Akú jabloň vysadiť a kedy presadiť morušu

Jadroviny by mali tvoriť základ v ovocnej záhradke. Na samozásobenie pre 5-člennú rodinu postačí 1 letná odroda, 1 až 2 jesenné a 2 až 3 zimné odrody. Sortiment ponúkaných odrôd v záhradníctvach je veľmi široký. V ponuke sú klasické staršie odrody aj úplné novinky. Výber bude závisieť od zvyklostí v rodine. Vhodné je využiť možnosť degustácie plodov, napr. na jesenných výstavách.

Zimné odrody (dozrievajú v priebehu októbra, skladovateľné a konzumné sú približne do marca až apríla, niektoré až do júna): ’Admiral‘, ’Angold‘, ’Antej‘, ’Aneta‘, ’Bieloruské malinové‘, ’Biogolden‘, ’Bohemia‘, ’Braeburn‘, ’Coxova reneta‘, ’Dalila‘, ’Dantes‘, ’Gold Bohemia‘, ’Goldstar‘, ’Granny Smith‘, ’Idared‘, ’Jarka‘, ’Jonagold‘, ’Jonagored‘, ’Jonagored supra‘, ’Jonathan‘, ’Karmína‘, ’Opal‘, ’Ontario‘, ’Pinova‘, ’Pilot‘, ’Rubín‘, ’Spartan‘ a iné. Väčšina odrôd ponúkaných v ovocných škôlkach a záhradných centrách je naštepená na slabo rastúcich podpníkoch M 9, MM 106, stĺpovité aj na M 26, MM 111 či iných a sú rezistentné proti hubovým chorobám (chrastavitosť, múčnatka). Podrobné informácie sme priniesli v USS 3/2017.

Môžem teraz presadiť morušu čiernu? Je vysoká asi 2,5 m. Záhradu máme pri Bratislave. Ďakujem.

Všeobecne platí, že presádzanie voľnokoreniacich rastlín, teda nie kontajnerových, počas vegetácie na iné miesto je absolútne nevhodné. Rastliny utrpia šok z presadenia a len pri maximálnej opatere môže byť presadenie úspešné, rastliny sa obvykle dlho spamätávajú z náhlej zmeny.

Ak je presadenie skutočne nevyhnutné, treba stromček minimálne 2 týždne vopred pripraviť na presadenie – obkopaním vytvoriť pevný, dostatočne veľký koreňový bal; spevniť bal pomocou latiek; koreňový systém poškodiť čo najmenej, najmä jemné vlásočnicové korienky; dostatočne zalievať. Na presadenie vyberte deň, keď je chladnejšie počasie a zamračené. Stromček ihneď po vybratí vysaďte do pripravenej jamy. Po vysadení stromček treba tieniť, rosiť, polievať. Odporúčam však s presadením moruše čiernej počkať do jesene – koncom októbra, po opadaní lístia je najvhodnejší termín.

Odpovedala: Ing. Hana Szabóová

Foto: isifa/Shutterstock