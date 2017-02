Kde si vysadiť okrasnú liesku?

Lieska s efektnými pokrútenými konármi (Corylus avellana ’Contorta‘) je skutočne krásna drevina, ktorá púta počas zimného obdobia svojimi netradičnými konármi a v predjarí, keď rozkvitá, zasa dlhými žltými jahňadami. Túto drevinu kúpite na jar, prípadne aj pred letom – vtedy je v ponuke aj jej kultivar s purpurovým olistením. Vysadiť si ju môžete na jar aj s koreňovým balom. Liesky potrebujú hlavne dostatok priestoru. Nemá zmysel ich pestovať v stiesnenom priestore, kde nemajú šancu ukázať sa v plnej nádhere. Žiadajú si vlhšiu pôdu, slnko alebo polotieň. Najlepšie rastú v podhorských oblastiach, ale nie je to nevyhnutná podmienka. Nádherné exempláre možno nájsť aj v nížinách. Oveľa dôležitejší je pre ne vyšší obsah vápnika v pôde. Tá by mala byť dostatočne priepustná. Lieska je príťažlivá pred kulisou vytvorenou z vyšších vždyzelených drevín, prípadne v spoločenstve so vždyzeleným vavrínovcom. Inak je to nenáročná a efektná drevina, veľmi dekoratívna, no nevhodná do záhrad alergikov.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock