Nenáročný záhon s drevinami

Z drevín sa do tieňa hodí napríklad tis (Taxus). Vybrať si môžete z veľkého množstva druhov a aj kultivarov. Niektoré sú mimoriadne zaujímavé. Tis sa dá vysadiť samostatne aj ako živý plot – dobre znáša tvarovanie. Tis neodporúčam tam, kde sú menšie deti. Ide totiž o jedovatú drevinu. Inak je nenáročný a pomerne rýchlo rastie. Vyniká svojím tmavozeleným ihličím. Znesie aj suchší substrát, čiže ho nebudete musieť často zavlažovať. Zo vždyzelených listnáčov by som vám odporúčal vavrínovec. Opäť aj v tomto prípade dostať kúpiť rôzne kultivary. Táto vďačná drevina zakrátko vytvorí hustý porast, ktorý je príjemný na pohľad. Kosodrevinu by som neodporúčal – má radšej viac slnka. Tuje môžu byť, ale porozmýšľal by som aj o alternatíve. Tuje pôsobia trochu všedne, a ak budú rásť v tieni, nebudú také reprezentatívne. Navyše, takisto potrebujú viac slnka. Ak ide o tienisté miesto s vlhšou a mierne kyslou pôdou, možno by nebolo zlé porozmýšľať nad rododendronmi. Na jar pekne kvitnú a zvyšok roka sú bohato olistené. Na záhon okolo vysadených rastlín rozprestrite mulčovaciu textíliu a na ňu nasypte drvenú kôru v hrúbke približne 5 až 7 cm. Tá zabráni rastu buriny a zároveň pomôže udržať v pôde vlahu.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock