostrejsie/pichlave. Odpovedať

Jozef | Ktorú odrodu marhule by ste nám poradil zasadiť v blízkosti k určitej odrode broskyne v záhrade (košická oblasť - košice) ? Napr. k broskyni Redhaven, ktorú odrodu marhule? K marhuli Vesna, ktorú odrodu broskyne? Ďakujem. Odpovedať

Gabriela | Dobrý večer, máme dva mladé stromy marhúľ, ale pre nechutnosť ich plodov, som jeden minulý rok zostrihala a druhý ponechala na vlastný rast. Tento rok sa na neostrihanom strome marhule polepšili- aspoň teraz, kým nie sú celkom prezreté, sú šťavnaté a nie múčne ako minulý rok a aj zvonka vyzerá plod pekne. Na strome sa však objavili aj úplne zoschnuté zhluky plodov, čo vyzerá akoby to boli len zoschnuté kôstky. Horší je však zostrihaný strom. Plody síce neopadávali počas zrenia tak veľmi ako pri neostrihanom strome, ale teraz sa vôbec nedajú jesť. Marhuľa má slabo marhuľovú farbu a po otvorení je pri kôstke z oboch strán hnedá a stvrdnutá. Aj keď ten stred vyrežeme, ostatná dužina je sypká a až horká-bŕ. Teraz už nie všetky, ako minulý rok, ale predsa len niektoré marhule aj z vonku majú chrastavitý povlak-pokožku. Listy sú na strome pekné zelené, len niektoré konáriky na koncoch akoby mali lístky mierne ovädnuté. Marhule sú na slnečnom stanovišti. Rada by som do pňa naočkovala inú odrodu marhúľ- z vyskúšanej fantastickej skorej marhule, ale neviem, či to pôvodný peň tejto marhule aj tak nepokazí a vôbec, ako na to?? Poradíte, dáte mi k tomu komentár? Ďakujem. Odpovedať

Jana Luptakova | Dobry den. Velmi sa mi paci Vas clanok. Mam malu zahradku a chcela by som si zasadit marhulku. Svieti tam vsak iba vychodne a trochu juzne slnko a je to pri muriku. Myslite, ze nejakej odrode by sa tam mohlo darit? Tiez by som si rada kupila ovocne smulky. Da sa od Vas? Dakujem a pozdravujem. Jana Odpovedať

Stefan | Dobrý deň, marhuľa má 3 roky a nekvitne, môžete mi poradiť? Odpovedať

Jozef | Dobry den mozem natriet kmene stromov teraz v aprili? Odpovedať

Anna | Dobrý deň, chcela by som sa opýtať už piaty rok marhuľa , kedy prevádzať rez aby mala koruna správny tvar, či v čase kvitnutia alebo po obratí plodov?Minulý rok už mala 4 plody a nič sme nerezali.Teraz zakvitla ale je hustá. Vďaka za odpoveď Odpovedať

Peter | Aky ovocny strom by som mohol vysadit ku broskyni? Odpovedať

Ivana | Dobrý deň chcela by som sa spýtať už štvrtý rok pestujem marhuľu a tento rok mi pekne zakvitla a z ničoho nič mi opadali listy a konáre ostali úplne holé od jari som ju striekala kuprikolom podla navodu a zrazu mi ostala celá holá a odspodu kmeňa mi rašia vlky. Drevo je živé nevyschlo môže mi prosím niekto poradiť čo sa jej stalo? Ďakujem Odpovedať

Kamensky Jaroslav | Dobry den chcem Vas poprosit co mam robit zo stroncekom slivkomarhula.Po vysadeni v Marci podla prilozenych instrukcii a zrezani na dve ocka a doslednom polievani mi stromcek uz po mesiaci vobec nepusta puciky ale zacal pucit z podpienka pod stepom .Prosim co mam stim robit? Odpovedať

Miluska | Dobrý deň.Prosím o radu,môžem teraz v máji orezať suché konáre na broskyni? Odpovedať

Ján | Dobrý deň, keď môžem, tak by som mal jeden dotaz na autora - odborníka. Mám problém s dozrievaním plodov na marhuli Vestar (7 ročný strom). Pekne okvitne a nasadí plody, ktoré sa pekne vyvíjajú až do fázy, keď by mali mäknúť a naberať slad. V tomto štádiu sa prestanú vyvíjať a zostanú tvrdé a bez sladu. Po nejakom čase začnú hniť a opadávať. Robil som už rôzne pokusy s prebierkou plodov, hnojením a rezom, ale bez výsledku. Viete mi ešte niečo poradiť? Je mi ľúto taký pekný strom vyhodiť, ale asi mi nič iné neostáva. Vďaka Odpovedať Roman | Dobrý deň, presne tento problém s marhuľou Vestar mám aj ja. Odpovedať

Kyjovský Ján | Dobrý deň prajem.Konečne som sa dopracoval na stranku s užitočnými radami z ovocinárstva.Už dlhšie si neviem rady s marhuľou ktorá mi každý rok odhodí plody alebo len zakvitne.Tohto roku mi dokonca zakvitnuté konariky vyshli aj s listymi a na nich /skoro na všetkých / a aj na trňoch vytvoril glejotok. Viete mi poradiť ? Odpovedať Tomáš | Treba urobiť postrek na začiatku a konci kvitnutia prípravkom Sporgon. Ide o moníliozu marhúľ, kde po odkvitnutí zvykne zostať strom ako uschnutý, bez úrody a listov, ktoré časom vyrašia. Treba po znovuvyrašení listov zostrihať uschnuté konáriky a na jar urobiť postrek spomínaným prípravkom. Odpovedať

vojto | Dobrý deň, tiež ma zaujúma recept na ovocné cmulky a kde nájdem podrobnejší článok o hlavnom reze broskýň, dík za rýchlu odpoveď Odpovedať Admin | Dobry den, skuste vyuzit nas vyhladavac na stranke, navedie vas na niekolko clankov, v ktorych sa spomina rez broskyn. Podrobny recept na cmulky zozenieme a uverejnime u nas na webe uz coskoro. S pozdravom Admin Odpovedať | Dobrý deň, prosím o recept na ovocné cmuľky, nikde som sa tu k nemu nedopátrala, ďakujem Odpovedať

Peter | Dobry den.. Prakticky clanok akurat by som tam este dodal na akom dreve rodi broskyna, vela zahradkarov si to neuvedomuje a nechava broskynu vyrast do velkej vysky. Dalej zatieranie reznych ran latexom ja osobne by som si pri porezani igelitovy sacek na ranu nedaval a to iste sa deje ked natrieme reznu ranu latexom. pod ktorým vznikajú ideálne podmienky pre klíčenie hubových spór a rast podhubia – vlhko, teplo, tma a nulová vzdušnosť.. S pozdravom Svidron Odpovedať