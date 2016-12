Vysaďte si s nami predzáhradku, ktorá vás bude tešiť celú sezónu

Naše straré mamy dbali na to, aby predzáhrada bola vysadená krásnymi trvalkami, ale tiež bylinami, ktoré mali hlbší význam. Napríklad rozmarín bol symbolom lásky aj smrti, mal pomáhať životu. Aj dnes sa vyplatí vysadiť si do predzáhradky rastliny. Dobré je skombinovať kvitnúce trvalky, bylinky a jedlé druhy. Sladké plody jahody, ríbezle, josty, muchovníka, zemolezu kamčatského alebo popínavého kivi či schizandry budú príjemným prekvapením najmä pre deti. Možno aj vďaka tomu budú mať o dôvod viac, prečo radšej zotrvať vonku ako sedieť doma pred počítačom.

Živý kvetinový plot

Okrem toho, že záhrada bude chutiť, bzučať a kvitnúť od jari do jesene, by mala vytvárať aj zátišie a intímnu zónu. Náš dom je nad terénom a vysoké trvalky mali vytvoriť optický klam a tak „znížiť“ dom na terén. Okrem toho sme chceli vytvoriť aj efekt živého plota, ktorý by nám zaručil viac súkromia. Záhradné architektky a dizajnérky Lucia Kováčová a Monika Gážiová (www.zahradecka.sk) navrhli kocept vysokých trvaliek. „Ľudia si častokrát vysadia do predzáhrady vždyzelené dreviny, aby mali súkromie. Zabúdajú však na to, že v zime ich oberajú o svetlo a tiež, že v zime trávia v záhrade podstatne menej času a na uliciach nie sú ľudia, ktorých zvedavé pohľady by ich mohli otravovať, preto ich súkromie nemá čím trpieť,“ vysvetľújú záhradné architektky. Do záhrady navrhli trvalky s priemernou výškou 70 cm. Dôležité bolo, aby to boli druhy, ktoré sa u nás pestujú dlho, sú odolné a nevyžadujú si prílišnu starostlivosť.

Vysoké trvalky do predzáhradky

• Agastache

Aromatická trvalka, má silne aromatické listy s mätovou vôňou.

• Rebríček (Achillea ’Terracotta‘)

Tento druh má kvety v rôznych odtieňoch oranžovej farby, pomáha pri tráviacich ťažkostiach.

• Sasanka (Anemone)

Potrebuje polotieň. Kvitne až do neskorej jesene.

• Stračonôžka (Delphinium)

Po dokvitnutí sa urobí rez, remontuje (znovu kvitne).

• Kosatec (Iris)

Zabezpečuje jarný aspekt.

• Helénium (Helenium)

Kvitne celé leto.

• Ľaliovka (Hemerocallis)

Nenáročná, koreň a kvety sú jedlé (ako farebný doplnok do šalátov).

• Ježibaba modrá (Echinops)

Je lákadlom pre hmyz. Liečivá rastlina na nervové poruchy.

• Vlčí bôb (Lupinus)

Má schopnosť viazať vzdušný dusík a obohacovať ním pôdu, čiže pôsobí v záhone na pôdu namiesto hnojiva.

• Vrbica veľkolistá (Lythrum)

Vhodná k vodným plochám, listy pripomínajú list vŕby.

Bylinkovým chodníkom až domov

Bylinky sú využiteľné v kuchyni a zároveň ochraňujú iné rastliny pred chorobami a škodcami. Predstavte si ich, ako sprevádzajú vaše kroky domov v podobe bylinkového chodníka. Záhradné architektky Monika Gážiová a Lucia Kováčová majú tip, ako na to. „Pri hľadaní riešení predzáhrady domu autorky článku sme sa zhodli na tom, že vzhľadom na permakultúrne zameranie rodiny využijeme pri budovaní chodníka a tiež lemov záhonov staré tehly. Zúžitkujeme tak niečo, čo by si inak možno nenašlo uplatnenie a ani sa kvôli nášmu chodníku nemusí vyrábať nový materiál,“ vysvetľujú dizajnérky. Tehlový chodník sa môže príjemne kľukatiť a či už máte prostredie viac prírodné, alebo viac mestské, nič ním nepokazíte. Záhradné dizajnérky však prišli s nápadom posadiť sem rôzne bylinky a spestriť tak cestu domov. „Tehly na okraji chodníka sú občas vynechané a na ich miesto sme vysadili pažítku, jahody, tymian, materinu dúšku, skorocel a rebríček obyčajný,“ dopĺňajú.

3D rajská záhrada

Kvety a jedlé rastliny môžeme doplniť popínavými. Do predzáhrady takto dostaneme aj vertikálne pestovanie. Vstup do domu lemovaný akébiou päťpočetnou, viničom, aktinídiou (kivi), zemolezom alebo jedlou ružou bude doslova sladkým návratom domov. Plody týchto rastlín dozrievajú rôzne a majú aj estetickú funkciu. Nie ste z popínavých rastlín nadšení, pretože sa obávate o fasádu svojho domu? Môžete využiť konštrukcie, po ktorých sa budú rasliny ťahať. Vytiahnutím rastlín do výšky získa vaša predzáhrada 2D efekt. Stačí pridať ešte čas, teda dozrievanie postupne, od skorej jari až po neskorú jeseň, a z 2D sa stáva 3D.

Popínavé rastliny

• Akébia päťpočetná (Akebia quinata)

Kvety vínovočervenej farby s vanilkovou vôňou. V našich podmienkach nemá plody veľmi často. Listy sú vhodné na prípravu čaju, výhonky do šalátov.

• Zemolez (Lonicera henryi)

Popínavá, mrazuvzdorná, vždyzelená a kvitnúca liana.

• Kivi (Actinidia)

Liana okrasná listom, plody majú 5-krát viac vitamínu C ako čierne ríbezle.

• Vinič

Keďže sa nachádzame vo vinohradníckej oblasti, táto rastlina určite nemôže chýbať.

Voda, ako život

V áziskych krajinách nájdete pred vstupom do domu, reštaurácie či hotela jazierka alebo nádoby s vodou, vodnými rastlinami a rybičkami. Voda pred vstupom je dôležitým harmonizačným elementom v záhradnej architektúre podľa feng shui. Zároveň je to pre nás posledným prvkom k tomu, aby sme dosiahli efekt rajskej predzáhrady, ktorá vonia, chutí, hýri farbami a v neposlednom rade zvukom. Voda pritiahne do vašej predzáhrady život, včely, motýle, užitoční hmyz, jašterice a rôznych vtákov. Odrazu to nebude len krásna a chutná predzáhrada, ale aj bzučiaca a spevavá vďaka vtákom, ktorí sa prídu z vášho jazierka napiť. Stane sa z nej predzáhradka, v ktorej nájdu potešenie všetky naše zmysly. Ak je vaša predzáhradka veľmi malá, postačia aj malé napájadlá pre hmyz a vtákov. V sude už viete pestovať vodné rastliny a chovať rybičky, ktoré by požierali prípadné vajíčka komárov. Ak sa naladíme na predzáhradku, v ktorej nájdeme z každého rožka troška, vytvorí sa nám navyše harmonická rovnováha, vďaka ktorej nebudeme musieť bojovať so škodcami, rastliny budú odolné a údržba bude minimálna.

text Zuzana Matúšová Girgošková, www.lifereset.sk

foto autorka, isifa/Shutterstock

zdroj časopis Tvorivé bývanie 4/2016, JAGA GROUP, s.r.o.