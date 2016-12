Chyby pri pestovaní izbovej rastliny hypoest

Hypoest (Hypoestes phyllostachys) je pestrolistá izbová rastlinka, ktorej nevyhovuje priame slnko, vhodnejší je pre ňu polotieň. V zime by však mala mať viac svetla. Okrem toho je táto rastlina náročná aj na vyššiu teplotu (v zime aj v lete by sa mala pohybovať na úrovni 20 °C). Pre bezproblémový rast je dôležitá aj vyššia vlhkosť vzduchu, na drobných lístočkoch môžu byť pokojne kvapky vody. Rastlinu roste aj viackrát denne, prípadne ju skúste pestovať v sklenej banke či v akváriu. V bytoch so suchším vzduchom a v blízkosti tepelných zdrojov sa rastline nebude dariť. V lete by mal mať hypoest neustále vlhký substrát, ak ten presychá, zasychajú mu aj listy. V zime môže dostať miernejšiu zálievku. Vyplatí sa rastlinu aj pravidelne prihnojovať, bude pekne vyfarbená, husto olistená a vitálna. Prispeje k tomu aj rez, ktorý podporuje tvorbu nových výhonkov. Hypoest rastie rýchlo, treba ho raz ročne presadiť (ideálne na jar). Zároveň je to príležitosť rozdeliť staršie trsy a získať nové rastlinky.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock