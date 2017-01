Konfitované kačacie stehná s bylinkami

UROB SI SÁM

Kačka

SPOLU: 17 €

PRE: 4 osoby

ČAS PRÍPRAVY: 5 hodín

NÁROČNOSŤ:+++

KONTROLNÝ ZOZNAM

KAČKA S TEKVICOU 17 €

• kačacie stehná (5 €/kg)

• tekvica hokkaido (0,89 €/kg)

• kačací vývar

• kačacia masť

• cesnak, soľ, korenie

• olivový olej

• červené víno

• bylinky podľa chuti

• rozmarín, tymian, petržlenová vňať

POSTUP

1. ZÁLIEVKA

Najprv si z byliniek, cesnaku a olivového oleja urobíme zálievku.

2. V MAŽIARIKU

Bylinky pokrájame nadrobno a v mažiariku ich podrvíme a rozmiešame s olejom.

3. OPRAŽENIE

Stehná sú na kačke najchutnejšie, lebo sú šťavnaté. Na masti ich prudko osmažíme dozlata z oboch strán. Potom ich podlejeme vývarom a pomaly dolievame víno.

4. KONFITOVANIE

Stehná by mali byť ponorené čo najviac v tuku; aby šlo o konfitovanie, masťou by sme šetriť nemali. Poslednú hodinu pred dopečením potierame stehná zálievkou.

5. TEKVIČKA

Kačku pečieme veľmi pomaly na 130 °C 4 až 5 hodín. Pyré urobíme tak, že tekvicu hokkaido rozrežeme, vydlabeme z nej vnútro.

6. UPEČENÉ

Naporciujeme ju na mesiačiky, poukladáme na pekáč, osolíme a okoreníme. Mesiačiky dáme piecť pri 180 °C na asi 30 minút.

7. PYRÉ

Potom tekvicu jednoducho popučíme ako zemiaky na pyré. Voilà, všetko máme hotové, ostáva len podávať a dobre si pochutiť.

HOTOVO

DOBRÁ RADA

ČO JE TO KONFITOVANIE?

Ide o proces úpravy mäsa pomalým varením, resp. pečením v tuku pri nižších teplotách (120 – 130 °C). Dnes je tento spôsob pochádzajúci z Francúzska v móde, ale hádam si ešte spomeniete na to, ako naši prarodičia konzervovali mäso napríklad v bravčovej masti. Je to niečo podobné, hoci varili rýchlejšie. Konfitovanie trvá dlhšie. Je to síce módny, ale pre nás čiastočne tradičný spôsob varenia. Jednou z výhod konfitovania je, že potraviny sa zakonzervujú a mäso možno uskladniť bez straty kvality na niekoľko mesiacov. To hlavnou je, že mäso je mäkučké a šťavnaté a plné chuti.

Text a foto: Lucia Súkeníková

Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016 , JAGA GROUP, s.r.o.