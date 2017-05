Začínate s chovom oviec? Tieto rady vám pomôžu!

Začíname s chovom oviec

Pred kúpou oviec sa snažme vidieť reálny zabehnutý chov a tiež navštíviť niekoľko chovateľských búrz. Súbežne si pripravujme napríklad posuvný ohradný systém. Zaobstaráme si potrebnú zásobu kvalitného sena, slamy, obilnín a minerálneho „lizu“.

Potom si obstaráme najmenej 3 ovečky (baránky vykastrované), lebo ovce sú spoločenské, stádové zvieratá a len v skupine dobre prosperujú; dôležité je, aby boli zdravé a odčervené. Plemeno by malo byť odolné, nenáročné, najlepšie mäsové, ktoré by sme do zimy dochovali do jatočnej zrelosti. Ideálne a najjednoduchšie je, keď sa aspoň prvý rok ovce chovajú pasením na vhodnej lúke a dokrmujú sa v stajni.

Hobby plemená

Ouessantská miniovca

Je to snáď najmenšia ovca na svete. Baránok má výšku 42 – 49 cm, hmotnosť 15 – 22 kg, ovečka meria 40 – 45 cm a váži 12 – 16 kg. Pochádza z nehostinného prostredia Bretónska, a preto je mimoriadne odolná a nenáročná. Máva len jedno jahňa, ktoré pije mlieko asi 6 mesiacov a dožíva sa 12 – 15 rokov. Má hustú a kvalitnú vlnu čiernej farby, ale sú aj biele, svetlo- a tmavohnedé ovce. Barany majú rohy muflónieho typu. Aj v zime im stačí seno, voda a soľ na olizovanie (tzv. soľný liz). Strihajú sa raz do roka, získame asi 1,5 kg vlny. Odčervujú sa 2-krát ročne. V záhrade sú vynikajúcimi živými kosačkami, ktoré trávu neničia a ešte ju aj pohnoja. Sú dobrými spoločníkmi detí.

Kamerunská ovca

Srstnaté krátkochvosté malé plemeno sa nemusí strihať. Jeho srsť je krátka, pevná, v zime s hustou podsadou. Je hnedej farby v kombinácii s čiernou. Táto ovca dospieva v 7. – 8. mesiaci. Do roka má 2 vrhy po jednom mláďati. Jahňatá majú v 5 mesiacoch 15 kg a ich mäso má príchuť zveriny. Je pre ne vhodnejšie stajňové zimovanie. Plemeno dosahuje výšku 60 – 70/58 – 65 cm (baran/ovca), hmotnosť 40 – 50/30 – 40 kg. Barany sú rohaté. Je to obľúbená ovca.

Ovca Jacob

Atraktívne plemeno so 4 až 6 rohmi (existujú aj 2-rohé a bezrohé), štíhle, ale mohutné, skromné, s vysokocenenou kožou. Plodnosť je až 150 %. Dĺžka vlny je 8 – 15 cm, ročná striž 2 – 3 kg. Dosahuje výšku 75 – 80/70 – 75 cm, hmotnosť 75 – 90/45 – 60 kg.

Romanovská ovca

Malé kožuchové plemeno s bezkonkurenčnou kvalitou kožušiny sivohnedej a čiernej farby má krátky chvost neobrastený vlnou. Barany sú niekedy rohaté. Ovce sú chudšie, zvedavé, spoločenské a z jahniatok môžeme vychovať maznáčikov alebo divochov. Dospievajú v 8 mesiacoch. Za 2 roky majú aj 3 vrhy po 2 a nezriedka až po 5 jahniatkach. Dosahujú výšku 69/66 cm, hmotnosť 70 – 90/60 – 70 kg. Sú nenáročné a odolné, znášajú i studené počasie s veľkými výkyvmi teplôt. Majú dobrú mliečnosť. Mäsová výťažnosť je menšia, ale v chuti mäsa cítiť divinu a majú málo tuku. Spravidla sa strihajú 3-krát do roka a ročné množstvo zostrihanej vlny (tzv. striž) je pri baranoch 3 – 4 kg, pri ovciach 2 – 3 kg.

Mliečne plemená

Východofrízska biela ovca

Veľké mliečnobiele dlhovlnné a bezrohé plemeno s veľkým širokonasadeným vemenom je najužitočejším z mliečnych plemien. Ročná produkcia mlieka 600 kg s 5,5 % tuku, rekordne dosahuje až 1 400 kg mlieka so 6 % tuku a až 6 % bielkovín! V čase laktácie nadojí 1 – 3 l denne. Po odstavení sa dojí 2-krát denne, o 3 – 4 mesiace stačí raz denne. Dojenie je dôležité, lebo inak sa jej vemeno zapáli. Prvý raz sa bahní (jahní) vo veku 12 mesiacov a jej plodnosť je 230 %. Má dobrú rastovú schopnosť. Ročná striž je pri baranoch 5,5 – 6 kg, pri ovciach 4,5 – 5 kg. Dosahuje výšku 80 – 90/ 70 – 80 cm, hmotnosť 110 – 130/80 – 100 kg.

Ovca Lacaune

Bezrohé plemeno stredného rámca s neskaderenou jemnou bielou až zlatistou vlnou. Pomaly rastúca vlna má dĺžku 8 cm. Ide o veľmi dobré mliečne plemeno, ktoré za 5-mesačnú laktáciu dá 250 kg mlieka s 8 % tuku. Plodnosť je 150 %. Hmotnosť 70-dňových jahniat je 26 kg. Jahňatá sa môžu odstaviť vo veku 4 – 5 týždňov, vtedy sa začína aj dojiť. Toto plemeno dosahuje výšku 80/70 cm, hmotnosť 80 – 100/55 – 75 kg.

Mäsové plemená

Ovca Suffolk

Krásne a elegantné bezrohé mäsové plemeno má veľké telo, dlhý a široký chrbát a je dobre osvalené. Chová sa najmä pre veľmi kvalitné, jemné a netučné mäso. Aj jahňatá majú dobrú rastovú schopnosť, prírastky sú okolo 450 g.

Ovce sú odolné a vhodné i na celoročný vonkajší chov a udržujú si dobrú kondíciu do vysokého veku. Vlna má bielu farbu, nohy a hlava sú čierne. Jedince dorastajú do výšky 70 – 80/60 – 70 cm s hmotnosťou 110 – 140/70 – 90 kg, ale americké šľachtence dosahujú až 200/120 kg.

Ovca Texel

Je to typické bezrohé mäsové plemeno s výborným svalstvom aj chuťou mäsa. Aj jahňatá rastú rýchlo s denným prírastkom okolo 400 g. Ročná striž vlny je v prípade baranov 5 – 6 kg, pri ovciach 4 – 5 kg. Plodnosť je tiež výborná – až 200 %. Plemeno je odolné, dobre znáša voľný chov na pastve.

Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

Alpská biela ovca

Má vlnársko-mäsovú úžitkovosť. Je to bezrohé plemeno so skoršou úžitkovosťou, biele, srsť je stredne dlhá. Táto ovca je odolná, zvyknutá na nepriaznivé klimatické podmienky v horách. Je nenáročná na výživu i chovateľské podmienky. Produkcia bielej potnej vlny je v prípade baranov 4 – 5 kg, pri ovciach 3,5 – 4,5 kg, vlna je dlhá 8 – 9 cm.

Za 2 roky máva ovca 3 vrhy jahniat pri dostatku mlieka. Dorastá do výšky 76 – 82/ 68 – 74 cm a hmotnosti 90 – 130/ 60 – 100 kg.

Ovca Zwartbles

Je to skoré plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, bezrohé tmavohnedej farby, dobre osvalené. Plodnosť je 180 % a má dobré materské vlastnosti. Jahňatá vykrmujeme do hmotnosti 35 kg, potom už začínajú tučnieť a kvalita mäsa sa zhoršuje. Plemeno dorastá do výšky (baran/ovca) 80 – 85/70 – 80 cm, máva hmotnosť 110 – 120/80 – 90 kg.

Plemeno s produkciou kvalitnej vlny

Ovca Merino

Typické väčšie vlnárske plemeno s kombinovanou úžitkovosťou. Produkuje kvalitnú jemnú vlnu dlhú 7 – 9 cm v množstve 7 – 9 kg (barany), 5 – 6 kg (ovce). Plodnosť oviec je 160 %, jahňatá v 100 dňoch dorastú do 32 kg. Vhodný je chov v nížinných oblastiach s menším množstvom zrážok. Jedince dorastajú do výšky 80 – 90/70 – 80 cm, do hmotnosti 90 – 120/60 – 70 kg.

Kŕmenie

Pre zdravé mlieko a mäso je dôležité, čím zvieratá kŕmime. Pasené a senom kŕmené ovečky produkujú mlieko a mäso bohatšie na protizápalové omega-3 mastné kyseliny a konjugovanú kyselinu linolovú, ktoré pôsobia proti rakovine, kôrnateniu ciev, cukrovke, obezite a priaznivo pôsobia na imunitu, podporujú teda výrazne zdravie ako oviec, tak i konzumentov. Naopak, zvieratá ustajnené a kŕmené väčším množstvom obilia a sóje vplyvom neprirodzenej, nefyziologickej stravy produkujú menej uvedených zdravých mastných kyselín.

Pasienok

Najvhodnejšie rastlinné spoločenstvo pasienkov by sa malo skladať zo 70 % z kvalitných travín, z 25 % ďateľovín, ako sú ďatelina plazivá, lúčna, bledožltá, lucerka, vičinec, vika vtáčia i hrachovitá, vtáčia noha siata, a z 5 % z divoko rastúcich bylín bohatých na éterické oleje, enzýmy, vitamíny, triesloviny, ktoré podporujú látkovú výmenu, krvný obeh a zažívanie.

Košiarovanie

Je to viacúčelový spôsob postupného regulovaného spásania pasienka či záhradnej plochy. Zlepší budúci výnos zelenej biomasy dobrým pohnojením pasienka až o 150 % a zvyšuje početnosť rastlinných druhov. Ide o postupný presun ohradenia určitej časti pasienka, na ktorom necháme ovce pásť sa 1 alebo viac dní, a potom košiar presunieme na vedľajšie ešte nespasené miesto. Na jednu ovcu stačí plocha 2 – 3 m2. Ohradu nenechávame na jednom mieste dlhšie

ako 2 – 4 dni. Trus po 3 dňoch rozhrabeme a danú plochu pohnojíme superfosfátom v množstve asi 2 kg na ár. Na rovnakú plochu by sa ovce mali vrátiť až o 5 – 6 týždňov, aby sa pasienok stihol zregenerovať.

Pri použití elektrického ohradníka ovce pred prvým vpustením ostriháme. Hustá vlna totiž ovce dobre izoluje od elektrického impulzu. Ostrihané dotyk s ohradníkom pocítia a začnú ho rešpektovať a budú sa od neho držať ďalej, aj keď znovu obrastú vlnou.

Pasenie oviec

Hektár pasienka dokáže uživiť asi 20 oviec s jahniatkami. V bežnom roku pasenie trvá od začiatku apríla do októbra; pasenie začíname na chudobnejších pasienkoch (v žiadnom prípade nie na ďatelinách).

Pri kupovaní oviec by sme si mali zistiť, ako boli kŕmené. Prudká zmena krmiva by im mohla uškodiť. Ak boli kŕmené len suchým objemovým krmivom a obilím, tak ich prechod na zelené krmivo alebo čerstvú pašu musí byť veľmi pozvoľný. Treba ich najprv nakŕmiť senom a potom na maximálne 1 hodinu ich môžeme pustiť na suchý pasienok zložený najmä z tráv. Ďateliny sú spočiatku nebezpečné, i keď ich rady žerú. Tento postupne sa predlžujúci prechod na zelenú pašu môže trvať i 1 – 2 týždne.

Na pasienok nikdy nevyháňame ovce za rosy ani hneď po daždi na mokrú trávu. Pred každým pasením a aj po ňom by mali mať ovce k dispozícii seno a kŕmnu slamu, po pasení môžeme obohatiť kŕmenie mladých alebo jalových oviec aspoň 0,5 kg ovseného šrotu alebo šrotovanou zmesou obilnín. Pri pasení by ovce mali mať k dispozícii vždy vodu a minerálny liz. Na pasienku by mali mať prístrešok proti dažďu, ale i proti slnečnej páľave. Ovciam vždy doprajeme dosť času a pokoja aj na prežúvanie potravy.

Keď je daždivé počasie a ovce sa nemôžu pásť, počítame na jednu ovcu s 8 kg zeleného krmiva (alebo 2 kg sena), 1 kg jačmennej slamy, 0,5 kg ovseného alebo obilného šrotu a dávkou minerálnej zmesi. Pri zimnom kŕmení počítame na jednu ovcu a deň s dávkou 3 kg lúčneho sena, prípadne 1 kg jačmennej slamy, 2 – 3 kusmi kŕmnej mrkvy, 0,4 až 2 kg (podľa reprodukčného cyklu ovce) ovseného alebo zmesového obilného šrotu a s dávkou minerálnej zmesi. Ovce by sme nemali kŕmiť úplne čerstvým senom, ale mali by sme ho nechať nejaký ten týždeň „vydýchať“.

Zimná zásoba krmív

Zimné kŕmenie trvá asi 180 dní. Musíme si na toto dlhé obdobie pripraviť dostatok kvalitného krmiva a uschovať ho tak, aby nenavlhlo a nesplesnivelo. Na jednu ovcu treba počítať: 150 – 200 kg dobrého lúčneho či ďatelinového sena, 150 – 200 kg kŕmnej slamy, 400 kg šťavnatých krmív (kŕmna repa, siláž), 60 kg jadrových krmív (obilnín), 1 kg kŕmnej soli a 1 kg minerálnej zmesi.

Rozmnožovanie oviec

Pri väčšine plemien je ruja sezónna a prichádza na jeseň. Schopnosť oplodnenia barany získavajú v závislosti od plemena a výživy medzi 4. až 12. mesiacom. Od 7. do 15. mesiaca pohlavne dospievajú aj ovce.

Príznaky rujnej ovce sú: časté bečanie, časté vylučovanie trusu i močenie, nepokoj, obzeranie sa, časté pohybovanie chvostom, prekrvenie a sčervenanie vonkajšieho pohlavného ústrojenstva, pobyt v blízkosti barana. Vrcholná fáza ruje trvá len 30 až 36 hodín, a ak je baran súčasťou stáda, tak si ju určite všimne a využije. Ak nie, treba ovcu pripustiť. Najvhodnejší čas na krytie je asi 12 h po objavení sa prvých príznakov ruje. Úspech poistí opakované krytie s odstupom niekoľkých hodín. Ak sa ruja nevyužije, tak sa opakuje asi po 17 – 19 dňoch. Obézne ovce sa ťažko oplodňujú. Brezivosť ovce trvá asi 150 dní. V posledných 2 mesiacoch sa vytvára 80 % pôrodnej váhy, čo si, samozrejme, vyžaduje kvalitné prikrmovanie. Vylučovanie mlieka trvá 270 až 300 dní; jahniatka odstavujeme od matky pozvoľna.

Mobilný kovový košiar

Je z kovových rámov veľkých 5 × 0,8 m vyplnených drôteným pletivom, ohraničuje priestor 5 × 5 m a počíta s ustajnením 15 – 20 oviec na jeden deň.

Otvorený prístrešok

Chráni krmivo aj ovce pred dažďom a prudkým slnkom.

Sušiaky na seno

Lúku kosíme krátko pred kvetom (koncom mája, začiatkom júna). Pokosenú zelenú hmotu necháme jeden deň zavädnúť a potom ju uložíme na špeciálne sušiaky. Sušenie trvá 1 – 3 týždne (podľa počasia).

VHODNÉ OBILNÉ ZMESI

Podľa reprodukčného alebo výkrmového stavu oviec volíme pomer energie a bielkovín v krmive:

Text: Ing. Jaroslav Pížl

Kresby: archív autora

Foto: isifa/Shutterstock

Zdroj: časopis Urob si sám 5/2017