Ako efektne a prakticky skrotiť svah v záhrade

Svahové oporné tvárnice (vegetačné) nájdete na trhu z rôznych materiálov, s rozmanitou povrchovou úpravou a v zaujímavých farebných vyhotoveniach. Možno ich vysadiť okrasnými aj úžitkovými rastlinami. Zaistia svah pri cestách, chodníkoch aj terasách. Vo forme vyššieho múrika sú navyše aj peknou kulisou. Treba ich zosúladiť s plotmi, chodníkmi aj architektúrou domu.

tip

Obdobie od marca až do začiatku jesene je vhodné na budovanie a výsadbu múrikov.

Jednou z najvhodnejších trvaliek do suchých kamenných múrikov je mliečnik (Euphorbia myrsinites), ktorý každú jar prekvapuje svojimi žltozelenými súkvetiami.

Čím vysadiť tvárnice

• Atraktívne sú aj riešenia, keď sa tvárnice vysadia rozmanitými kvitnúcimi trvalkami a cibuľovinami.

• Na slnečných a suchších miestach sa bude dariť bylinkám (levanduli, šalvii, rozmarínu či tymianu), okrasným trávam a tiež vždyzelenému skalníku.

• Nádherne sa rozrastú skalničky.

• V polotieni a tieni sa bude dobre dariť papraďorastom, ale aj plazivému brečtanu či zimozeleni.

• Vo všeobecnosti sa odporúča vysádzať do vegetačných tvárnic menej rastlinných druhov – vhodnejšie je vytvárať menšie skupinky z viacerých kusov jedného druhu.

• Orientujte sa na nižšie zakrpatenejšie druhy a kultivary rastlín, ktoré nemajú veľký koreňový systém.

S hmyzím hotelom Ak máte chuť experimentovať, môžete do múrika zakomponovať napríklad užitočný hmyzí hotel. Na nevyhnutnej korune múrika (voľne stojace múriky sa bez nej nezaobídu) sa dá vytvoriť malá výsadba z drobných nenáročných trvaliek sukulentného charakteru. Stačí vytvoriť priestor na umiestnenie trošky substrátu a doň vysadiť napríklad rozchodníky, lomikamene či skalnice. Ideálna výška múrika je 1 m a šírka aspoň 40 cm. Kamene pri stavbe treba klásť postupne a pozorne – ak by nad sebou ležali dve zvislé škáry, bol by nestabilný a mohol by sa zboriť.

NETRADIČNÝ S HODINAMI Dekoratívnu funkciu suchého múrika pozdvihnú aj zabudované záhradné hodiny. Doplniť sem možno aj osviežujúci vodný prvok – umelý prameň alebo vodný prepad. Príjemne pôsobí niekoľko zhora voľne prevísajúcich výhonkov brečtanu (Hedera helix), drobné skalničky v štrbinách kameňov, prípadne miniatúrne papraďorasty, ale aj trvalky umiestnené pod múrikom.

Zo starých tehál môžete vytvoriť aj vyvýšený záhon napríklad na pestovanie úžitkových rastlín a byliniek.

text Daniel Košťál

foto autor, isifa/Shutterstock

zdroj časopis Tvorivé bývanie 2/2016