Ako a kedy správne nakopčiť ruže?

Ruže by ste mali zazimovať ešte predtým, než začnú silnejšie mrazy (október až november), a kým je pôda vlhká a sypká. Lepšie sa vám s ňou bude pracovať. Keď začnete ruže zazimovávať, nemali by už mať listy. Častou chybou je zazimovanie ruží začiatkom jesene. Ku krom iba nahrňte zeminu z okolia do výšky asi 20 cm. Zemina by mala byť kyprá, bez listov, kôry a záhradného odpadu. Ak takúto zeminu nemáte, zakúpte si v záhradnom centre substrát pre ruže a ten nasypte okolo kríkov. Lístie ani burinu k ružiam nenahŕňajte. Citlivejšie druhy môžete prikryť čečinou. Spoľahlivo ich tak uchránite pred chladom. Stromčekové ruže netreba kopčiť. Tu je oveľa dôležitejšie obaliť korunky.

Odpovedal: Daniel Košťál

Foto: autor, isifa/Shutterstock