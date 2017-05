Boj proti hmyzím škodcom

Vysoko pravdepodobne tam nájdete škodcu, ktorý je u nás hojne rozšírený – nosánik. Pôdne škodce zvyčajne uprednostňujú len určitý druh rastlín. No veľká časť z nich sú polyfágne škodce, čiže všežravce, a navyše s veľmi pestrou paletou obľúbenej potravy. Medzi nich patrí nosánik ryhovaný (Otiorhynchus sulcatus), ktorého jedálny lístok tvorí asi 200 druhov prospešných rastlín. Zaujímavosťou je, že najviac zo všetkého mu chutí hlavne vinič a ruže, potom kríky tisu obyčajného, azalky, rododendrony a nasledujú sirôtky.

Sivočierny nosánikovitý chrobák meria v dospelosti asi 9 – 13 mm a svoju aktivitu vyvíja v nočných hodinách. Jeho prítomnosť dokazujú tanierovito obhryzené listy, na jar obhrýzajú stonky. Larvy ohnuté do tvaru rožka sú bielej farby a pri koreňoch obžierajú koreňový krčok. Netreba ani pripomínať, aké škody dokážu napáchať... Ako však proti nim zakročiť? V hĺbke pôdy sa ťažko aplikujú postreky a je nemožné odkopať každú jednu rastlinku a očistiť jej korienok od lariev škodcu.

Ochrana

Riešením sú parazitické hlístice. Tie vyhľadávajú svojich hostiteľov, ako sú larvy nosánika ryhovaného, larvy rôznych chrústov a tiež larvy siatice oziminovej a medvedíkov. V týchto larvách prežívajú a zároveň sa aj rozmnožujú. Neskôr svoje obete opúšťajú a vydajú sa hľadať ďalšie.

V prípade nosánika ryhovaného sú to hlístice rodu Heterorhabdititis bacteriophora, ktoré od nich spoľahlivo vyčistia celú záhradu. Užitočné hlístice z rodu Steinernema carpocapsae sú zasa pohromou pre ďalšie škodce, napríklad larvy chrústov. Naozaj spoľahlivo likvidujú aj škodce, ako sú medvedíky a larvy tipule kapustovej (Tipula oleracea).

Parazitické hlístice

Ako to celé funguje? Hlístice po aplikácii do pôdy začnú vyhľadávať škodce, treba im však zabezpečiť primerane vlhké prostredie, preto suché hriadky polejeme. Hneď ako hlística nájde svoju obeť, vnikne do nej cez ústny otvor, dýchacími cestami či análnym otvorom. Nainfikované larvy v priebehu 24 – 48 h hynú. Uhynuté larvy následne slúžia ako potrava pre množiace sa hlístice. Potom, ako nová generácia hlístic dosiahne larválne štádium, opúšťa telo svojho hostiteľa a cyklus sa opakuje, čiže sa začína vyhľadávanie nových hostiteľov. Vývojové štádium hlístic trvá 7 až 21 dní.

Ako aplikovať?

Vhodný čas na aplikáciu ochrany je v máji alebo v auguste. Aplikačné požiadavky na užitočné hlístice sú vlhkosť pôdy a teplota pôdy cca 12 – 30 °C. Na dosiahnutie požadovaných výsledkov je potrebné po aplikácii prípravku plochu do 30 min poliať, následne 3 až 4 týždne na ploche udržiavať vlhkosť. Potrebné množstvo hlístic je 0,5 miliónov kus/m2.

Je možné ich aplikovať aj cez závlahový systém alebo nenatlakovaným postrekovačom a taktiež obyčajnou polievacou krhlou. Ďalej je tu možnosť namáčať priesady v roztoku s hlísticami v dávke pol milióna hlístic na 2 až 4 l vody. Najvhodnejší čas aplikácie je vždy v skorých ranných hodinách, respektíve vo večerných hodinách.

Prečo hlístice?

Moderné prípravky s obsahom hlístic (nematód) ponúkajú úplne nové, prevratné možnosti bezchemickej ochrany pôd pre záhradkárov na voľných plochách a taktiež vo fóliovníkoch a skleníkoch. Entomopatogénne hlístice nenapádajú rastliny a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre teplokrvné živočíchy, teda ani pre človeka. Vďaka svojej selektivite sú neškodné pre celú škálu pôdnych organizmov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou biologického života v pôde. A čo je najdôležitejšie, riziko vytvorenia rezistencie voči nim je celkom vylúčené.

Podrobnejšie informácie o ochrane môžete získať na www.biotomal.sk.

ZDROJ PR článok spoločnosti bioTomal