Máte parenisko? Vypestujte si výsadbu a skoré druhy zeleniny

Začíname s výsevom a predpestovávaním hlúbovín a šalátu na výsadbu. Časť pareniska sa vyplatí ponechať na výsev teplomilných druhov a kvetín.





Osivo vysievame do vyznačených riadkov. foto: Jana Kopřiva

PRAVIDLÁ VÝSEVU

V parenisku sa vysieva do dobre pripraveného vlhšieho substrátu, najvhodnejší je výsev do riadkov, kde už v priebehu sejby budeme dbať na vzdialenosť jednotlivých rastlín. Pri predpestovávaní výsadby volíme vzdialenosť riadkov 10 cm a riedky výsev, aby vypestovaná sadba bola silná, nie vytiahnutá hore. Zároveň je tento spôsob vhodnejší pre rastliny, ktoré zostanú v parenisku dlhší čas a nebudú sa prepichovať – napr. pór.

Na vyznačenie riadkov sa využíva buď riadkovač, alebo je možné použiť povraz napnutý medzi dvoma kolíkmi. Výsev naširoko sa robí pri výsadbe rastlín, ktoré sa budú prepichovať. Pre tento spôsob ale platí, že potom máme sťaženú možnosť trhania buriny a okopávania. Osivo sa vysieva do hĺbky asi 0,5 cm, semienka sa nesmú „utopiť“, klíčenie by sa tým značne predĺžilo alebo by bolo nerovnomerné. Po výsadbe je dobré osivo mierne pritlačiť doskou a výsev pokropiť vlažnou vodou.





Riadky si vyznačíme riadkovačom alebo povrazom. foto: Jana Kopřiva

ČO DRUH, TO INÉ POŽIADAVKY

Pri výseve vždy vychádzame z požiadaviek určitého druhu zeleniny, preto napr. nevysievame pod rovnaké okno hlúboviny, ktoré sú otužilejšie a potrebujú častejšie vetranie, a teplomilné uhorky či papriky, ktoré sú na chlad citlivé. Vypestovaná výsadba sa využíva nielen na výsadbu do záhrady, ale aj na dopestovanie v parenisku. Najväčším problémom sú huby, ktoré spôsobujú opadávanie rastlín. V zodpovedajúcich podmienkach, akými sú vlhko, teplo a hustý výsev, napádajú krčky mladých semenáčov. Najčastejším príznakom je vodnatenie a postupné černanie koreňového krčku mladých rastlín. Koreňový krčok sa v mieste napadnutia zužuje, rastliny sa skláňajú k zemi, "padajú" a hynú. V niektorých prípadoch rastliny hynú ešte predtým, ako vzídu.





Vzchádzajúci výsev…



… a takto vyzerá padanie rastlín.

POZOR NA ŠÍRENIE NÁKAZY

V priestoroch sa opadávanie klíčiacich rastlín väčšinou šíri ohniskovo. V iných prípadoch dochádza k hnednutiu alebo černaniu a postupnému odumieraniu koreňov, prípadne celých klíčkov. Táto choroba napáda predovšetkým predpestované sadby, najčastejšie do fázy dvoch až štyroch pravých listov. Plodiny s pomalým počiatočným rastom sú poškodzované oveľa viac. Pôvodcovia opadania väčšinou prežívajú saprofyticky v pôde alebo na požatvových zbytkoch. V niektorých prípadoch môhu byť huby prenášané aj infikovanými semenami a výsadbou. Pretože ide o typickú komplexnú chorobu, má každý pôvodca aj iný vývojový cyklus.

Opadávanie klíčiacich rastlín podporuje predovšetkým nedostatok svetla, nadbytok vody, utužená pôda a vysoké teploty pôdy aj vzduchu. Výsadbu rastlín treba predpestovávať v prostredí s dostatkom svetla, s nie príliš vysokou teplotou a len s primeranou zálievkou. Pestovateľské substráty musia byť očistené od pôvodcov opadávania. Komposty musia byť vyzreté. Dôležitá je aj kvalitná príprava výsadbového lôžka, nie príliš hlboké siatie, vhodná hustota a neprehnojovanie dusíkom.





Mladá výsadba.

AKO OŠETROVAŤ

Aj keď použijeme kvalitný substrát, vyplatí sa výsev ošetriť kombinovaným fungicídnym prípravkom Previcur Energy zelenina, kde je účinná látka rastlinami prijímaná ako nadzemnými časťami rastlín (už po 30 minútach), tak aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje systémovým účinkom hubenia pôdnych a listových chorôb v zelenine ako šalát, uhorky, hlúboviny, kapusta, kel, karfiol, ružičkový kel, kaleráb a okrasné rastliny. Pôsobí preventívne aj liečivo. Je ideálnym riešením na ochranu uhoriek proti plesni uhorkovej, na ochranu hlúbovín proti plesni kapustovej a pôdnym hubám Oomycetes, šalátu proti plesni šalátovej. Potrebné množstvo prípravku odmeriame a rozpustíme v malom množstve vody. Za stáleho miešania doplníme na požadovaný objem. Veľmi dôležité je udržiavať rovnomernú vlhkosť zeminy, neprelievať ju a udržiavať riedky výsev.





Previcur® Energy – zelenina

Systémový kombinovaný fungicídny prípravok pôsobiaci proti pôdnym a listovým chorobám, ktoré spôsobujú opadávanie klíčiacich rastlín, nekrózu koreňov, piat stoniek a choroby nadzemných častí rastlín.

Je ideálnym riešením na ochranu uhoriek proti plesni uhorkovej, hlúbovín proti plesni kapustovej a pôdnym hubám Oomycetes (Previcur energy okrasné rostliny), šalátu proti plesni šalátovej.





DECIS® PROTECH – ovocie a zelenina

Je insekticídny prípravok s kontaktným účinkom proti cicavým a žravým škodcom ako sú vošky, vrtivky, pásavky, kvetovky a húseničky. Ochráni ovocie, zeleninu i okrasné rastliny. Má rýchly účinok, a to aj pri nízkych teplotách.

Balenie: 2x5 ml, 30 ml a 100 ml

Text a foto: Jana Kopřiva



www.bayergarden.sk

PR článok spoločnosti Bayer, spol. s r.o.