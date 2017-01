Ako si v záhrade rozmnožiť krásnoplod

Krásnoplod (Callicarpa) patrí k opadavým drevinám, ktoré majú veľmi nápadné plody. Tie sú pútavé hlavne počas jesene, dokonca aj po opadaní listov. Ker je skutočne krásny, no najzaujímavejší je len na jeseň. Vynikne v skupinkách, je nenáročný. Môžete ho rozmnožiť pomocou drevitých odrezkov. Ideálny čas na ich odber je neskorá jeseň a zima, keď z dreviny opadnú listy. Vetvička vhodná na rozmnožovanie má mať hrúbku ceruzky. Výhony po odstrihnutí z kra treba narezať na menšie odrezky dlhé asi 20 cm. Reznú (dolnú) plochu treba namočiť do stimulátora – podporí to kvalitné zakorenenie. Odrezky potom stačí zapichnúť do nádoby so substrátom. Do jari sa zakorenia a nasledujúcu jeseň ich možno rozsadiť priamo na záhon.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock