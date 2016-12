Ako si na štedrovečerný stôl pripraviť vianočnú štedrákovú tortu

Ja sice nie som z juhozapadu, ale sestra ma odtial manzela a tak to pecie aj ona. Lenze myslim si, ze stedrak podstatne vylepsila a je velmi dobry aj po niekolkych dnoch. Totiz, namiesto kysnuteho cesta, pouziva linecke. Plnky zostavaju, tiez posledna je lekvar, aby tvarok nezoschol. Linecke cesto je vynikajuce aj na 3.-ci 4. den a chuti podstatne lepsie ako kysnuty stedrak. Odporucam!

peto166 |

som z juhozapadu no nikdy som to nejedol, ale vyzera to zaujimavo... asi si ho dnes vyskusam spravit.. snad ma neprezene :P