Ako si vybrať ten správny vianočný stromček a postarať sa, aby vydržal čo najdlhšie

Na vidiek

Klasika má počas Vianoc najväčšie kúzlo. Je ním smrek obyčajný (Picea abies). Už na prvý pohľad je veľmi pekný, má jemnú textúru, je skôr riedky. Ide o pravidelne rastúci ihličnan. Obvykle je v porovnaní s inými druhmi vianočných ihličnanov lacnejší. Vyniká vo vidieckych interiéroch, na chatách a chalupách, najmä tam, kde sa príliš nekúri. Na drevenej podlahe, pri okne a bez zbytočného prezdobenia sa v interiéri doslova zaskvie. Vo vykúrenej miestnosti dokáže rýchlo opadať, čo je jeho najväčšia nevýhoda.

Smrek pichľavý (Picea pungens) je na rozdiel od predchádzajúceho hustejší, dlhšie pôsobí sviežo ani neopadáva tak rýchlo ako smrek obyčajný, no viac pichá. To môže byť nepríjemné hlavne pre domáce zvieratá alebo malé deti.

Elegantné, no aj drahšie sú tzv. strieborné smreky (Picea pungens ’Glauca‘). Zaujmú širokým a hustým vzrastom, nádherným sfarbením ihlíc a takmer dokonalou kompaktnosťou. Aj tento druh však pichá. Je vhodnejší do väčších a chladnejších miestností a jedinečne pôsobí v moderných svetlých interiéroch. Takisto je lepšie zdobiť ho veľmi striedmo. Viac ako ozdoby by totiž malo vyniknúť jeho ihličie.

Smrek pichľavý vyzdobený priamo v záhrade. Foto: isifa/Shutterstock

K pekným druhom patrí aj smrek omorikový (Picea omorika). Keďže nebýva široký, je vhodný aj do menších miestností.

Príbeh dánskej jedličky

Kým sa z malej sadenice tejto jedličky stane v Dánsku plnohodnotný vianočný stromček, ubehne takmer 10 a viac rokov. Len 3 roky trvá, kým sa sadenička dostane na svoje definitívne miesto na plantáži. Zaujímavosť: stromčeky vysoké 200 cm rastú asi 12 rokov. Počas tohto obdobia je o ne špičkovo postarané. Aby boli pekne husté, treba ich zastrihávať a vyštipovať bočné výhonky, tiež špeciálne vyväzovať, aby pôsobili kompaktne a mali rovnomerné konáre. Stromčeky obvykle rastú na plantážach viac natesno, aby neboli príliš široké. Aj napriek tejto starostlivosti a prepracovaným technológiám, ktoré sa pri pestovaní stromčekov využívajú v zahraničí, je však každý stromček taký, aký ho chce mať príroda. Dokonalosť, aká je v tomto smere známa trebárs z rozprávok, tu nefunguje. Každý stromček je iný, originálny.

Jedľa kaukazská v škôlke. Foto: isifa/Shutterstock

Trochu retro

Dlhé roky bola borovica (Pinus sylvestris) najčastejšie kupovaný vianočný stromček. Aj keď krásne vonia a je cenovo dostupná, z našich domovov postupne mizne. Borovice zostávajú dlho svieže, majú husto obrastené konáriky a neraz aj nádherne, do strieborna sfarbené ihličie. Bonusom sú šišky, ktoré nájdeme aj na mladších stromčekoch. Borovice môžu pôsobiť riedko a to zrejme mnohým ľuďom prekáža. Navyše, nie všetky majú pravidelný vzrast, pichajú však podstatne menej ako smreky a ani tak veľmi neopadávajú. To je ich bonus. Hodia sa do väčších aj menších miestností – stačí si len vybrať primeranú veľkosť.

V poslednom čase začala byť obľúbená aj borovica čierna (Pinus nigra). Ide o rozložitý ihličnan, pôsobí mohutne, preto sa hodí do väčších miestností.

Borovice vyniknú v staršom aj modernom interiéri. Nič nepokazíte tým, ak ju husto ozdobíte.

Odborník radí

Živým vianočným stromčekom nezabudnite dávať vodu aj ich rosiť. Na trhu sa objavila výživa pre vianočné stromčeky – vďaka nej vydržia dlhšie svieže.

Moderne

V západnej Európe patria k najobľúbenejším vianočným stromčekom jedle, predovšetkým jedľa kaukazská (Abies nordmanniana). Ide o hustý, veľmi kompaktný a trváci ihličnan so smaragdovo sfarbeným ihličím. Šišky však na ňom nenájdeme. Možno ho kúpiť v rôznych veľkostiach, ale aj cenách. Tento ihličnan nepatrí k najlacnejším. Jedličky nepichajú, teda neublížia deťom ani domácim zvieratám. Jedľa kaukazská v miestnostiach s vyššou teplotou vyschne, ale neopadá, len asi po mesiaci zvykne ovisnúť. Prednosťou je, že znesie aj ťažšie vianočné ozdoby. Hodí sa do mestského aj vidieckeho bytu.

dobré rady

Žlté ihličie nie

Nekupujte vianočný stromček so žltým a opadávajúcim ihličím. Vyberajte vitálne pôsobiace, husté a pekne vyfarbené stromčeky. Pozrite si aj reznú ranu. Nemala by byť zaschnutá. Ak je, treba ju zrezať, obnoviť, stromček tak bude lepšie prijímať vlahu.



Po kúpe

Po kúpe stromček, ešte zviazaný, dajte do vedra so studenou vodou a umiestnite ho do chladnej miestnosti. Rozviažte ho, až keď ho v danej miestnosti nainštalujete do stojana. Pri prenášaní to iste oceníte. Navyše po vás nezostane veľa odpadu.

V črepníku

Ak si kupujete vianočný stromček v črepníku, mal by mať kompaktný koreňový bal. Nesmie byť presádzaný tesne pred predajom (koreňový bal sa po povytiahnutí dreviny z črepníka rozpadá). Taký stromček zakrátko v interiéri zahynie. Takisto by mal byť vitálny, bež žltého a opadávajúceho ihličia.

V exteriéri

Okrem interiéru si môžete vianočný stromček (zväčša vysadený v nádobe) umiestniť aj na terasu, balkón, dvor alebo na priedomie. Na tento účel je ideálny kompaktne rastúci smrek pichľavý (Picea pungens ’Glauca Conica‘). Netreba ho špeciálne zdobiť, postačí nainštalovať naň len drobné svetielka.

Text: Daniel Košťál

Foto: autor, isifa/Shutterstock

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016