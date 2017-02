Ako sa postarať o vresy, aby prežili do jari

Zatiaľ vresy nechajte v nádobe tak, ako ste ich na jeseň vysadili. Keď bude slnečno a nebude mrznúť, zalejte ich. Je možné, že vám niektoré už uschli. To, že sú nažive, spoznáte podľa zelených lístkov a malých výhonkov uprostred zoschnutých kvetov. Rozhodne teda treba dbať na to, aby substrát počas zimy nevysychal. Vresy môžete koncom zimy nakrátko zostrihať (odstráňte odkvitnuté kvety) a buď ich ponecháte v nádobe, alebo presadíte do záhrady či predzáhradky. Najskôr však až na jar. Dariť sa im bude na slnečnom alebo polotienistom mieste s mierne kyslou pôdou. Vresy po výsadbe zalievajte, sú totiž náchylné na presychanie koreňového balu. Na jeseň vás prekvapia bohatým kvitnutím.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: isifa/Shutterstock