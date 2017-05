Kedy je postrek broskýň účinný?

Vo všeobecnosti platí, že postreková kvapalina sa má používať za tzv. bezpečného počasia – keď je teplota vzduchu nad 7 °C, v ranných alebo podvečerných hodinách. Mala by dôkladne zaschnúť na strome, minimálne 4 h po aplikácii by nemalo intenzívne pršať. Aj keď je predpoklad, že malé množstvo prípravku na stromoch predsa len zostalo, nemožno sa spoliehať na 100 % na ochranný účinok. Po zmytí prípravku dažďom (či omylom pri polievaní) treba ošetrenie v čo najkratšom čase opakovať.

V prípade ošetrenia broskýň proti kučeravosti je však v tomto období na zásah neskoro – pravdepodobne by bol neúčinný. Závisí aj od lokality pestovania či od priebehu počasia. V ich dôsledku môže byť vývoj púčikov oneskorený.

Do budúcnosti: účinné ošetrenie proti kučeravosti listov broskýň treba vykonať skoro na jar (koncom februára až začiatkom apríla), na začiatku nalievania sa púčikov. Po vypučaní púčikov možno použiť len organické fungicídy, ako ste správne použili Delan 700 WDG, ale i Dithane M45, Efuzin 500 SC či Novozir, Syllit.

Ak dôjde k oneskoreniu vývoja púčikov v dôsledku chladného počasia, ošetrenie treba zopakovať o 10 až 14 dní, pretože huba Taphrina deformans, spôsobujúca typické poškodenie broskýň, infikuje mladé listy krátko po vypučaní, najmä za daždivého počasia. Pletivá listov hrubnú, intenzita fotosyntézy je mizivá, listy postupne opadávajú a úroda sa veľmi znižuje.

Odpovedala: Ing. Hana Szabóová

Foto: archív autorky, isifa/Shutterstock