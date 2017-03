Famózny čokoládový koláč z fazule? Oplatí sa vyskúšať!

Nielen, že koláč je vhodný aj pre celiatikov, keďže vďaka výmene múky za fazuľu a ovsené vločky neobsahuje lepok, navyše je plný proteínov a veľmi chutný. Výsledok skutočne prekvapil – koláč je vláčny, príjemne čokoládový, voňavý a po fazuľovej chuti v ňom niet ani stopy. Neveríte? Pripravte si ho a posúďte sami.

Ingrediencie:

1 plechovka červenej fazule (200-250g)

2 PL kakao

1 PL podrvené ovsené vločky

2 PL trstinový cukor/med

2 PL kokosový olej

1 PL strúhaný kokos

1/2 ČL mletá škorica

1/2 ČL kypriaci prášok

2 vajíčka

1 zrelý banán

1 bal. vanilkový cukor

Postup:

1. Fazule z konzervy odcedíme, prepláchneme vodou a necháme odkvapkať. Následne ich v mixéri (alebo ponorným mixérom) rozmixujeme na hladkú kašu. Pridáme pokrájaný banán a vajíčka a mixujeme ďalej, nech sa suroviny spoja do hladkej tekutej zmesi.

2. Zmes prelejeme do misy na cesto a postupne pridáme trstinový cukor (resp. med alebo iné vhodné sladidlo), kokos, tekutý kokosový olej, 1 balíček vanilkového cukru (alebo 1 čajovú lyžičku vanilkového sirupu), škoricu a podrvené ovsené vločky. Tie si poľahky pripravíte podrvením klasických vločiek v mažiari, alebo rozmixovaním v mixéri.

3. Kakao zmiešame v osobitnej nádobe s kypriacim práškom do pečiva a rozmiešame na kašičku pomocou 2-3 lyžíc pripraveného cesta. Kakaovú kašičku následne vmiešame do zvyšku cesta a dôkladne prepojíme všetky suroviny.

4. Vzniknuté cesto by malo mať polotekutú konzistenciu. Cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie alebo dobre vymastený maslom či kokosovým olejom. Pečieme pri teplote 190 °C približne 30 minút – koláč by po upečení mal byť pevný, no vnútri ešte mierne vlhký a vláčny. My sme použili keramický pekáč s rozmermi 21x14 cm. Z uvedeného množstva surovín na tomto pekáči vyšlo približne 15 kúskov. Jeden kúsok má približne 100 kcal. Koláč chutí najlepšie na druhý deň, po uskladnení v chladničke.

Želáme dobrú chuť!

Text a foto: Anna Martausová