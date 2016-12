Jesenná orechová torta s kávovým nádychom, ktorú si pripravíte aj bez múky

Ingrediencie:

220 g cukru

6 vajec

1 PL rumu

štipka soli

2 ČL prášku do pečiva

2 PL cukru

300 g mletých orechov

1 PL kukuričného škrobu

Krém :

2 šľahačky

2 PL kvalitného espressa

4 PL cukru

4 PL mletých orechov

Postup:

Žĺtky si vymiešame s cukrom do hustej peny. Pridáme rum, štipku soli, prášok do pečiva a orechy, ktoré si pomelieme s kukuričným škrobom. Bielka si vyšľaháme s 2 PL cukru a opatrne zamiešame do cesta .

Cesto navrstvíme do maslom vymazanej a papierom na pečenie vystlanej tortovej formy (priemer cca 24cm) a pečieme pri 180 stupňoch 20 minút. Potom teplotu znížime na 150 stupňov a pečieme ďalších 40 minút.

Necháme vychladnúť a na vychladnutú tortu navrstvíme šľahačku, ktorú si vyšľaháme s kávou, cukrom a nakoniec do nej vmiešame mleté orechy.

Text a foto: dulce-de-leche.eu