Ako vysadiť čerešňu?

Správny postup pri výsadbe stromčeka s voľnou koreňovou sústavou je veľmi jednoduchý. V prvom rade dôkladne zvážime a vyberieme miesto v záhrade, kam stromček vysadíme, vykopeme dostatočne hlbokú a širokú jamu (približne 60 × 60 × 100 cm), pričom ornicu a spodinu ukladáme osobitne na dve kôpky.

Prezrieme koreňový systém; polámané korene odrežeme až po zdravú časť, skrátime aj tie príliš dlhé. Korene namočíme do vlažnej vody aspoň na 1 h, maximálne na 24 h.

Do stredu jamy zatlčieme kolík, na dno vložíme rozložený kravský hnoj (3 kg). Na hnoj, do výšky 1/3 jamy vložíme vrstvu vykopanej ornice. Nalejeme 10 l vody, necháme vsiaknuť. Stromček vložíme do jamy tak, aby kolík chránil strom od severu; korene rovnomerne rozprestrieme na dne a smerom dole.

Ku koreňom prihŕňame pôdu, pričom stromčekom potriasame, aby sa zemina dostala medzi korene a nevznikali vzduchové bubliny. Miesto očkovania (štepenia) má byť 10 až 15 cm nad povrchom pôdy. Pôdu mierne ušliapeme, stromček opäť polejeme a zasypeme zvyškom pôdy – spodiny. Stromček priviažeme ku kolíku širokou tkaninou osmičkovým viazaním.

Teraz na jar vytvoríme okolo kmienka plytkú misu, ktorá poslúži na zalievanie

Odpovedala: Ing. Hana Szabóová

Foto: archív autorky, isifa/Shutterstock