Bezchemická ochrana šalátu a reďkovky

Reďkovka toleruje chlad môžeme ich vysádzať i do nevykurovaných skleníkov fóliovníkov. Síce má krátku vegetačnú dobu predsa má veľa nepriateľov a preto nesmieme zanedbať ochranou. Prvým krokom v ochrane je príprava pôdy. Pred sejbou aplikujme do pôdy Fielder (10g/ 10l). Obsahuje hubu Trichoderma asperellum, ktorý žije v symbióze s našou rastlinou, pomáha ju udržať čo najlepšom stave. Nezabudnime základom života je Pôda.

Základné problémy sú s polievaním, keď máme prasknuté nebodaj zmäknuté reďkovky a keď sú drevnaté už sú nekonzumné. Dá sa to vyriešiť pravidelnou vyrovnanou závlahou. Oveľa vážnejšou chorobou je peronospóra, ktorá napadá listy aj hľuzy. Na listoch sa objavia žlto-zelené fľaky, a na spodnej strane listu sa objavuje biela pleseň. Na hľúzok sa najčastejšie objavia tmavosivé fľaky a postupne sa rozširuje na celú časť hľuzu. Patogén prezimuje na rastlinných zvyškoch, choroba sa postupne šíri s vodou, zmyjeme do pôdy.

Ochranu začíname už vo fáze prvých listov, postrek Imunofol (0,4 dl/10l) alebo Chitopron (4g/10l) vždy miešané s CuproTonic 0,2 dl/10l). Postrekujeme v 7 dňových intervaloch.

Na reďkovkách sa môže objaviť aj rizománia. Začiatku choroby na listoch objavujú žlto-zelené škvrny a vyvinú sa biele sporangiá veľkosti 1-2 mm. V neskoršom štádiu škvrny na listoch usychajú.

Ochranou začíname čo najskôr po objavení prvých listov postrek zopakujeme na začiatku rastu hľúz. Na ochranu proti rizománii aplikujeme prípravky ktoré sú aj proti peronospóre.

Škodcovia

Vzhľadom na krátku vegetačnú dobu je málo škodcov ktoré môžu napadnú reďkovku, ale môžu spôsobiť veľmi vážne škody.

Jeden z najvýznamnejších škodcov je mucha Phorbia radicum. Za jeden rok má dve generácie. Škodca prezimuje v pôde vo forme kukly. Rojenie prvej generácie sa začína už v prevej dekáde marca. Ich vajíčka kladú do blízkosti rastlín do trhlín pôdy. Za 2-14 dní sa vyliahnu, preniknú do hľuzu a vytvárajú chodbičky.

Poškodená reďkovka je nechutná a nekonzumná. Larvy sú 8-10 mm veľké, majú bielkastú farbu. Za 20-30 dní sa úplne vyvinú a opúšťajú miesto poškodenia a zakuklia sa v pôde.

Mlynárik kapustový spôsobuje podobné škody ako Phorbia radicum. Ak je to možné dodržte striedanie plodín. Na dezinfekciu pôdy proti škodcom aplikujeme do pôdy NovaStart Bacic (0,05g/m2) mikrogranulát. Granulované, komplexné, umelé hnojivo obsahujúce dusík - fosfor – draslík obohatené o mikroprvky, dobre funguje i proti drôtovcom.

Kapustovité blchy, skočky (Phyllotreta cruciferae, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta nemorum) majú rôzne farby: čierna, modrá, zelená metalíza, žlté čiarkovité. Majú jednu generáciu. Chrobáky prezimujú na rastlinných zvyškoch. Objavia sa skoro na jar keď je 7-8 °C.

Poškodujú mladé listy vyhryzením v tvare kruhu. Kvôli poškodeniu rastliny vyparujú viac vody, a zo studenej pôdy ju nevie prijať. Vývoj rastlín sa zhorší, alebo úplne vyschne. Dospelé kladú vajíčka vedľa koreňového kŕčka alebo do trhlín pôdy.

Skočka kapustová kladie vajíčka na listy, po vyliahnutí preniknú do listu, robia míny a v mínach sa vyvíjajú. Dospelé v letnom období škodia najviac. Dobré výsledky sú odpudzovaním s Fielder (10g / 10l).

Ďalšou skoro pestovanou zeleninou je hlávkový šalát je jednoročná pôvodom európska zelenina. V našich zemepisných šírkach sa v zime pestuje v skleníkoch a v teplejšie časti roka na poliach. Z vitamínov obsahuje B1, B2, B6, C, E plus karotény, niacín, kyselinu listovú, pantotenovú a biotín. Z minerálnych látok sa v ňom vyskytujú hlavne železo a vápnik, stopovo sodík, zinok, fosfor, horčík, draslík, mangán, chróm, selén a nikel, jedným slovom čo nám chýba koncom zimy.

Šalát tiež má krátku vegetačnú dobu, rozmnožujeme ich zo sadeníc. Hlavný dôraz v ochrane je proti chorobám. Výskyt škodcov závisí od pestovateľskej technológie. Pri dodržaní hygieny v skleníkoch pri rýchlení šalátu sa nevyskytujú škodcovia. Znamená to neprehnojovať dusíkom, štartujeme s baktériami Novaferm Multi (100ml / 10l) s Fielder (10g / 10l).

Pri pestovanie šalátu sa môžu objaviť lietajúce vošky. Ochranu začíname pri prvom výskyte škodcov s BorOil (0,5dl /10l)alebo FerrumOil(0,5dl /10l). Aplikáciu zopakujeme o 3-5 dní.

Pri letnej výsadbe hlávkového šalátu sa objavujú škodcovia ako koreňové háďatká (Meloidogyne spp.), siatica oziminová (Agrotis segetum), vošky. Proti koreňovým háďatkám dezinfikujeme pôdu. Ochranu začíname preventívne s hubou Beauveria bassiana.

Pri dažďovom počasí sa vyskytujú bezulitné slimáky. Proti slizniakom aplikujeme prípravok Nemaslug. Prípravok obsahuje parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita, ktoré vyhľadávajú slizniakov fungujú s veľkým úspechom na celom svete.

Pred výsevom šalátu proti rizoktónii aplikujeme produkt Fielder, táto hyperparazitycká huba Trichoderma ktorá po zapracovaní do pôdy obrastá koreňový systém a nepustí patogénne huby blízko k naším rastlinám.

Ešte zopár zácných ochranných opatrení: dôležité je plytké sadenie. Dajme pozor na to, aby sme nesadili planty veľmi hlboko, lebo hlboko sadené planty môže napadnúť sklerotínia alebo botritýda.

Proti botritýde a sklerotínii základným krokom je aplikácia Fielder do pôdy pred vysádzaním. Preventívne postrekujeme po celú vegetačnú dobu od vysádzania až po zber úrody s prípravkami Imunofol (0,4 dl/10l) alebo Chitopron (4g/10l).

Zdravé rastliny Vám odvďačia svojimi zdraviu prospešnými nutričnými hodnotami.

