Jednoduchý a lacný spôsob, ako si rozmnožíte vždyzelené dreviny

UROB SI SÁM

náročnosť:++

čas: do 1 hodiny

ľudia: 1

obdobie: leto, začiatok jesene

KONTROLNÝ ZOZNAM

Materiál

• hnojivá do 5 €/ks

na prihnojovanie drevín

• horká soľ do 2 €

• insekticídne postreky do 3 €

• nastielacia kôra 3 €

60 l

• substrát 1,90 €

na rozmnožovanie

• perlit 0,73 €

• práškový stimulátor 2,50 €

Náradie

• záhradnícke nožnice

• záhradnícka lopatka

• špagát

• záhradnícky nôž

• krhla s vodou

PRACOVNÝ POSTUP

1. ŠKODCOVIA

Listy rododendronov často poškodzujú požieraním hlavne nosániky. Ich likvidácia pomocou insekticídu nie je zložitá a je rýchla a účinná.

2. MIESTO

Nie vždy sa vyplatí sadiť drevinu za každú cenu tam, kde nemá optimálne vegetačné podmienky. Potom sa môže stať, že jej listy popáli slnko a treba ju presadiť.

3. ANOMÁLIE

Pri prezeraní vždyzelenej cezmíny môžete naraziť aj na takéto anomálie. Nie sú pre rastlinu nebezpečné, no najlepšie bude takéto konáriky odstrihnúť.

4. ŽIVÝ PLOT

V auguste máme príležitosť ostrihať aj novovysadený živý plot z vavrínovca. Podporíme tým jeho rozkonárovanie a zahusťovanie.

5. FORMA

Guľovité formy tují a cypruštekov by si mali udržať svoj atraktívny tvar. Bez pravidelného rezu to však nepôjde. Ak je pod mrakom, je najlepší čas sa pustiť do práce.

6. VÝSADBA

Koniec augusta a začiatok septembra je príležitosť vysadiť nové vždyzelené listnáče. V ponuke je množstvo pekných nenáročných druhov, napríklad pieris.

7. ZÁLIEVKA

Počas horúcich letných dní by sme výdatnú vlahu mali dopriať hlavne novovysadeným jedincom. Nezabudnime ani na miniatúrne ihličnany.

8. KRUŠPÁNY

Krušpány sú v poslednom čase intenzívne napádané agresívnou vijačkou krušpánovou. Ak chceme posilniť odolnosť kríkov, hnojíme špeciálnym hnojivom.

9. NASTIELANIE

August patrí k najhorúcejším mesiacom v roku a našou snahou je udržať vlahu okolo drevín čo najdlhšie. Pomôže nám k tomu aj nástielka z drvenej kôry.

10. HNOJIVÁ

Dopĺňanie živín ihličnanom aj listnáčom určite nepodceňujme. Viditeľne sa to prejaví na ich vzhľade a aj na odolnosti proti chorobám a škodcom.

11. PRIVIAZANIE

Dlhé výhonky plamienka plotného môžeme odstrihnúť. Inou možnosťou je, že ich priviažeme k plotu, čím zabezpečíme hustejší a vizuálne príťažlivejší porast.

12. RÝCHLY RAST

Ak chceme podporiť rýchly rast vavrínovca v živom plote, doprajme mu okrem rezu aj dostatok vlahy a výživu. Okolo rastlín tiež treba dopĺňať kôrovú nástielku.

13. PRERASTANIE

Plazivé ihličnany môžu nežiaduco prerastať do trávnikov. Stane sa to vtedy, ak sa vysadia veľmi blízko k nim. Neostane nám potom nič iné, len pravidelne zastrihávať.

14. DRASLÍK

Koncom leta prihnojujeme hnojivom s vyšším obsahom draslíka. Vyskúšať môžeme granulovaný ovčí hnoj, ktorý sa výborne osvedčil pri pestovaní ihličnanov.

15. ROZKONÁRENIE

Panašované bršleny sú efektné a vďačné dreviny. Niekedy však rastú príliš pomaly, sú riedke a nevzhľadné. Pomôže im zrezanie počas leta.

16. ROZMNOŽOVANIE

Ihličnany aj vždyzelené listnáče si môžeme počas leta rozmnožiť pomocou odrezkov. Pripravíme si substrát určený na rozmnožovanie a pridáme za hrsť perlitu.

17. ODBER

Odrezky zberáme z dostatočne osvetlených častí zdravých krov a režeme ich s kúskom starého dreva alebo na konárový krúžok. Ideálna dĺžka je 8 až 10 cm.

18. STIMULÁTOR

Odrezky potom ošetríme fungicídnym prípravkom a v práškovom stimulátore. Týmto môžeme celý proces zakoreňovania výrazne urýchliť.

19. ZAPICHNUTIE

Odrezky zapichneme do pripraveného substrátu v miske a dobre zalejeme. Umiestnime ich na chránené miesto v polotieni a substrát udržiavame mierne vlhký.

Rozmnožovanie ihličnanov odrezkami

Druhy a odber

Pomocou odrezkov si počas augusta a začiatkom septembra môžeme rozmnožiť tuje, cyprušteky, borievky aj tisy. Pokúsiť sa môžeme zakoreniť aj odrezky zaujímavých kultivarov smrekov. Nevyhnutné je odoberať dobre vyzreté bočné výhonky zo slnečnej strany. Mali by byť zdravé, bez známok chorôb a škodcov, rovnomerne olistené. Mäkké výhonky nepoužívame. U tisov využívame len vrcholové výhonky. Na odber používame vyčistené nožnice a ostrý nožík. Odrezok by mal mať ideálne tzv. pätku starého dreva. Ihličie nad ňou treba opatrne odstrániť.

Starostlivosť

Odrezky treba udržiavať vo vlhkom substráte. Substrát nesmie v žiadnom prípade na dlhšie preschnúť. Optimálne pH tohto substrátu sa pohybuje na úrovni 4,8 – 5,5. Počas zakoreňovania by malo byť teplejšie, misku s odrezkami treba umiestniť na chránené polotienisté miesto. Môže to byť aj prázdne parenisko, pokojne však aj skleník. Zakoreňujúce sa odrezky rozhodne nevyťahujte. Nechajte ich takto aj počas zimy. Na jar budete presne vidieť, ktoré sa zakorenili a ktoré nie. Následne ich môžete porozsádzať do menších črepníkov. Počas zimy ich treba, ak je slnečno a sucho, zalievať, je tiež možné prikryť ich bielou netkanou textíliou.

Ako nakupovať vždyzelené dreviny

Výber

Ideálnym obdobím na výsadbu vždyzelených drevín je koniec augusta a september. Pôda je teplejšia a vlahy začína byť viac. To sú ideálne podmienky na zakoreňovanie týchto rastlín. Vybrať si môžeme zo širokej ponuky rôznych druhov a odrôd. S blížiacou sa jeseňou je ponuka širšia. Snažme sa tieto dreviny nakúpiť a vysadiť čím skôr. Neskorá jesenná výsadba vhodná nie je, rastliny by sa nestihli do zimy dobre zakoreniť. Dôležité je tiež uvedomiť si, že vždyzelené dreviny nemajú záhradu prepĺňať, ale dopĺňať.

Nákup

Dôležité je rastliny skontrolovať, či nie sú choré alebo napadnuté škodcami. Treba si všímať aj rovnomernosť a hustotu olistenia a stav koreňového balu. Ten by mal byť celistvý a neporušený. Pri miernom potiahnutí by sa nemala uvoľňovať zemina. Je to znak toho, že drevina bola do črepníka daná len nedávno. Nekupujeme ani dreviny s balom v jutovine, ktorých koreňový bal je viditeľne rozpadnutý. Najlepšou voľbou pri vždyzelených drevinách sú dobre zakorenené jedince z kontajnerov.

Menšie alebo väčšie

V záhradníctvach netreba hneď hľadať väčšie exempláre. Väčšie dreviny potrebujú na to, aby sa dobre uchytili a ďalej dobre rástli, obvykle dlhší čas. Neraz ich predbehnú menšie exempláre. Nie je však dobré kupovať a vysádzať ani úplne maličké jedince. Trvalo by dlhšie, kým by sa dostali do zaujímavej formy, a tiež by im počas prvej zimy hrozilo vyhynutie.

Odborník radí

Novovysadené vždyzelené dreviny treba až do príchodu zimy pravidelne zavlažovať.

Text a realizácia: Daniel Košťál

Foto: Miro Pochyba

Zdroj: časopis Urob si sám 1/2017, JAGA GROUP, s.r.o.