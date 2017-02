Existuju pivónie, krtorých listy sa krásne vyfarbujú?

Áno, dokonca patria k žiadaným. Zaujmú nielen v období kvitnutia, ale aj na jeseň, niekedy už koncom leta. Ich listy sa vyfarbujú do bordových a šarlátových odtieňov, je to skutočná pastva pre oči. Ide najmä o kultivary ’Festiva Maxima‘ (na obrázku), ’Peter Brand‘ alebo ’Kansan‘. Najkrajšie sa vyfarbia na slnečných miestach. Ich pestovanie sa ničím nelíši od klasických pivónií. To znamená, že listy aj týchto pivónií budete musieť napokon na jeseň ostrihať. Napriek tomu, že sú krásne, nemôžu zostať počas zimy na rastline. Pivónie vysádzajte v skorých jarných mesiacoch.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock