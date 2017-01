Prečo vám môžu žltnúť citrusy

Zrejme ide o chlorózu, ktorá je spôsobená nedostatkom železa. Stáva sa to aj vtedy, keď je substrát príliš zásaditý alebo zálievková voda veľmi tvrdá. Dochádza k nedostatočnému zásobovaniu živinami a problém je na svete. Žltnutie listov môže znamenať aj nedostatok dusíka alebo niektorých stopových prvkov. Odporúčam začať citrusy prihnojovať vhodným hnojivom. Nie je dobré, že ich neprihnojujete. Častou chybou je aj to, že sa pri presádzaní nepoužíva substrát určený na citrusy, ale ten, ktorý je určený na izbové rastliny. Tento citrusový obsahuje pritom všetko potrebné pre tieto dreviny a k chloróze by pri jeho používaní neprišlo. Niekedy je príčinou tohto problému aj nevhodné pestovanie, trebárs trvalé zamokrenie substrátu či to, že je príliš studený, prípadne aj extrémne používanie hnojív, čo ale váš prípad nie je. Nezabudnite, že citrusy treba začať prihnojovať až od jari, teraz to už nie je potrebné.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock