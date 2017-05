Kvety na tanieri? Estetický, chuťový a ozdravný pôžitok!

Jedlé kvety sa využívajú už tisícky rokov. Napríklad na Ďalekom a Strednom východe sa od nepamäti požívali najmä kvety ruží a pomarančovníka. V stredomorskej oblasti sú to napríklad smažené alebo dusené plnené cukinové kvety podávané ako predjedlo. Iné kvety, najmä s jemnou chuťou a vôňou, ako napríklad kvety levandule, kapucínky, ruže, pomarančovníka či jazmínu, tu dodnes ochucujú pudingy, šerbety, džemy, želé, ale i likéry, vína a čaje. Ďalšie kvety ako nevädze, muškáty, chryzantémy, nechtíky, hoci majú menej výraznú chuť, predsa jedlá farebne oživia a zvýšia ich lákavosť.

Aby nám jedlé kvety poskytli čo najviac pohľadového, chuťového a ozdravného pôžitku, pri ich pestovaní, zbere aj úprave dodržujeme určité zásady:

• kvety zberáme zásadne v čistom, bezprašnom prostredí,

• pestujeme ich bez použitia akýchkoľvek chemických pesticídov, herbicídov a hnojíme ich jedine kompostom,

• nikdy nepoužívame kvety z kvetinárstva – sú chemicky ošetrované,

• najlepšie je zberať kvety ráno, čerstvo rozkvitnuté – niektoré môžeme odstrihnúť aj s vňaťou a do druhého dňa vydržia vo váze v chladnejšej miestnosti bez priameho slnka,

• ak nemusíme, tak kvety neoplachujeme, aby sme nezoslabili ich vôňu, len z nich vytrasieme prípadné chrobáčiky,

• odstránime piestiky, tyčinky a aj bielu časť na báze lupeňov (býva horká),

• na ozdobu zákuskov môžeme použiť aj kvety kandizované v cukre,

• sušené jedlé kvety zasa používame na prípravu čajov, ale spolu s vonnými koreninami a sušenými plodmi aj do voňavých misiek či vankúšikov, vrecúšok,

• sušenými mletými lupeňmi kvetov môžeme ochutiť aj cukor v cukorničke,

• ak začíname s konzumáciou nejakých nových kvetov, vždy si najprv v malom zistíme, či nám chutia a či nie sme (alebo ďalšie osoby, ktorým ich ponúkame) na ne alergickí.

Jedlé kvety z prírody Počas skorej jari zbierame v lesoch cesnak medvedí, trebuľku lesnú či pľúcnik lekársky, okraje lúčnych ciest zdobí violka roľná, fialka voňavá a vlhké zákutia zasa chren, kostihoj lekársky či podbeľ liečivý. Na nezamorenej pôde nájdeme hluchavku fialovú, na lúke zasa púpavu lekársku či skorocel kopijovitý. V neskorú jar nám tanier môžu ozvláštniť kvety bazy čiernej, lipy, ruže šípkovej, ďateliny lúčnej či sedmokrások. Počas horúceho leta popri chodníkoch kvitne čakanka obyčajná, hluchavka fialová, horčica roľná, vrbica úzkolistá či ruža vráskavá. Z bylín si môžeme pochutiť na kvetoch napríklad levandule lekárskej, materinej dúšky či tymianu. Z jednoročných kvetov sú pre nás zaujímavé nechtík lekársky, slnečnica roľná či nevädza.

Okrasné záhradné rastliny s jedlými kvetmi: fialka vonná, šľachtené sirôtky, lesné či mesačné jahody, chryzantémy, echinacea, gladioly, frézie, nechtíky, kapucínky, plamienky, slnečnice, ibiš, monarda dvojmocná; z drevín nám ponúkajú jedlé kvety ruže kríkové aj ťahavé, orgován, baza čierna, lipa, agát (opakujeme: jedlý je len kvet) a hloh. Osobitnou skupinou sú kvety ovocných drevín, najmä kvety kôstkovín obsahujú malé množstvo horkomandľových glykozidov, ktoré im dodávajú originálnu horkastú príchuť i osobitú vôňu, preto ich nekonzumujeme vo väčšom množstve. Niektoré jedlé kvety si môžeme dopestovať aj v nádobách: kapucínky, frézie, fialky, sirôtky, klinčeky, muškáty, miniruže, nechtík, mesačné jahody, ale i korenisté rastliny ako materinu dúšku, tymian, šalviu, medovku, bazalku, levanduľu, mätu. Kvety korenistých rastlín môžeme využívať súčasne aj ako kvety výrazne liečivé (fialka vonná, nechtík, kapucínka, echinacea, lipa, baza čierna). Osobitnou skupinou sú jedlé kvety niektorých zelenín (tekvice, cukiny, uhorky, langenárie, kôpru, karfiolu, brokolice).

Hoci mnohé kvety, ktoré bežne pestujeme v záhrade, sú jedlé a chutné, pri ich zbere (platí to aj pre kvety v prírode) je dobré sa uistiť pomocou obrazových atlasov rastlín, že naozaj ide o jedlé a neškodné kvety. Ľudia dávajú kvetom rôzne svojské názvy, niekedy dokonca jedovaté kvety nazývajú podobne ako jedlé, preto treba byť obozretný aj v tomto smere. Niektoré rastliny majú kvety chutné a nejedovaté, hoci ostatné časti tej istej rastliny sú nejedlé, ba až jedovaté, napríklad agát. Kvety v jedlách využívame hlavne na ozvláštnenie, ozdobenie jedla, teda v malom množstve, neslúžia na nasýtenie. Výnimkou sú zeleninové kvety a puky, ako sú brokolica či karfiol.

Šalát ako hlavné jedlo Ak rozkvitnuté šaláty doplníme o chutné bielkoviny (tvaroh, syry či ľahko upravené mäsá) alebo naklíčené či uvarené strukoviny či obilniny, získame zdravé hlavné jedlá. Najlepšie šalátové zmesi sú z viacerých zelenín ochutených citrónom a doplnených olivovým, tekvicovým či orechovým olejom (na lepšie vstrebávanie karotenoidov a ochranu vitamínu C pred oxidáciou). Olivový olej si môžeme vopred aromatizovať koreninami i prifarbiť kvetmi.

Kvety „zakliate“ v ľade Vodu určenú na mrazenie najprv prevaríme, aby sme z nej vypudili všetky rozpustené plyny, ktoré by mohli ľad zakaliť, vodu čo najviac schladíme a nalejeme do formičiek na ľadové kocky. Do každej formičky ponoríme očistený menší kvet a dáme zmraziť.

Plnené kvetné maškrty bez tepelnej úpravy Veľké kalichovité kvety cukín či tekvíc môžeme naplniť sladkými alebo slanými plnkami a podávať ich na tanieri ako dezert, maškrtu či predjedlo. Príklad sladkej plnky: mäkký tvaroh zmiešame s hrozienkami, nastrúhaným ovocím, sekanými alebo mletými orechmi a dochutíme škoricou alebo vanilkou. Príklad sýtej plnky: cícer (uvarený domäkka alebo z konzervy) rozmixujeme s dvoma lyžicami sezamovej pasty tahini, s citrónovou šťavou (podľa chuti) a olivovým olejom. Do hladko rozmixovanej plnky vmiešame nahrubo nasekané olivy, prípadne na kúsky nakrájané konzervované sardinky a aromatickú vňať. Podľa chuti môžeme dosoliť.

Smažené bazové súkvetia Kvety čiernej bazy ľahkým potrasením zbavíme prípadného hmyzu. Pripravíme si klasické palacinkové cesto, ktoré necháme 20 minút odležať. Súkvetia namočíme do cesta a vysmážame 2 až 3 minúty. Poprášime ich mletými orechmi alebo strúhaným kokosom a ešte teplé podávame s jablčnou penou.

Kvety obsahujú vitamíny, antioxidanty a množstvo bioaktívnych, pre nás prospešných látok Antokyanidy a flavonoidy okrem toho, že disponujú mnohými antioxidačnými i ozdravnými vlastnosťami, majú aj signálny charakter. Sú to totiž aj farbičky, čo dávajú kvetom i plodom ich farebnú krásu. Väčšinou každá farbička reprezentuje aj prítomnosť určitých vitamínov či iných ozdravných látok, napríklad ružová a červená farba značí bohatý obsah karotenoidov, modrá a fialová nám zasa ponúka látky s protirakovinovým účinkom, zelená nás informuje o vysokom obsahu mnohostranne stimulujúceho a liečivého chlorofylu.

text Ing. Jaroslav Pížl

foto isifa/Shutterstock

zdroj tvorivé bývanie 1/2017