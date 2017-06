Ako si pretvoriť a dotvoriť kvetinovú záhradu

Ak si chceme vysadiť okolie domu kvitnúcimi rastlinami, zakladať trvalkové záhony alebo spestriť si terasy a iné vydláždené plochy kvitnúcou zeleňou, teraz je najlepší čas. Základom úspechu je dôkladné naplánovanie, neodkladanie zámeru, chuť pustiť sa do práce a, prirodzene, aj ju dotiahnuť do konca.

Nádoby

Do nádob si môžeme vysadiť rôzne druhy rastlín – kvitnúcich aj okrasných listom. V máji pravdepodobne budeme mať možnosť vybrať si aj z akciovej ponuky. Vždy však treba sústrediť pozornosť na kvalitné rastliny, bez známok chorôb a škodcov. Väčšina predpestovaných letničiek potrebuje dostatok slnka a tepla. Len málo je takých, čo uprednostnia polotieň či tieň. Patria k nim netýkavky, begónie, fuksie, okrasný tabak, z drevín napríklad hortenzia.

Z kvitnúcich rastlín určených na slnečné miesta, ktorým svedčí výsadba v máji, patrí prvenstvo muškátom. Ak zatúžime po exotike, poohliadnime sa po drevinách, ktoré pochádzajú zo subtrópov a bohato kvitnú – klasikou je oleander, no vyskúšať môžeme lantanu, olovník, okrasný ľuľok, durmany a iné. Terasu, balkón či vstup do domu, ak majú správnu orientáciu, tak môžeme naozaj vyšperkovať. Ak si nestihneme skoro na jar kvetmi vyšperkovať záhony, toto môže byť posledná záchrana. Podstatné bude rastlinám dopriať aj kvalitný a čerstvý substrát.

V nádobách môžeme pestovať aj kvitnúcu levanduľu, treba jej však dopriať dostatok slnka. Máj je ideálny na jej výsadbu (s kompaktným koreňovým balom) aj na záhony.

Odborník radí

Nekupujte rastliny podľa príťažlivého vzhľadu. Pri výbere sa vždy riaďte požiadavkami daného druhu. Inak pôjde o zbytočne vyhodené peniaze.

Milovníci popínavých letničiek by v máji nemali zabudnúť na výsev povojníkov – opäť radšej skôr ako neskôr.

Letničky

V máji už môžeme vysádzať na záhony priesady letničiek bez koreňového balu aj s ním. Nezabudnime, že väčšine rastlín svedčí slnečné miesto, výživná a mierne vlhká pôda. S výsadbou sa však musíme poponáhľať – dôležité totiž je, aby sa rastlinky stihli zakoreniť a v lete vykvitli. Ide napríklad o astrovky, cínie, slamienky, krasuľky, aksamietnice a ďalšie druhy. Vysadené rastlinky dôkladne a pravidelne zalievame až do zakorenenia, prípadne si výsadbu naplánujme na daždivejšie obdobie.

Na pripravený záhon si môžeme už koncom apríla a začiatkom mája vysiať slnečnice, jednoročné georgíny či nechtík (ten nám môže poslúžiť aj pri príprave domácich liečivých prípravkov).

Trvalky

Azda najširšie možnosti prinášajú trvalky. Teraz upriamme pozornosť na druhy kvitnúce v lete a skoro na jeseň. Ak si ich vysadíme na jar, dokonca ešte aj v polovici mája, stihnú sa dobre zakoreniť a zrejme už v prvom roku počas letných mesiacov sa dočkáme kvetov. Rastlinky však budeme musieť výdatne zavlažovať a po zakorenení ich môžeme aj prihnojiť. Nakúpiť a vysadiť ich môžeme aj v kvitnúcom stave. Nemali by však byť priveľmi vysoké – horšie by sa ujímali. Trvalky kvitnúce na jar je lepšie vysádzať na jeseň.

Rastliny vyberáme podľa podmienok daného miesta – zohľadňujeme hlavne svetelné pomery. Vytvorme si menšie alebo väčšie skupinky (zložené minimálne z 3 kusov), tak vznikne bohato olistený trs, ktorý prinesie množstvo kvetov. Vysádzať z každého druhu po jednom kuse nie je príliš vhodné.

Nezabudnime, že vyššie druhy patria do pozadia a nižšie do popredia. Toto pravidlo sa často obchádza a výsledkom je potom chaoticky pôsobiaci záhon. Pridať môžeme aj kvitnúce bylinky, napríklad pamajorán – záhon nádherne prevonia a zároveň prekrásne kvitne.

Tipy na letné trvalky

Leto, hlavne jeho začiatok, je skutočne bohaté na kvitnúce trvalky. Zo stredne vysokých trvaliek, ktoré kvitnú od začiatku leta, sú na kvetinové záhony ideálne floxy (Phlox paniculata), margaréty (Leucanthemum maximum), gypsomilky (Gypsophila paniculata), pupalky (Oenothera speciosa), rudbekie (Rudbeckia fulgida), orlíčky (Aquilegia), ľaliovky (Hemerocallis), helénium (Helenium), kokardy (Gaillardia), krásky (Coreopsis grandiflora), rebríčky (Achilea), zvončeky (Campanula), veroniky (Veronica spicata), liatry (Liatris spicata), šalvie (Salvia nemorosa), pivónie (Paeonia officinalis), kosatce (Iris sibirica), zlatobyľ (Solidago).

Chýbať by nemali ani levandule (Lavandula angustifolia) – vyniknú vysadené vo väčšom množstve –, ďalej echinacea (Echinacea purpurea), omany (Inula ensifolia), hlaváče (Scabiosa caucasica) a rudbekie (Rudbeckia fulgida). Pôsobivé sú aj modrosivé kotúče (Eryngium planum).

Ak obľubujete frézie, dobrou správou bude pre vás to, že sa môžete do ich pestovania pustiť aj v záhrade.

Dreviny

Kvitnúce dreviny by nemali chýbať v žiadnej záhrade. Teraz je napríklad vhodný čas na výsadbu ruží – dobre sa ujmú. V tomto období však môžeme vysadiť len rastliny s kompaktným koreňovým balom. Dobre zvážme miesto – malo by byť slnečné, teplejšie, s mierne vlhkou, výživnou a priepustnou pôdou.

V záhradníctvach sa stretneme s kvitnúcimi rastlinami ruží, tak si môžeme vybrať konkrétny farebný odtieň a zladiť napríklad farbu kvetov s farbou fasády (čo je už trochu uletené, ale ako sa hovorí, fantázii netreba klásť medze). Ruže nikdy nesaďme po ružiach, naštartovali by sme tak len zbytočné problémy. S množstvom ruží to prirodzene nesmieme preháňať. Radšej zvoľme do záhrady menej rastlín, ale zaujímavých. Pre ruže sú ideálne zmiešané kvetinové záhony.

Obdobie od konca apríla je priaznivé aj na výsadbu drevín kvitnúcich v lete, napríklad budleje – je to teplo- a svetlomilná drevina, na zakorenenie potrebuje vyššie teploty. Ak by sme ju vysádzali skoro na jar, nemusela by sa ujať. Takto však zakvitne ešte v lete. Ak je ker budleje väčší, môžeme ho zakomponovať do zmiešaného záhona. Vynikne však aj ako solitér v udržiavanom trávniku.

Z ostatných drevín kvitnúcich v lete sú vhodné na výsadbu v máji ešte ibišteky, nátržník či popínavý plamienok vlašský. Aj v tomto prípade sa dočkáme kvetov ešte v tomto roku. Jeseň nie je vhodná na ich vysádzanie.

Popínavý plamienok vlašský

Hľuznaté rastliny

Kvetinové záhony spestria georgíny či exotické kany. Ide o rastliny, ktoré majú v pôde hľuzu a sú dekoratívne svojimi kvetmi aj listami. Vhodný čas na výsadbu zdravých a životaschopných hľúz je koncom apríla a začiatkom mája. Pri georgínach si dokonca môžeme vybrať rôzne formy – nižšie, stredne vysoké aj vyššie, dokonca máme na výber aj podľa tvaru a farby kvetov. Georgíny vysadené na jar obvykle vykvitnú koncom leta a počas jesene. Ak to možnosti záhona dovolia, pokojne vysaďme aj viaceré hľuzy.

K obľúbeným okrasným rastlinám patria aj gladioly. Vysádzame mierne napučané hľuzy do hĺbky asi 10 cm a v niekoľkých termínoch až do polovice mája. Ideálny spon je 25 × 15 cm. V zmiešaných kvetinových záhonoch môžeme gladioly vysádzať do skupín – menších aj väčších.

Uvedené rastliny potrebujú dostatok slnka, chránené miesto a výživnú pôdu. Vyskúšať môžeme aj netradičné druhy, napríklad krokosmie či acidantery.

Ako správne vysadiť ruže

Na jar je vhodnejšie vysádzať kmienkové ruže, vo vyšších polohách aj ostatné ruže. Výsadbová jama by mala byť hlboká a široká aspoň 40 cm. Na dno je dobré dať trochu drenážneho piesku. V zásade sa ruže nesmú sadiť na to isté miesto, kde rástli v minulosti. Dá sa to len pod podmienkou výmeny pôdy. Pred výsadbou ruže s koreňovým balom dobre zalejeme, tie bez koreňového balu zasa musíme namočiť na 2 hodiny do vody. Rastlinu sadíme tak hlboko, ako bola zapestovaná v kontajneri. Miesto očkovania (zhrubnutá časť) musí byť tesne pod povrchom pôdy. Ak vysádzame viac ruží, spon výsadby treba voliť tak, aby sa navzájom len jemne dotýkali listami. Samozrejme, porast nesmie byť prehustený. Korene vysadených rastlín zasypeme špeciálnou zeminou na ruže.

Odborník radí

Ideálny čas na výsadbu kvalitných sadeníc chryzantém je začiatkom mája – rozkvitnú v jesenných mesiacoch.

Text: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock

Zdroj: časopis Urob si sám 5/2017