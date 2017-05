Hálky na smrekoch - ako s nimi bojovať

Je to skutočne niečo, čo na tejto drevine nemá byť. Najčastejším škodcom smrekov je kôrovnica zelená – to je presne to, čo ste spozorovali. Jej aktivitu spoznáme podľa toho, že sa na konárikoch tvoria šiškovité útvary, tzv. hálky. V nich sa vyvíjajú agresívne larvy tohto škodcu, a to hneď v niekoľkých komôrkach. Tie sa v polovici leta otvoria a kôrovnice prelietavajú na smrekovec opadavý, kde spolu s kôrovnicou smrekovcovou cicajú šťavy z ihlíc a tie sa nápadne deformujú. Koncom leta sa vracajú na smreky, samičky kladú vajíčka, z nich sa vyvinú larvy, ktoré zimujú na konárikoch smrekov. V predjarnom období (marec, začiatok apríla) je vhodný čas zasiahnuť postrekom, napríklad Decis AL. Druhou, ekologickou alternatívou je ešte neotvorené hálky z konárikov odtrhnúť a spáliť. Toto je však prácne aj zdĺhavé. Čo sa týka chemickej ochrany, je dobré, ak sa zásah zopakuje o 14 dní.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: wikipedia.org