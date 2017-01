Kedy odstrániť listy narcisov

Určite by som listy odkvitnutých narcisov neodstraňoval. To je častá a veľká chyba , ktorá sa deje v našich záhadách. Cibule totiž potrebujú načerpať silu a predovšetkým živiny do ďalšej sezóny a preto musia na rastlinách ešte nejaký časť zostať. Dokonca by som hneď po odkvitnutí odporučil narcisy prihnojiť, hnojivom na cibuloviny (je už bežne v ponuke). Ako náhle listy zvädnú a zaschnú, je možné ich odstrániť úplne – netreba k tomu ani nožnice. Stačí ich len pozberať zo záhonu. . Ale nikdy nie, keď sú ešte zelené. Ak to takto robíte, narcisy postupne oslabíte, budú menej kvitnúť. Letničky a to hlavne tie, ktoré sú náročné na vlahu sem rozhodne nesaďte. Miesta kde sú cibule narcisov by mali byť počas leta suchšie. Buď teda časť narcisov presaďte – teraz po odkvitnutí je na to vhodná doba a sem vysaďte letničky, alebo letničkám vyberte úplne iné miesto. Rovnako treba pristupovať ak k tulipánom či hyacintom. Ak narcisy rastú v trávniku, tiež treba počkať s jeho prvým kosením, to zrealizovať vtedy, ak sú listy narcisov už zaschnuté.

Odpovedal: Daniel Košťál, záhradnícky špecialista