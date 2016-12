Ako urobiť jesennú údržbu drevenej terasy tak, aby slúžila čo najdlhšie?

UROB SI SÁM

náročnosť: ++

čas: 1 deň

náklady: 29 €

ľudia: 1

obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 29 €

(skutočná spotreba na 16 m2)

• odmastenie 1 €

napríklad saponát Cif Brilliance Flower Coctail (2,39 €/1 l)

• povrchová úprava 23,30 €

napr. Colorlak Lignostop Hobby V 1042 (6,88 €/1 l), Colorlak ProDřevo Lusonol S1023 (16,13 €/2,5 l)

• brúsivo 1 €

napr. 125 mm kruhové výseky P120 (1,35 €/10 ks), brúsny hárok P120 (0,14 €/ks), oceľová vlna Rakso Fein 00 (2,58 €/200 g)

• maliarske náradie 3,70 €

napr. štetec Schuller Allround 72264 (3,70 €/ks)

NÁRADIE A POMÔCKY

• metla

• kefa

• dláto

• vyfukovacia pištoľ

• brúska

PRACOVNÝ POSTUP

1. VYPRATANIE

Z terasy zložíme záhradný nábytok, gril, úložné skrinky, kvetináče a kontajnery s výsadbou. Na obnaženej ploche urobíme obhliadku. 2. ZAMETANIE

Napadané lístie, ihličie a rozsypanú zeminu zametieme cestárskou metlou. Najľahšie to ide v smere jednotlivých lamiel. 3. ŠKÁRY

Nečistoty, ktoré uviazli na podkladových priečkach zoškrabeme úzkym dlátom. Používame ho ako stierku, nerežeme do dreva. 4. VYFÚKANIE

Kompresorom vyfúkame škáry a nedostupné miesta. Nezabudneme na priestor pod dverami susediaceho záhradného domčeka či na úzke lemy. 5. KEFOVANIE

Kefou očistíme nosné hranoly a bočné strany terasy. Budú znečistené hlinou, ktorá sa na nich hromadila pri výdatných dažďoch. 6. RIEDENIE

Biocídne napúšťadlo si nariedime podľa pokynov výrobcu. Nespravíme chybu, ak koncentráciu zvýšime o 20 až 30 %. 7. OŠETRENIE

Gumovým balónom s dávkovacím hrotom zalievame napúšťadlo do skrytých škár, kde sa stretávajú nosné hranoly s terasovými doskami. 8. DOTIAHNUTIE

Skrutky, ktoré po zoschnutí dreva vystúpili nahor, dotiahneme tak, aby boli hlavičky zanorené 1 – 2 mm pod úrovňou povrchu. 9. KEFOVANIE

Kefou odstránime znečistenie na doskách, začínajúcu hnilobu pod kvetináčmi, ale aj znečistenie z grilovania a terasových piknikov. 10. ODMASTENIE

Saponátom na podlahy dôkladne odmastíme celú plochu terasy. Nemal by obsahovať silikón, vosky, ošetrujúce oleje ani leštidlá. 11. PREBRÚSENIE

Unavenú povrchovú úpravu stiahneme excentrickou brúskou. Použijeme brúsny papier zrnitosti P120, ktorý včas vymieňame. 12. FAZETY

Fazety prebrúsime ručne. Brúsny papier na pevnom bloku nám uľahčí prácu. Výborne poslúži doska z neopraviteľnej vibračnej brúsky. 13. BOKY

Vibračnou brúskou vyhladíme aj bočné strany, pri ktorých môže byť dosiahnutie čistej plochy o čosi náročnejšie z dôvodu znečistenia. 14. NAPÚŠŤANIE

Napúšťadlom ošetríme nášľapné vrstvy terasových dosiek. Výdatné dávkovanie nám zaistí dlhodobú ochranu pred hubami a plesňou. 15. VYHLADENIE

Vlákna, ktoré sa pri napúšťaní napriamili, stiahneme po zaschnutí pomocou oceľovej vlny. Povrch nám zostane príjemne hladký. 16. NATIERANIE

Terasové dosky dôkladne natrieme novou vrstvou povrchovej úpravy. Volíme takú, ktorá sa vsaje do vlákien a stane sa súčasťou dreva. 17. ZAMERANIE

Šnúrkou si vytýčime obvodové lemy okolo terasy. Pruh by mal mať šírku približne 20 cm, vedieme ho po celom obvode. 18. ZAROVNANIE

Terén zarovnáme lopatkou. Odstránime prebytočnú zeminu, ktorú môžeme ukryť hoci aj pod terasu samotnú, kde nebude prekážať. 19. ŠTETOVANIE

Vymedzenú plochu vyložíme kamením. To zabráni odstrekovaniu blata na drevenú konštrukciu, ktorá odteraz zostane po dažďoch čistá.

dobré rady

POČASIE

Do údržby terasy sa púšťame vždy po niekoľkých suchých slnečných dňoch. Drevo je vtedy suché, takže sa bude jednoducho brúsiť a povrchovú úpravu prijme do potrebnej hĺbky. Ráno vyčkáme, kým obschne rosa.

NAPÚŠŤANIE

Každý spoj, v ktorom vzniká úzka škára, je v drevených konštrukciách rizikový. Vťahuje do seba vodu, ktorá sa iba veľmi neochotne odparuje. Túto vlastnosť využijeme pri dávkovaní biocídneho napúšťadla. Suché drevo ho vtiahne hlboko do škáry, takže ho dávkujeme balónom v štedrej dávke. Bude vidno, ako sa vpíja do nedostupného miesta, kde zastaví rozvoj húb, ktoré sa snažia preniknúť do dreva.

ODMASTENIE

Ak si terasa vyžaduje novú povrchovú úpravu, odmastenie je kľúčový krok, ktorý by ste určite nemali vynechať. Tuková patina sa vytvorila z bosých nôh, grilovania a jedenia na terase. Pri voľbe saponátu čítajte jeho zloženie. Nemal by obsahovať žiadne zušľachťujúce a ošetrujúce zložky. Penivosť nerozhoduje, dôležitá je schopnosť rozpúšťať mastnotu. Dve kolá umývania dajú záruku, že brúsny papier sa nezanesie a drevo nebude odpudzovať náter.

SKRUTKY

Ak ste pri montáži terasy použili klince alebo húževnaté skrutky určené na vysoké namáhanie, nebudete mať pri ich uťahovaní a norení pod okolitý povrch žiadny problém. Pri lacných samorezkách do dreva však môžete zistiť, že viac ako polovica z nich námahu neustála a zlomili sa. Oprava je pomerne náročná, vytiahnuť zlomené skrutky si vyžaduje veľa námahy a úsilia.

NÁTER

Terasový olej, olejová lazúra, napúšťacia lazúra – to všetko sú receptúry, ktoré hovoria o tom, že povrchová úprava sa vsiakne do drevených vlákien. Vysoký podiel sušiny je pozitívum, okrem pigmentu by nemali chýbať prísady, ktoré drevo ochránia proti UV žiareniu. Investícia do drahšieho náteru sa môže vo finále ukázať ako najúspornejšie riešenie, pretože namiesto roka či dvoch vydrží povrchová úprava oveľa dlhšie. To šetrí nielen čas a prácu, ale aj peniaze.

Text a foto: Marcela Gigelová

Realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 11/2016, JAGA GROUP, s.r.o.