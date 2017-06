Magický rebarborovo-jahodový koláč

Ingrediencie

2 dlhšie stonky rebarbory

5-6 jahôd

2 PL cukru

1 PL vody

4 vajcia

3/4 šálky kryštálového cukru (moja šálka má 250ml)

1 PL citrónovej šťavy

1 ČL vanilkového extraktu

110 g roztopeného masla

3/4 šálky hladkej múky

2 šálky mlieka

Postup

Rebarboru si nakrájame na menšie kúsky, cca 1cm. Nakrájame si aj jahody a s lyžicou vody a cukrom, si ich dusíme do mäkka. Trvá to približne 5-7 minút. Odstavíme a necháme vychladnúť .

Medzitým si vyšľaháme žĺtky s cukrom do hustej peny, pridáme maslo, citrónovú šťavu, vanilku a múku. Potom prilejeme mlieko a na záver opatrne vmiešame vyšľahanú penu z bielkov. Cesto je veľmi riedke, ale tak to má byť . Nalejeme si ho do maslom vymazanej a múkou vysypanej tortovej formy s priemerom asi 20 - 24cm (dno je dobré vystlať aj papierom na pečenie, prípadne formu ešte z vonkajšej strany zabaliť do alobalu, lebo cesto ma sklony počas pečenia trochu vytiecť).

Na vrch rovnomerne rozložíme rebarboru s jahodami. Síce sa skryjú v ceste, ale snažte sa ich rozdeliť rovnomerne. Pečieme pri 160 stupňoch ,asi 50 minút.

Necháme vychladnúť 10 minút a potom vyberieme z formy. Môžeme podávať teplé, alebo dať do chladničky a podávať až neskôr. Ja odporúčam tú druhú možnosť, keďže ako čerstvý sa koláč veľmi zle krája.

