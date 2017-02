Môže sa čemerica pestovať aj v nádobe?

Čemericu (Helleborus niger) môžete pokojne pestovať aj v nádobe. Nakúpte si kvalitné priesady, bez známok čiernej škvrnitosti – z takýchto rastlín by ste sa tešili krátko. Rastlín môže byť niekoľko, v skupinke viac vyniknú. Vysaďte ich do záhradníckeho substrátu a do hlbších črepníkov. Dbajte na to, aby zemina bola stále mierne vlhká – je to dôležité najmä počas kvitnutia. Vyvarujte sa však premáčania. Zalievajte ich len počas slnečných dní, keď nemrzne (ideálne okolo poludnia). Vhodné miesto by malo byť chránené a v polotieni. Čemerica okrem kvetov púta aj vždyzelenými listami, tak môže okná dekorovať celoročne. Po odkvitnutí nezabudnite odstrániť odkvitnuté kvety, prihnojovanie nie je potrebné.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock ​