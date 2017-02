Nedarí sa vám vypestovať avokádo? Možno robíte tieto chyby

Chválime za záujem o pestovanie hruškovca amerického (Persea americana). Dôvodov, prečo rastlinám hnednú a opadávajú listy, môže byť viac. Najčastejšie je prílišné zalievanie a premokrenie pôdy, ale aj sucho; prievan, náhla zmena prostredia (prenesenie na iné miesto), prudká zmena teploty či bakteriálna, prípadne hubová choroba. Najmä huby z rodu Verticillium a Fusarium spôsobujú vädnutie rôznych rastlín, lebo zapchávajú vodivé cesty v rastline (cievne zväzky). Avokádo síce vyžaduje vlhšiu pôdu, nie však premokrenú – korene začnú hniť, odumrú a rastlina paradoxne trpí suchom, lebo nemá čím prijať vodu. Vtedy listy hnednú a opadávajú. V zime môžeme znížiť teplotu na 10 až 15 °C a zálievku obmedzíme na minimum. Avokádový stromček je veľmi dekoratívny a pomerne rýchlo rastie, dobre znáša rez, možno ho teda tvarovať. Vhodné je rosenie, hlavne v interiéri, kde je suchý vzduch. Avokádo sa rozmnožuje osivom. Tak sa získajú semenáčiky – tie však prinesú úrodu len výnimočne. Vo svojej domovine (v Mexiku a v Brazílii) rastliny prinesú prvú úrodu po 4 až 6 rokoch pestovania. U nás sa však ťažko dočkáte úrody. Odporúčam presadiť rastliny do väčšej nádoby (asi o 1 až 2 cm), do kvalitného záhradného substrátu. Zároveň skontrolujte koreňový systém. Správne by mal byť koreňový bal prekorenený a mladé vlásočnicové korienky by mali mať bielu farbu. V lete môžete rastliny preniesť do záhrady, prípadne ich aj s črepníkom zapustiť do pôdy. Koncom leta, v septembri, ich treba vybrať zo záhona a preniesť do chladnej a svetlej miestnosti.

Odpovedala: Ing. Hana Szabóová

Foto: isifa/Shutterstock ​