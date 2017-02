Prečo sa na mirabelkách vytvorili pavučiny

Pavučiny spôsobil spriadač americký (Hyphantria cunea). Na Slovensku sa vyskytuje len v najteplejších, tzv. kukuričných oblastiach a len v teplých rokoch. Napáda jablone, čerešne, slivky, orechy, bazu čiernu, morušu, mirabelku, javorovec jaseňolistý a iné, predovšetkým neošetrované porasty – stromoradia popri cestách. Na Slovensku máva dve generácie do roka. Prezimuje v štádiu kukiel v rozličných úkrytoch na stromoch, plotoch či v múrikoch. Neskoro na jar sa vyliahnu motýle prvej generácie (väčšinou čistobiele, prípadne s bielymi bodkami). Samičky po kopulácii nakladú kolónie niekoľkých stoviek zelenkastých, neskôr sivých vajíčok na rub listov. Z vajíčok sa vyvinú húsenice, ktoré sa zo začiatku zdržiavajú spolu, spôsobujú len nenápadné škody, neskôr však až holožery – skeletujú listy a vytvárajú veľké pavučinové hniezda. Pavučina húsenice chráni pred nepriaznivými vplyvmi. Staršie húsenice sú porastené chĺpkami, žltozelené s čiernymi nôžkami a hlavou, neskôr sa rozliezajú po celom strome. V júli sa sťahujú opäť do úkrytov, kde sa zakuklia. Koncom júla, začiatkom augusta sa vyliahnu z kukiel motýle druhej generácie, samičky nakladú vajíčka a situácia sa opakuje. Húsenice tejto generácie možno vidieť na stromoch ešte v októbri.

Mechanická ochrana spočíva v odrezaní a spálení hniezd húseníc, a to čo najskôr po ich objavení. V prípade chemickej ochrany je dôležité zasiahnuť skoro. Odporúčané prípravky sú Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Dimilin 48 SC, Karate Zeon 5 CS, Steward. V prípade biologickej ochrany možno použiť prípravok Biobit XL, ktorý obsahuje užitočný organizmus bioagens Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki.

Odpovedala: Ing. Hana Szabóová

Foto: archív autorky