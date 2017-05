Krásny trávnik: 5 najdôležitejších krokov po zime

1 Kontrola a ochrana

Ak sme po trávniku počas zimy chodili, je možné, že teraz sa dívame na niečo, čo by sme radšej nevideli. Pleseň snežná, ktorá sa často vyskytuje po zime na trávniku, na ňom zanecháva nepekné hnedé stopy. Ide o hubové ochorenie, ktoré sa šíri najmä vtedy, ak sme trávnik neskoro na jeseň príliš hnojili dusíkatými hnojivami alebo mu, naopak, chýba draslík (mal byť dodaný na jeseň), alebo sa po trávniku chodilo, keď bol zasnežený a namrznutý. Možnou príčinou je aj množstvo organickej hmoty (plsti) v trávniku, ktorá v ňom zostáva po kosení. Svoje urobí aj absencia pravidelnejšieho prevzdušňovania trávnika. Teraz v apríli treba teda urobiť ochranný postrek prípravkom s obsahom účinnej látky azoxystrobínu, a to aj opakovane.

2 Vyčistenie a vyrovnanie

Keď sa oteplí, bude slnečno, treba odstrániť z trávnika všetko lístie, konáriky, zvyšky plodov, šišiek či kôry, ale aj kôpky zeme po krtkovi, prípadne menšie kopčeky po dážďovkách, ktoré sa objavujú koncom zimy. Táto činnosť si vyžaduje ozajstnú precíznosť. Na trávnik je dobré rozhodiť tenšiu vrstvu preosiateho kompostu – tak sa vyrovnajú vzniknuté nerovnosti. Môžeme použiť aj špeciálny trávnikový piesok. Priehlbiny trávniku nepristanú.

Pleseň snežná zanecháva na trávniku nepekné hnedé fľaky. Foto: isifa/Shutterstock

3 Proti machu

V skoro jarnom období, keď nemrzne, môžeme trávnik vápniť, a tak pomaly likvidovať machy, ktoré sa v ňom rozšírili. Trávnik vápnime drveným vápencom – dostať ho kúpiť v záhradnom centre –, nesmie sa používať obyčajné vápno. Aplikovať môžeme aj špeciálny prípravok proti machu.

4 Kosenie a vertikulácia

S príchodom prvých silnejších zrážok začína trávnik rásť. Je to zároveň čas, keď treba myslieť na jeho prvé kosenie. Kosačku však nenastavujme príliš nízko. Po kosení je vhodné zvážiť aj vertikuláciu, trávnik tak zbavíme nevzhľadnej a škodiacej plsti a zároveň zaistíme lepší prístup vlahe aj živinám ku koreňom. Pripravte sa na to, že istý čas bude trávnik nevzhľadný. Je to však krátkodobá daň za jeho neskoršiu nádheru. Zariadenie na vertikuláciu si môžeme požičať v požičovni náradia.

5 Hnojenie

Po vertikulácii je správny čas na dodanie živín. Použijeme hnojivo určené na trávniky s vyšším obsahom dusíka, aby sa naštartoval do novej sezóny. Hnojivo by malo obsahovať vyvážený pomer živín, napríklad železo či horčík. Sú to prvky, ktoré prispievajú k reprezentatívnemu vzhľadu trávnatej plochy počas celej sezóny. Na výber máme hnojivá s okamžitým účinkom alebo tie s postupným uvoľňovaním živín. Dobrou voľbou sú aj hnojivá s herbicídnou zložkou, ktoré sa postarajú o likvidáciu drobnej buriny v trávniku. Prihnojujeme až vtedy, keď sa trochu oteplí. V opačnom prípade živiny nemajú šancu dostať sa ku korienkom tráv a vyplavia sa. Po aplikácii hnojiva trávnik výdatne zavlažíme.

Text: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock

Zdroj: časopis Urob si sám 4/2017