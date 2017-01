Dá sa vytvarovať živý plot zo smreku? Ako sa o neho postarať?

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že tento živý plot bude najlepšie prosperovať vo vyšších polohách s vyššou pôdnou aj vzdušnou vlhkosťou. Nebude sa mu dariť v nížinách, na suchších a teplejších miestach. Smrek má v porovnaní s vtáčím zobom horšiu regeneračnú schopnosť, preto je jeho tvarovanie problematickejšie. Veľmi zle reaguje na hlboký rez, niekedy začne po ňom drevina chradnúť a hynúť. Strihať by som odporúčal len jarné letorasty. Treba ich zastrihávať na asi polovicu, vždy v júni až júli. Tvarovanie je potrebné ozaj precízne. Je tiež možné smrek tvarovať tesne pred pučaním, skoro na jar. Pri smreku treba dbať aj na dodržanie kónického tvaru plota, čím sa docieli jeho rovnomerná hustota a zeleň aj v spodnej časti. Živý plot zo smreku treba pravidelne zavlažovať a určite by som odporúčal aj prihnojovanie hnojivom určeným na ihličnany. Viditeľne sa to prejaví na vzhľade tohto plota.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: autor