Ako pred zimou ochrániť bambusy v nádobách na terase

Hlavne bambusy pred zimou nestrihajte! Ani keď ich trsy preschnú. Hlavné obdobie rezu je na jar. Všetky rastliny sústreďte na jedno miesto, najlepšie chránené pri dome. Odporúčam obaliť ich trstinovou rohožou. Nádoby je vhodné obaliť do bublinkovej fólie a postaviť ich na polystyrénové podložky. Takto budú korene ochránené pred chladom. Počas slnečných dní, keď nemrzne, bambusy zalejte, ale nie veľa. Pomôže im to lepšie zvládnuť zimu a odolať zimnému slnku. Substrát nesmie byť v zime premáčaný. Aj preto by nádoby nemali stáť v blízkosti odkvapových rúr. O rok a v nasledujúcich rokoch by mali bambusy – už dobre zakorenené – prečkať zimu oveľa lepšie.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: autor, isifa/Shutterstock