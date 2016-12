Kedy je najvhodnejší čas na výsadbu alstromérie?

Alstroméria sa môže pestovať v záhrade, ale dokonca aj v nádobách na terase a balkóne. Hľuzy tejto rastlinky treba vysadiť na jar (na záhon aj do črepníka). Rastlina slabo odoláva mrazu. Podzemky treba vysadiť hlbšie a pri manipulácii buďte opatrní – ľahko sa lámu. Alstromérii sa bude dariť na slnečnom aj polotienistom mieste s mierne vlhkou a humóznou pôdou. Rozkvitne hneď prvý rok po výsadbe, treba ju výdatne zavlažovať, prihnojovať a okolie udržiavať bez burín. Pred príchodom zimy treba nahrnúť na miesto, odkiaľ vyrastá, suché lístie – poslúži ako zimná ochrana. Ak by ste alstromériu pestovali v nádobe, bude lepšie ju na zimu premiestniť do suchej a chladnej miestnosti. Vonku zostať nesmie.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: autor