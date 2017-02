Poznáte citrusový kaviár?

Pestuje sa ako prenosná rastlina v nádobe. Zazimujte ju na chránenom mieste bez mrazov.

Latinský názov: Microcitrus australasica

Ako pestovať citrusový kaviár

Optimálne miesto na výsadbu je slnečné a chránené stanovisko. Pôda by mala byť mierne kyslá (hodnota pH od 5,5 do 6). Od mája do augusta ho treba hnojiť hnojivom na citrusy, dávkovanie podľa návodu. Najlepšie zalievať dažďovou vodou. V miske pod kvetináčom by nemala zostávať voda, hrozí hnitie koreňov. Citrusový kaviár je pomerne odolný a dobre znesie aj suchší vzduch. Žlté listy sú znakom nedostatku železa (chloróza), treba začať citrus hnojiť. Listy môžu v zime čiastočne opadať.

Má biele, voňavé kvety. 6-10 cm dlhé, valcovité plody. Tvarom pripomínajú uhorku. Kôra je žltozelená, tenká a hrubá. Dužina žltozelená, s 5-8 segmentami. Šťava je kyslá, len s nepatrným obsahom sacharidov. S vysokým obsahom vitamínu C (82 mg/100 g). Konzumujú sa čerstvé.

Rez nie je potrebný - podľa potreby je však možné skrátiť, prípadne presvetliť. Nové kvety sa začnú tvoriť až v nasledujúcom roku.

Nie je zimovzdorný. V zime rastlina potrebuje svetlé, ale chladnejšie miesto. Teplota v tejto miestnosti by mala byť okolo 10 °C až 15 °C. Bohužiaľ, často sa na ňom vyskytujú vošky, preto obzvlášť v zime treba kontrolovať spodnú stranu listov.