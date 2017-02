Čo s úzkou a dlhou záhradou? Týchto 6 riešení vám dodá inšpiráciu!

Záhradka s pergolou a minidomčekom

rozmer záhrady: 8 × 15 m

odhadovaná cena: 8 500 €

VÝHODY

+ minimálna plocha trávnika

Pre niekoho nevýhoda, ale z hľadiska starostlivosti o záhradu ušetríme výrazne viac času.

+ záhradný domček

V rámci pozemku je umiestnený ohľaduplne. Veľkosť, tvar aj celkové materiálové spracovanie tehlami pôsobí vkusne. Na malom pozemku je dôležité používať na technické prvky kvalitné materiály.

+ diagonálne dláždenie

NEVÝHODY

Znamená netradičné riešenie zväčšuje priestor pozemku.

- rozdelenie záhrady

Členenie spevnených plôch rôznymi ­prvkami môže pôsobiť rušivo.

- chýba cesta?

Opticky nie je definovaná žiadna cesta na koniec záhrady, kde je umiestnená pergola a záhradný domček.

- kockaté tvary

Výrazné pravouhlé riešenie môže prekážať, ak ste fanúšikom oblých tvarov.

1. Brečtan popínavý (Hedera helix) – okrasná a popínavá rastlina, vždyzelená, môže dosahovať dĺžku až 20 m, na liečebné účely sa zbierajú listy a sušia sa v tenkých vrstvách na dobre vetranom mieste. Pomáha pri zápaloch dýchacích ciest, pľúcnych ochoreniach.

Cena: 3,20 €/rastlina

2. Aukuba japonská (Aucuba japonica) – vysádzať do tieňa alebo polotieňa, je to stredne vysoký vždyzelený ker s veľkými, nápadne škvrnitými kožovitými listami. Má malý, ale pekný kvet. Pestuje sa tiež ako izbová rastlina. V lete vyžaduje častejšie zalievanie alebo minimálne častejšie rosenie.

Cena: 30 €/rastlina s výškou 70 – 90 cm

3. Vŕba (Salix willow) – opadavý strom s mohutným koreňovým systémom, v ľudovom liečiteľstve sa z kôry pripravujú odvary na zníženie teploty, bolesti a využiť sa môže aj ako liek na nespavosť. Kvitne na jar a vyznačuje sa rýchlym rastom. Má rada blízkosť vody.

Cena: 70 €/rastlina s výškou 50 cm

4. Škumpa vlasatá (Cotinus coggyria) – listnatý opadavý ker takmer bez kvetov, škumpa je nenáročná na starostlivosť, znesie rôzne kvalitnú pôdu, vlhko i sucho, dorastá do výšky 4 m. Vyznačuje sa výraznou vlasatou štruktúrou kvetov, ideálne podmienky sú na slnku alebo polotieni.

Cena: 18 €/rastlina s výškou 40 – 50 cm

5. Cypruštek lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) – nepotrebuje časté polievanie, má rád zásaditú pôdu, polotieň, je to vždyzelený strom, jeden z najpoužívanejších ihličnanov v záhradách, drevo obsahuje olej používaný na inhaláciu.

Cena: 7 €/rastlina s výškou 50 – 60 cm

6. Zemolez ovíjavý (Lonicera periclymenum) – popínavá rastlina, kvety silne voňavé, výsadba do zásaditej pôdy s vyšším obsahom vápnika, pestuje sa na plnom slnku alebo v polotieni, vyžaduje oporu, pokrýva pôdu alebo plot/stenu. Bobule, listy a kvety sa využívajú na liečenie vírusových ochorení.

Cena: 7 €/rastlina

7. Tavoľa (Physocarpus) – opadavý ker, trvácna rastlina rastúca do výšky do 1 m, má jednoduché listy a kvety, oplýva zafarbenými listami – majú cenené červené zafarbenie, dobre sa tvaruje, výsadba do tieňa aj na priame slnko, na liečivé účely, napríklad na liečbu žalúdočných problémov.

Cena: 7 €/rastlina s výškou 30 – 40 cm

8. Papraď samčia (Dryopteris filix-mas) – bežná papraď, ktorej sa darí v kamenistej pôde v tieni s dostatočnou vlhkosťou, je jedovatá, čiastočne opadavá, má elegantné listy stredne sýtej zelenej farby, dorastá do výšky 1,2 m.

Cena: 8 €/rastlina s výškou 60 – 80 cm

9. Bambus odolný proti chladu (Phyllostachys) – tvorí husté vzpriamené trsy, rozrastá sa do strán, ideálne je umiestniť ho do dobre hnojenej pôdy na teplé, vlhké miesto, patrí medzi najrýchlejšie rastúce rastliny na svete.

Cena: 20 €/rastlina s výškou 60 – 80 cm

10. Eskalónia (Escallonia) – vždyzelená drevina alebo bylina s jednoduchými listami a kvetmi, ideálny ker na vytvorenie steny, u nás sa pestuje iba v južných oblastiach navoľno, inak sa musí premiestňovať na zimu dovnútra, z drevnej kôry sa získava červené farbivo, rastie na slnku alebo v polotieni, potrebuje ochranu pred chladným vetrom.

Cena: 10 €/rastlina s výškou 40 – 50 cm

ZÁHRADKA S PERGOLOU A FONTÁNOU

rozmer záhrady: 8 × 15 m

odhadovaná cena: 7 900 €

VÝHODY

+ minimálna plocha trávnika

+ pravouhlé, neutrálne riešenie

+ vodný prvok

Dodáva záhrade na príťažlivosti.

+ členenie priestoru

Návrh rozdeľuje záhradu na rôzne zóny (kvetinová záhony, stromy, kríky, vodné prvky, odpočinková časť, tienistá, oslnená).

NEVÝHODY

- veľa spevnených plôch

- údržba

Vodný prvok v záhrade si vyžaduje väčšiu starostlivosť.

- možnosť úpravy

Prípadné stavebné úpravy budú vyžadovať väčšie investície.

- malý priestor

Stiesnené podmienky na stolovanie, respektíve posedenie.

- treba mať vzťah k remeslám

Pri realizácii murovaných a dláždených konštrukcií je potrebná zručnosť.

- na elektrinu

Na pohon vodného prvku je potrebný prívod elektrickej energie do čerpadla, inak sa za vodu nedoplatíte.

1. Myrta (Myrtus communis) – kvitnúci vždyzelený teplomilný krík, má jasnozelené listy, pekné biele kvety, plody sa môžu využiť ako korenie, na liečebné účely sa používa pri zápale močových ciest, vyhovuje jej slnečné miesto, pravidelné zavlažovanie, na zimu sa musí udržiavať v teplote do 10 °C.

Cena: 10 €/rastlina

2. Dráč (Berberis thunbergii) – vyznačuje sa tŕnistými listami tmavočervenej farby, môže byť opadavý alebo neopadavý, plody majú vysoký obsah vitamínu C, obľubuje slnko až ľahký tieň, pôdu suchú až vlhkú podľa odrody, výsadba ako solitér alebo v skupine.

Cena: 9 €/rastlina s výškou 30 – 40 cm

3. Enciánový stromček (Lycianthes rantonnetii) – má modré až fialovomodré kvety, nenáročná rastlina, vyžaduje pravidelnú a bohatú zálievku, slnečné umiestnenie a prezimovanie pri teplotách okolo bodu mrazu, pri častom prihnojovaní pozorujeme bohatšie kvitnutie.

Cena: 15 €/rastlina s výškou 80 cm

4. Funkia (Hosta) – obľúbená trvalka, ľahko sa pestuje, stanovište tieň alebo polotieň, znáša umiestnenie pod stromami, neprekáža jej ani konkurenčné prostredie iných rastlín, ideálne je zavlažovať ju a prihnojovať, potrebuje kvalitnú pôdu, ale prispôsobí sa aj nekvalitnejším podmienkam.

Cena: 3 €/rastlina

5. Kosatec sibírsky (Iris sibirica) – v mnohých farebných variantoch odtieňov modrej, fialovej, bielej alebo ružovej, rastie v trsoch, miesto výsadby musí byť vlhké, nehnojené, znesie aj slnko, znáša aj nadmerné polievanie, rastlina je jedovatá.

Cena: 3 – 6 €/rastlina s výškou

50 – 120 cm

6. Okrasná tráva (Stipa tenuisima) – má dekoratívne trsy tenkých zelených listov a jemné biele kvety, kvitne začiatkom leta, rastlina pripomína trs vlasov, výsadba do suchšej a dobre priepustnej pôdy.

Cena: 2 €/rastlina

7. Brečtan popínavý (Hedera helix) – okrasná a popínavá rastlina, vždyzelená, môže dosahovať dĺžku až 20 m, na liečebné účely sa zbierajú listy a sušia sa v tenkých vrstvách na dobre vetranom mieste. Pomáha pri zápaloch dýchacích ciest, pľúcnych ochoreniach.

Cena: 3,20 €/rastlina

8. Vŕba babylonská (Salix babylonica) – opadavý strom s mohutným koreňovým systémom, vyznačuje sa bizarne pokrútenými konárikmi, v ľudovom liečiteľstve sa z kôry pripravujú odvary na zníženie teploty, bolesti a nájde sa využitie aj ako liek na nespavosť. Kvitne na jar a vyznačuje sa rýchlym rastom. Má rada blízkosť vody. Spomedzi vŕb najlepšie odoláva suchu, konáriky sa používajú ako dekorácia.

Cena: 70 €/rastlina s výškou 50 cm

9. Drieň kvetnatý (Cornus florida) – v našich podmienkach neobvyklá drevina, ker s malými kvetmi, kvitne na jar, listy sú tmavozelené, ker sa nestrihá, rast je pomalý, vyžaduje si vlhkú, výživnú a kyslú pôdu.

Cena: 20 €/rastlina s výškou 120 cm

10. Zimozeleň väčšia (Vinca major) – vždyzelená bylina, kvety modré, fialové, v strede belavé, kvitne od marca do júla, využíva sa vo farmaceutickom priemysle na výrobu homeopatík, obľubuje polotieň až tieň, mierne vlhkú pôdu.

Cena: 1 €/rastlina

ZÁHRADKA S PERGOLOU

rozmer záhrady: 8 × 15 m

odhadovaná cena: 4 800 €

VÝHODY

+ spevnená plocha

Jasne definuje možnosti stolovania.

+ nenáročné materiály

Použiť treba jednoduché materiály nenáročné na stavebné postupy alebo na neskoršiu výmenu alebo obnovu. Je to záhrada, ktorá sa dokáže prispôsobovať zmenám vkusu majiteľov.

+ nenáročné riešenie

Pohodlne ho zvládne aj domáci majster. Realizácia je jednoduchšia ako v predošlých prípadoch.

+ viacero rastlín

Na vytvorenie živého plota by použitie celistvej zelenej steny pôsobilo fádne a bez nápadu.

+ absencia trávnika

V malých záhradách je niekedy zbytočný.

NEVÝHODY

- mierne chaotická výsadba

Najmä v spodnej časti záhrady uberá z priestoru na voľný pohyb.

- len v príjemnom počasí

Pri posedení nie je zabezpečená ochrana pred dažďom alebo slnkom.

1. Okrasná tráva (Stipa tenuisima) – tvorí dekoratívne trsy tenkých zelených listov, má jemné biele kvety, kvitne začiatkom leta, rastlina pripomína trs vlasov, výsadba do suchšej a dobre priepustnej pôdy.

Cena: 2 €/rastlina

2. Funkia (Hosta) – obľúbená trvalka, ľahko sa pestuje, stanovište tieň alebo polotieň, znáša umiestnenie pod stromami, neprekáža jej ani konkurenčné prostredie iných rastlín, ideálne zavlažovať a prihnojovať, vyžaduje kvalitnú pôdu, ale prispôsobí sa aj nekvalitnejším podmienkam.

Cena: 3 €/rastlina

3. Kosatec sibírsky (Iris sibirica) – v mnohých farebných variantoch odtieňov modrej, fialovej, bielej alebo ružovej, rastie v trsoch, miesto výsadby musí byť vlhké, nehnojené, znesie aj slnko, znáša aj nadmerné polievanie, je jedovatá.

Cena: 3 – 6 €/rastlina s výškou

50 – 120 cm

4. Brečtan popínavý (Hedera helix) – okrasná a popínavá rastlina, vždyzelená, môže dosahovať dĺžku až 20 m, na liečebné účely sa zbierajú listy a sušia sa v tenkých vrstvách na dobre vetranom mieste. Pomáha pri zápaloch dýchacích ciest, pľúcnych ochoreniach.

Cena: 3,20 €/rastlina

5. Ruža pôdopokryvná Pink Swany (Rosa ‘Pink Swany’) – intenzívne ružová pôdopokryvná ruža, výborne odoláva chorobám ruží, kvety so slabou vôňou sú veľké 6 – 7 cm, v dospelosti je maximálna výška 50 cm, ideálna na výsadbu plôch, znáša slnečné stanovište.

Cena: 17 €/rastlina

6. Tavoľník (Spiraea) – vysádza sa v skupinách, ale môže sa aj samostatne, rastlina sa používala ako čaj a má účinky podobné aspirínu, ker je opadavý, ideálne je slnečné stanovište a dobrá výživná pôda, na tmavom stanovišti slabšie kvitne.

Cena: 8 €/rastlina

ZÁHRADKA S ROHOVÝM SEDENÍM

rozmer záhrady: 8 × 15 m

odhadovaná cena: 6 800 €

VÝHODY

+ príjemné zákutie

Posedenie v rohu pozemku je urobené veľmi dobre.

+ modelovanie terénu

Prináša na pozemok možnosti, ako vytvoriť uzavretejšie celky zmenou výšok.

+ súkromie

Záhradka je takmer kompletne odizolovaná výsadbou od okolitého prostredia.

NEVÝHODY

- priveľa spevnených plôch

- náročná úprava pozemku

Modelovanie terénu, použitie stavebnej chémie v podobe murovania deliacich konštrukcií (steny, vyvýšené záhony, oporné múriky).

- posedenie

Je bez ochrany pred dažďom alebo slnkom.

- zbytočné rozdeľovanie

Spevnené plochy majú rôzne odskoky a vybiehanie viditeľné pri pohľade na pôdorys.

1. Bambus odolný proti chladu (Phyllostachys bissetii) – tvorí vzpriamené husté trsy, rozrastá sa do strán, ideálne je umiestniť ho do dobre hnojenej pôdy na teplé, vlhké miesto, patrí medzi najrýchlejšie rastúce rastliny na svete.

Cena: 20 €/rastlina s výškou 60 – 80 cm

2. Bršlen (Euonymus europaeus) – vyznačuje sa hustým koreňovým systémom zabraňujúcim zosuvom pôdy, rastie rýchlo, potrebné je udržiavať ho strihom, vhodný aj ako živý plot, kvitne nenápadne, má malé tmavočervené plody, jedovatá rastlina – kôra a hlavne plody, z plodov sa vyrábala masť proti všiam, rastie v priepustnej pôde, najlepšie je umiestniť ho na svetlom stanovišti.

Cena: 2,5 €/rastlina

3. Náprstník červený (Digitalis purpurea) – kvitne v júli, plod má veľké množstvo semien, vhodné sadiť ho do vlhkej kyprej pôdy, vysádzať na preslnené stanovištia, obľúbená okrasná rastlina, je jedovatá, žiadaná liečivá rastlina – srdečná činnosť.

Cena: 2,5 €/rastlina

4. Kalina obyčajná (Viburnum opulus) – má rada ťažšie, ílovité pôdy, vlhké stanovištia, je to opadavý ker, listy sú nepravidelné, dlaňovité, plody červenej farby sú jedovaté, liečivé účinky pri žalúdočných problémoch a kožných ochoreniach.

Cena: 20 €/rastlina 80 – 140 cm

5. Levanduľa lekárska (Lavandula officinalis) – aromatická a liečivá rastlina vysoká 60 – 120 cm, je to bohato vetvený poloker, vyhovujú mu slnečné stanovištia, piesčitá pôda, levanduľa nemá rada premokrenie, má široké uplatnenie v kozmetickom priemysle i v kuchyni.

Cena: 2 €/rastlina

6. Alchemilka (Alchemilla) – obľúbená bylinka s liečivými účinkami a dekoratívnymi listami, má priaznivé účinky pri ženských problémoch, nemá veľké nároky na stanovište, dobre znáša slnko, polotieň aj tieň, obľubuje vlhkú priepustnú pôdu, využíva sa ako pôdopokryvná rastlina alebo sa vysádza v skupinke dvoch až troch rastlín.

Cena: 2,5 €/rastlina

Úzka záhrada s jazierkom

rozmer záhrady: 7 × 24 m

odhadovaná cena: 9 500 €

VÝHODY

+ ukážka romantickej záhrady

+ rozdelenie pozemku

Dve samostatné centrá spojené cestičkou zapadajú do celkovej atmosféry.

+ komfortná izolácia

Bráni priehľadom cez celý pozemok. Pocit súkromia máte už od vstupu na pozemok.

+ trávnik

Tu sa objavuje vo forme lúky, preto má menšie nároky na údržbu.

+ vodný prvok

Jeho umiestnenie je dobré aj vzhľadom na vyššie stromy. Odpočinkovému miestu v jeho blízkosti poskytnú tieň, ale nezapríčinia tvorenie rias vo veľkom rozsahu.

+ umiestnenie lavičky

Je pod stromom, ktorý zabezpečí počas horúčav tieň.

+ koncepcia návrhu

Výsadba je prispôsobená prírodnejšiemu vzhľadu.

NEVÝHODY

- prístup k lavičke

Vedie iba cez lávku prebiehajúcu ponad vodnú hladinu – ide o pomerne nebezpečné riešenie, hlavne bez použitia zábradlia.

- nudný plot

Na zelený plot bola použitá monokultúra – trochu fádne riešenie.

- bez strechy a chodníka

Neexistencia spevnenej a zastrešenej plochy obmedzuje možnosti trávenia času na pozemku.

- bez búdy na náradie

Chýba možnosť uskladniť náradie alebo materiál potrebný na údržbu.

- blízko cesty

Jediná plocha vhodná na voľný pohyb a pohybové aktivity je umiestnená príliš blízko vstupu, je viditeľná od cesty – je tam príliš málo súkromia.

- bez ovocia a zeleniny

Chýba priestor na využitie aspoň malej časti záhrady na úžitkovú výsadbu.

1. Orgován (Syringa vulgaris)

Cena: 2,5 €/rastlina

2. Náprstník červený (Digitalis purpurea) – kvitne v júli, plod má veľké množstvo se­mien, vhodné sadiť ho do vlhkej kyprej pôdy, vysádzať na preslnené stanovištia.

Cena: 2,5 €/rastlina

3. Kalina obyčajná (Viburnum opulus) – má rada ťažšie ílovité pôdy, vlhké stanovištia, je to opadavý ker, listy nepravidelné dlaňovité.

Cena: 20 €/rastlina 80 – 140 cm

4. Trojpuk (Deutzia) – nízky ker, pestuje sa ako solitér alebo v skupine, výsadba do výživných, primerane vlhkých pôd, obľubuje slnečné stanovištia, vyžaduje pravidelný strih.

Cena: 3 €/rastlina

5. Flox metlinatý (Phlox paniculata) – výživná pôda a pravidelné zalievanie, hodí sa do polotieňa, ale zvládne aj priame slnko.

Cena: 3 €/rastlina

6. Kosatec (Iris barbatus)

Cena: 3 – 6 €/rastlina s výškou 50 – 120 cm

7. Astilba čínska (Astilbe chinensis) – obľubuje vlhkú, na humus bohatú pôdu a tieň, svetlý tieň – tieň potrebuje mať aspoň 6 hodín denne, počas leta nesmie vysychať, je mrazuvzdorná.

Cena: 1,5 €/rastlina

8. Budleja Dávidova (Buddleia davidii)

Cena: 8 €/rastlina

9. Klinček (Dianthus chinensis)

Cena: 1,5 €/rastlina

10. Záplevák (Helenium hoopesii)

Cena: 3 €/rastlina

11. Zemolez ovíjavý (Lonicera periclymenum)

Cena: 7 €/rastlina

ÚZKA ZÁHRADA S CHATKOU

rozmer záhrady: 7 × 24 m

odhadovaná cena: 9 500 €

VÝHODY

+ záhradný domček

Možnosť uskladniť náradie a materiál potrebný na údržbu záhrady.

+ relatívne nenáročný

Návrh má pravouhlé usporiadanie.

+ izolácia od okolia

Koncept a použitie výsadby prináša dostatočne veľké súkromie.

+ praktickejšie ako s jazierkom

NEVÝHODY

- zbytočne veľká obruba

Okolo trávnika postačuje na funkčné oddelenie trávnika od výsadby úzky pás dlažby či kociek.

- priveľká spevnená plocha

Nemá tu opodstatnenie – slúži iba ako koridor a pokračovanie vstupu ďalej na pozemok.

- chýba pergola, altánok

Neexistuje tu zastrešené vonkajšie posedenie.

- bez ovocia a zeleniny

Chýba priestor na využitie aspoň malej časti záhrady na úžitkovú výsadbu.

- priehľad od vchodu

Vidno odtiaľ celý pozemok – menej súkromia.

1. Dreň biely (Cornus alba) – využíva sa ako živý plot, ako ochrana pred vetrom, dreň je vhodný na veterné stanovištia, znáša rozmočené i piesčité, málo úrodné pôdy.

Cena: 8 €/rastlina

2. Plamienok plotný (Clematis vitalba) – popínavá rastlina, potrebuje oporu, korene a dolná časť rastliny vyžadujú tieň a vlhko, nadzemné časti plné kvetov potrebujú slnko. Pôda musí byť vlhká, priepustná, bohatá na humus.

Cena: 12 €/rastlina

3. Pivónia krovitá (Paeonia suffruticosa) – výsadba na priamom slnku alebo v polotieni v dobre priepustnej zemine, stredne časté polievanie, vynikne v zmiešaných záhonoch alebo ako živý plot.

Cena: 18 €/rastlina

4. Šalvia lekárska (Salvia officinalis) – liečivá a príjemné voňajúca rastlina, požíva sa proti zápalom ústnej dutiny. Výsadba do suchej, piesčitej pôdy bohatej na živiny.

Cena: 2,5 €/rastlina

5. Stavikrv baldčuánsky (Polygonum) – veľmi rýchlo rastúca rastlina, listy srdcovité a svetlozelené, kvety majú biele až ružové sfarbenie, obľubuje úrodné, mierne vlhké pôdy, rastie na slnku aj v tieni, je mrazuvzdorný.

Cena: 20 €/rastlina

6. Breza bradavičnatá (Betula pendula) – kôra má liečebné účinky, požaduje dostatok svetla a minimum vlahy – nenáročná na podmienky.

Cena: 40 €/rastlina

7. Vajgélia kvetnatá (Weigela florida ‘Nana purpurea’) – má tmavopurpurové listy, vyhovuje jej teplá, slnečná poloha s priepustnými, stredne vlhkými pôdami, vhodná do skupinovej výsadby, ale aj ako solitér.

Cena: 4 €/rastlina

8. Alchemilka (Alchemilla mollis) – má priaznivé účinky pri ženských problémoch, dobre znáša slnko, polotieň aj tieň, obľubuje vlhkú, priepustnú pôdu, využíva sa ako pôdopokryvná rastlina.

Cena: 2,5 €/rastlina

9. Kopytník európsky (Asarum) – má hnedočervené kvety, plodom je tobolka, obľubuje vlhké, zásadité pôdy.

Cena: 3 €/rastlina

Text: Ing. arch. Miroslav Šteiner

Foto: thinkstock.cz

Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Zdroj: časopis Urob si sám 1/2017, JAGA GROUP, s.r.o.