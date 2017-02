Dá sa za 8 € opraviť staré umývadlo? Presvedčte sa týmto pracovným postupom!

UROB SI SÁM

náročnosť: +++

náklady: 6 €

ľudia: 1

obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 6 €

• odmastenie a odvápnenie 0,20 €

napr. čistiaci sprej Cif Kúpeľňa (2,29 €/500 ml), napr. saponát Cif Dishwash Sensitive (0,99 €/500 ml), napr. Acetón C6000 (1,73 €/370 g)

• príprava 1,80 €

brúsny papier P120 (0,66 €/hárok), oceľová vlna číslo 00 (4,30 €/200 g), tmel Eurofiller Finálny (2,95 €/250 g)

• povrchová úprava 4 €

napr. Colorlak S2381 Epax (14,74 €/1 l), napr. Colorlak S7307 tužidlo (14,41 €/1 kg), napr. valček Schuller Velour (0,75 €/1 ks)

NÁRADIE A POMÔCKY

• brúska

• maliarske pásky

• zakrývacie papiere

• špachtľa

• maliarska vanička

• presná kuchynská váha

pôvodný stav ​

PRACOVNÝ POSTUP

1. ODMONTOVANIE

Z vodovodu odmontujeme rameno, aby sme získali neobmedzený prístup k umývadlu. Ak kohútiky nekvapkajú, nie je nutné prívod uzavrieť. 2. OREZANIE

Ostrým nožom odrežeme silikón v čo najväčšom rozsahu. Pružná čepieľka nám bude spoľahlivo kopírovať oblé kontúry umývadla. 3. NANÁŠANIE

Na škáru so zvyškami silikónu nanesieme pastový odstraňovač. Trvá približne 12 h, kým pružný tmel zmäkne a stratí svoju húževnatosť. 4. ODSTRAŇOVANIE

Zvyšky silikónu dôkladne odstránime zo škáry. Dáme si záležať i na keramickom povrchu umývadla, ktorý budeme obnovovať. 5. UMÝVANIE

Všetky plochy dôkladne vydrhneme od nánosov nečistôt a vodného kameňa. Využijeme pri tom špecializované saponáty a prostriedky. 6. ŠKRABANIE

Na susediacich obkladačkách odstránime unavený renovačný náter. Tzv. japonskou špachtľou to ide z hladkej glazúry takmer bez námahy. 7. PÁSKOVANIE

Maliarskou páskou prekryjeme zadnú hranu umývadla. Potiahneme ju aj na bočné strany a pohľadové plochy pod umývadlom. 8. NATIERANIE I

Na obkladačky nanesieme obnovný náter. Po nanesení 3 vrstiev akrylátu bude napojenie na okolitú plochu úplne neviditeľné. 9. BRÚSENIE I

Glazúru umývadla prebrúsime papierom zrnitosti P120. Minieme 2 celé hárky, pretože sa na tvrdom povrchu veľmi rýchlo zatupia. 10. PLASTY

Plastové časti vyhladíme oceľovou vlnou číslo 00. Na rozdiel od brúsneho papiera, vlna za sebou nechá hladký povrch bez rýh a škrabancov. 11. ODMASTENIE

Celú keramiku dôsledne odmastíme acetónom, ktorý so sebou zoberie aj zrná brúsiva, ktoré sa pri príprave povrchu uvoľnili. 12. ZASLEPENIE

Univerzálnou páskou zaslepíme rubovú stranu otvoru, ktorý dnes už neplní svoju úlohu pridržania retiazky so zátkou odtoku. 13. TUŽENIE I

Podľa inštrukcií výrobcu si natužíme polyesterový tmel. Na váženie použijeme mikrováhu, kalkulačkou rýchlo vyrátame množstvo tužidla. 14. TMELENIE

Tmel vtlačíme výtvarníckou špachtľou do otvoru. Tmelíme s kapacitnou rezervou, tmel sa bude pre svoju vysokú lepivosť ťahať. 15. PRASKLINY

Nanášame ho aj do prasklín. Jemné zrno prenikne aj do tenkých vlásočníc, kde doplní chýbajúci materiál odštiepenej keramiky. 16. BRÚSENIE II

Po vytvrdnutí tmel prebrúsime. Ručné vyhladzovanie môže byť zdĺhavé, ale brúska je zárukou, že tmel zostane iba v škárach a nie na povrchu. 17. CLONA

Za umývadlo zasunieme papier, ktorý prekryje obklad. Proti skĺznutiu ho môžeme poistiť 2 kúskami maliarskej pásky. 18. PÁSKA

Maliarskou páskou prekryjeme napojenie sifónu. Zakryjeme aj široké gumové tesnenie, ktoré by sa mohlo rozpúšťadlom farby poškodiť. 19. ODTOK

Nezabudneme prelepiť ani ružicu odtoku. Tenká páska s jemnou lepiacou vrstvou dokáže s vysokou presnosťou kopírovať jej kontúry. 20. MISKA

Epoxidové farby sú z maliarskeho náradia nezmývateľné. Pomôže preto, ak si misku vystelieme pevnejšou hliníkovou fóliou. 21. TUŽENIE II

Epoxidovú farbu si stužíme podľa pokynov výrobcu na malej kuchynskej váhe. Dodržanie pomeru je pre správne vyzretie kľúčové. 22. NATIERANIE II

Farbu nanášame na keramický povrch valčekom. Úzky 5-centimetrový profil nám dovolí kopírovať ostré oblúky a zaoblenia. 23. ŠTETCOM

Odtokovú štrbinu a nedostupné okrajové časti natierame štetcom. Vyberáme prírodný vlas s dlhou štetinou na dobré roztieranie. 24. TMEL

Po vyzretí náteru nanesieme do zadnej spojovacej škáry sanitárny silikónový tmel. Dávkujeme skromne pomocou úzkeho otvoru hrotu. 25. ZAHLADENIE

Silikón zahladíme prstom. Pomáha, ak si naň vopred nanesieme kvapku saponátu, ktorý dokáže zmierniť lepenie a rozmazávanie na prste. 26. RAMENO

Na vodovodnú batériu nasadíme späť rameno. Maticu doťahujeme iba rukou, aby sme nepoškodili plastovú vložku, ktorá umožňuje otáčanie. 27. ODSTROJENIE

Odstránime zvyšné pásky a zakrývací papier, ktorý sme mali na podlahe, aby sme pri práci neznečistili dlažbu v kúpeľni.

HOTOVO

dobré rady

TMELENIE

Nepotrebné otvory, odbité kusy črepu či otvorené škáry je potrebné pred obnovným náterom vyplniť. Do úvahy prichádzajú iba tie z brúsiteľných tmelov, ktoré sú po vyzretí trvale odolné proti vode a vlhkosti. Z akrylátových tmelov možno použiť iba máloktorý, dvojzložkové polyesterové tmely sú dokonalou voľbou.

DOKONČOVACIE TMELY

Čím drobnejšie zrno pasta tmelu má, tým tenšie škáry a nedostatky možno vytmeliť. I preto sa vyplatí siahnuť po dokončovacích tmeloch, hoci za ne zaplatíte viac ako za štandardné. Pre dokončovacie tmely je typická výborná brúsiteľnosť, pretože jemnosť povrchu má prednosť pred pevnosťou a húževnatosťou výplne.

CELÉ BALENIE

Tmely nemožno tužiť bez váženia, takže bez jednoduchej elektronickej mikrováhy sa nepohnete. Priveľa tužidla skráti 5-minútový rámec spracovania, pri malom množstve zasa tmel nestuhne. Ak si neviete poradiť s touto výzvou, najlacnejším riešením je zarobiť celé 250-gramové balenie, hoci by to znamenalo, že väčšina tmelu poputuje bez využitia do smetí.

BRÚSENIE TMELU

Tmel brúsime až po dôkladnom zatiahnutí, čo zvyčajne netrvá viac ako 30 minút. Správnosť vyzretia sa dá odpozorovať priamo na brúsnom papieri. Ak sa brúsivo zanáša pastovým tmelom, treba vyčkať ešte ďalších 10 min.

AKO SA PRACUJE S EPOXIDOVOU FARBOU?

Dvojzložková epoxidová farba je oveľa hustejšia, ako ste zvyknutí pri iných druhoch náterov. Nanášanie štetcom je nešikovné, použite preto niektorý z maliarskych valčekov s krátkym, pevne fixovaným vlasom. Na rozdiel od dvojzložkových tmelov sa nemusíte ponáhľať, pretože na nanesenie farby máte po zarobení niekoľko hodín času.

V DVOCH VRSTVÁCH

Farbu je potrebné nanášať na keramický povrch v 2 vrstvách, vždy po vyzretí predchádzajúcej. Povrch stráca lepivosť veľmi rýchlo, samotné vyzrievanie však trvá niekoľko hodín. Na povrchu budete vždy vidieť jemnú štruktúru, ktorú za sebou zanechal valček, renovačný náter preto zamaskuje aj drobné nedokonalosti podkladovej glazúry. Náter nie je možné v domácich podmienkach nanášať striekaním.

ZMENA ODTIEŇA

Je prirodzené, že žiarivý biely povrch v priebehu používania získa jemné pastelové odtiene. Ak v rovnakom čase natriete všetku sanitu, budete mať dokonalú istotu, že všetko krásne ladí. Pri čistení a umývaní sa nám osvedčili aj tradičné čistiace prášky a pasty, ktoré sú najpoužívanejšími prostriedkami na čistenie smaltu a keramiky.

VÝMENA SIFÓNU

Ak má umývadlo výrazne opotrebovaný sifón alebo kryciu ružicu odtoku, nie je na škodu pouvažovať o ich výmene, aby ladili s obnovným náterom. Neraz sa stáva, že zostanú v silnom kontraste s vynoveným umývadlom a žiadajú si neplánovanú výmenu. Keďže ide o plastové časti, náter akrylátovou farbou nie je vhodným riešením. V mokrom prostredí takéto farby mäknú a strácajú kontakt s podkladom.

Odborník radí

Ak ste nikdy nenašli dostatok odvahy na to, aby ste sa pustili do obnovy povrchu starej vane, vedzte, že pri umývadle to určite zvládnete. Za jediný deň bude opäť vyzerať ako nové.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 2/2017