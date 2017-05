Má zmysel presádzať prvosienky po odkvitnutí?

Záleží na tom, v akých podmienkach rastlinky rástli. Ak boli umiestnené v chlade a na svetle, mali dostatok vlahy, zrejme sú pekne olistené, a teda by ste si ich mohli presadiť do záhrady a ďalej pestovať. Musia však mať zdravú listovú ružicu a kvalitný koreňový bal. Nesmú javiť známky chorôb a škodcov. Ak ste ich mali v teple a suchu, zrejme chradli a nie sú dostatočne silné. Takéto rastlinky sa do záhrady nevypláca presádzať. Prvosienky presaďte, keď sa trochu oteplí a bude vlhko. Vyberte im polotienisté miesto s humóznou a mierne vlhkou pôdou. Môže to byť aj v blízkosti jazierka.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock