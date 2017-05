Všetko o správnom chove sliepok v záhrade

Sliepky majú pre nás ešte ďalšie významné benefity. Dokážu nám v záhrade pobyt významne spestriť, ale najmä vyprodukujú pre našu záhradu doslova „zlatú výživu“, teda výborný a kvalitný slepačí hnoj, s ktorým rastliny budú rásť doslova „ako z vody“. Keďže sliepky nie sú len bylinožravé, ale konzumujú aj hmyz, dokážu záhradu zbaviť i množstva škodlivej chrobače.

NOSNICE

Nosnice znášajú vajíčka skoro celoročne, len s kratšou prestávkou. Dobrými nosnicami sú obyčajne ľahké a stredne ťažké plemená, pri ktorých máva znáška 80 až 220 vajec ročne aj v domácich podmienkach a ktoré pri dobrej starostlivosti, veľmi efektívne zhodnocujú krmivo.

MÄSOVÉ PLEMENÁ

Medzi ne patria najmä stredne ťažké a ťažké plemená, ktoré pomalšie dospievajú a spotrebúvajú veľa krmiva. Existujú však aj brojlerové hybridy s rýchlym rastom a dobrým zhodnocovaním krmiva. Bežným rozmnožovaním sa však ich vlastnosti menia často k horším.

ZMIEŠANÉ TYPY

Ich všestranná úžitkovosť uspokojí väčšinu bežných chovateľov sliepok, lebo popri primeranej nosnosti dávajú aj dobré a chutné mäso. Toto sú najčastejšie chované sliepky v našich záhradách, lebo znášajú často aj vyslovene extenzívny chov.

Toto sú najmä v Európe rozšírené plemená, u nás boli vyšľachtené tzv. národné plemená, medzi ktoré patria napríklad oravka, šumavanka či české sliepky, ktoré sú vhodné práve na drobnochovy, a to najmä vo vyšších, klimaticky náročnejších podmienkach.

SLEPAČÍ ŽIVOT

KOHÚT V KŔDLI

Pri domácich sliepkach nám v kŕdli stačí jeden vitálny kohút. Pomer počtu kohútov a sliepok v kŕdli by mal byť minimálne 1 : 6 až 7. Pri menšom počte sliepok na 1 kohúta obyčajne sliepky viac trpia najmä kohúťou sexuálnou agresivitou. Na rozdiel od mnohých iných samcov je kohút skutočným sexuálnym šampiónom, ktorý dokáže denne sliepky nakrývať aj 60-krát, i keď jedna dávka ejakulátu je len asi 1 ml, ale s 3 miliónmi spermií. Zaujímavé je, že množstvo ejakulátu odovzdané sliepke vie kohút regulovať jednak podľa toho, či je prítomný aj jeho potenciálny sok, jednak ešte aj doslova podľa sympatie k danej sliepke. Viac dostane nová „neokukaná“ sliepka a atraktívnejšia sliepka, najmä ak má veľký výrazný hrebeň.

BEZ KOHÚTA

Ak pridáme do kŕdlika veľmi mladého neskúseného kohútika, sliepky ho nemusia rešpektovať. Vtedy preberie vládu nad kŕdľom najsilnejšia či najstaršia sliepka (to sa stane aj vtedy, ak v kŕdli žiaden kohút nie je), ktorá neraz začne aj kikiríkať a snaží sa nakrývať ostatné mladšie sliepky, lebo vekom sa u nej znižuje hladina estrogénu, a tým sa mení jej sexuálne správanie. Tiež nie je vhodné dodatočne pridávať do kŕdľa novú sliepku, lebo potom ju obyčajne pôvodní členovia kŕdľa tyranizujú.

TOKANIE A ZNÁŠKY VAJEC

Domáce kury tokajú prakticky po celý rok, ale najviac obyčajne v apríli a októbri; vtedy kohút nakrýva sliepku. Po párení sú kury zvyčajne plaché. Sliepka 2 – 3 dni po spárení začne postupne klásť vajcia. Po vyliahnutí kuriatka prvých 24 hodín neprijímajú potravu a žijú zo svojho žĺtkového vaku. Kurovité vtáky sú zvyčajne nekŕmivé, a preto kuriatka po vyliahnutí ihneď opúšťajú hniezdo, ale predsa sú ešte viazané na matku. Matka ich volaním predovšetkým učí rešpektovať jej príkazy na ukrytie sa pod jej krídla v prípade nebezpečenstva. Za 5 týždňov sú kuriatka dobre operené. Asi po 8 týždňoch hormonálna väzba matky na kuriatka mizne a ona od seba odháňa najmä vlastné mladé kohúty.

OBMENA CHOVU

Pretože sliepky nie sú produkčne dlhochovateľné vtáky, je nutné ich častejšie obmieňať a dopĺňať vlastným množením alebo jedincami od osvedčených chovateľov, či z hydinárskych fariem. Farmy obyčajne ponúkajú kuriatka už zaočkované proti najčastejším chorobám, a to Markovej chorobe, kokcidióze a salmonele, za ceny okolo 1 € za 1- až 3-dňové kuriatka nosníc, 3,50 – 5 € za 8– až 20-dňové nosnice a 0,20 – 0,50 € za 1- až 3-dňové kohútiky (Amber, Blanca, Tetra, Jarabé, Dominant, Susex).

KŔMENIE SLIEPOK

Najmä pri obmedzenom výbehu je nevyhnutné sliepky aj poriadne a kvalitne kŕmiť i napájať. Denná spotreba napríklad ľahkých nosníc býva okolo 120 g suchej kŕmnej zmesi, v ktorej sa nachádza správny pomer makro- i mikroživín.

NAPÁJANIE

Čistú pitnú vodu by mali mať sliepky stále k dispozícii. V letnom období meníme vodu 3-krát za deň, a pritom vždy všetky nádoby musíme aj dobre vyumývať. Teplota vody v lete by mala byť 12 – 18 °C, v zime 18 – 22 °C. Kuriatka by mali mať odstátu vodu s teplotou 20 – 24 °C. Studená voda spôsobuje kuriatkam hnačku. Sliepky za normálnych podmienok potrebujú asi 250 ml denne. Za horúcich dní ich spotreba vody prudko stúpa.

NOSNOSŤ

Domáce sliepky sú na rozdiel od divých schopné znášať vajcia aj bez kohúta. Začiatok znášky je výrazne ovplyvnený plemenom a vekom a pohybuje sa v rozpätí od 5. do 8. mesiaca veku. Rozpätie medzi začiatkami znášky aj v jednom kŕdli môže byť i 6 – 10 týždňov. Dĺžka znáškového cyklu (kedy sliepka znáša vajcia) môže trvať až 64 týždňov. Vajcia znesené v 1. roku sú menšie asi o 8 % než vajcia starších sliepok, ale vtedy ich sliepka znesie najviac. Rentabilné je používať sliepky ako nosnice dve znáškové obdobia.

AKO DOSIAHNUŤ VYSOKÚ ZNÁŠKU?

KŔMENIE

Kuriatka nesmú predčasne pohlavne dospieť a dbáme na to, aby nadmerne nestučneli. Keď využívame na kŕmenie kuchynské prebytky, dávame pozor na vysoký obsah soli a tiež tuku, a preto im od 11. týždňa podávame v krmive väčší podiel balastu. Od 16. týždňa nosniciam najviac rastie vajcovod a vaječníky, preto ak sme im predtým krmivo obmedzovali, začneme ich kŕmiť ad libidum (koľko len chcú). Najneskoršie od 18. týždňa potrebujú opäť viac bielkovín, prejdeme preto na krmivo pre nosnice (koncentrované krmivá 2/3, objemové krmivá 1/3). V čase znášky má zmes pre nosnice tvoriť aspoň 50 % dávky.

Najkoncentrovanejšia dávka by mala byť až do vrcholu znášky; vtedy sa podávajú aj tukované kŕmne zmesi; granulovaného krmiva nosnice prijímajú viac ako sypkého. Asi od 30. znáškového týždňa už nie je vhodné podporovať zvýšený príjem krmiva, aby sliepky nestučneli.

VODA

Dôležité je, aby sliepky každý deň mali dostatok čerstvej vody, lebo stačí jeden deň bez vody a môžu prerušiť znášku i na viac dní.

ZDRAVÉ VAJÍČKA

Ak chceme, aby mali žĺtky peknú oranžovú farbu a boli aj plné karoténu, umožníme sliepkam pásť sa a pridáme do krmiva aj kukuricu, ďateliny, žihľavu, mrkvu či červenú repu.

Ak chceme zvýšiť obsah omega-3 mastných kyselín vo vajíčkach i v mäse, doprajme sliepkam dostatok pestrej zelenej paše, alebo zeleného krmiva a do krmiva im pridajme ľanové semeno.

Na zvýšenie znášky stimulujeme ich pohlavné orgány umelým predĺžením svetelného dňa najmä v zimných mesiacoch, a to už od 18. týždňa odchovu – postupne z 8 až 10 hodín na až 15 hodín za deň. Veľmi dôležité je, aby sliepky neboli stresované ani hlukom, ani vyrušovaním a aby mali pocit istoty a pokoja.

USTAJNENIE

Počas leta si sliepky najradšej užívajú voľný výbeh s dostatkom vzduchu, slnka, paše, s úkrytom pred slnkom alebo dažďom. V čase epidémie vtáčej chrípky ich musíme chtiac-nechtiac obmedziť a uzavrieť v menšom výbehu zabezpečenom aj zhora hustým pletivom, teda aspoň dočasne ich chovať v akejsi voliére.

Prudké výkyvy teploty sú pre sliepky stresujúce, čo sa odrazí aj na znáške. Neznášajú prievan, ale ako všetky kurovité vtáky potrebujú veľa kyslíka, teda i dobré bezprievanové vetranie kurína (regulované vetracie otvory na tej istej strane kurína opatrené sieťovinou proti muchám i predátorom). Optimálna teplota v kuríne je 15 – 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 – 70 %.

Svetlo silno ovplyvňuje hormonálny systém sliepok, teda aj ich pohlavnú aktivitu a znáškovosť. Preto sú na kuríne dôležité veľké okná s plochou ako 1/3 jeho podlahy. Slnečný svit v kuríne potláča rozvoj mikroorganizmov a priestor dezinfikuje ÚV lúčmi. V znáškových hniezdach by však mala byť tma alebo aspoň šero.

KURÍN A JEHO VYBAVENIE

Je dobre, keď sliepky v priestore kurína, napríklad v zime, majú zabezpečené všetky svoje životné potreby, teda majú kde „hradovať“, odpočívať, hrabať, zbierať potravu, prevetrať si perie, popoliť sa, trúsiť, prijímať potravu a vodu, znášať vajcia, prípadne i hniezdiť a odchovávať kurence.

Pri stavbe znáškového hniezda vychádzame zo základnej veľkosti 20 × 35 × 40 cm (šírka × hĺbka × výška). Trom až piatim sliepkam stačí jedno hniezdo.

