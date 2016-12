Ako si doma nabrúsite nože aj bez drahej brúsky

UROB SI SÁM

PRACOVNÝ POSTUP

1. UMÝVANIE

Nože dôkladne vyumývame a odmastíme. Kúpeľ v saponátovej vode dokáže uvoľniť nánosy tukov a prachu aj zo škár a úzkych miest. 2. ŠTRBINY

Pri zatváracích nožoch nám pomôže kefka, ale aj kompresor so stlačeným vzduchom, vďaka ktorému vyženieme nečistoty zo štrbín a mechanizmu. 3. KORÓZIA

Zájdené čepele z uhlíkovej ocele prečistíme oceľovou vlnou číslo 0000. Tá stiahne povrchovú koróziu bez toho, aby narušila patinu. 4. MASKOVANIE

Výbrus čepele si prekryjeme nestierateľným značkovačom. Získame tak vizuálnu pomôcku, ktorá nám ukáže miesta, na ktorých brúsime. 5. NAMÁČANIE

Brúsny kameň nasýtime saponátovou vodou. Keď sa na povrchu prestanú robiť bublinky, vieme, že voda prenikla do všetkých pórov. 6. UPEVNENIE

Brúsny kameň zasunieme do puzdra drsnejšou stranou nahor. Je praktické, ak do vaničky prilejeme saponátovú vodu na priebežné dopĺňanie. 7. ŠKANDINÁVKY

Škandinávske ostrie ťaháme po kameni celou jeho plochou. Čepeľ rovnomerným prítlakom ťaháme po kameni k sebe, proti ostriu. 8. NÁHĽAD

Ubúdajúci značkovač nám odhalí postup brúsenia. Vyčítame z neho nielen kontakt ostria s kameňom, ale aj to, či dodržiavame správny uhol. 9. FAZETY

Fazetové ostria musíme pri brúsení precízne naklápať. Práve tu nám značkovač veľmi pomáha. Po pár ťahoch dostaneme uhol rýchlo „do ruky“. foto: Marcela Gigelová 10. DOBRUS

Po prvom brúsení kameň otočíme jemnou stranou nahor a pokračujeme rovnakým spôsobom. Vyhladíme tak ryhy, ktoré na čepeli vznikli. 11. PILNÍKY

Oblé a prehnuté čepele by sme po kameni viesť nedokázali. Preto si vyrobíme latku, na ktorú nalepíme brúsne papiere zrnitostí P600 a P800. 12. RUBY

Rubovú stranu prehnutého ostria zrovnávame drevenou guľatinou s priemerom 12 mm, na ktorej máme nalepený rovnaký brúsny papier. 13. MIKROFAZETA

Aby sme vytiahli ostrosť čepelí, pomocou keramickej tyčinky na nich vytvoríme mikrofazetu. Je to brúsenie s väčším náklonom. 14. PASTA

Na kožený popruh nanesieme brúsnu pastu. Osvedčilo sa nám starý opasok nalepiť na latku tak, aby sme pracovali na jeho rube. 15. LEŠTENIE

Na koži s brúsnou pastou vedieme nôž po smere ostria. Týmto úkonom výbrus dokonale vyleštíme a zbavíme ho najjemnejších nerovností. 16. DREVO

Drevené rukoväti si vždy vyžadujú ošetrenie. Ľanový olej dodá drevu stabilitu a zvýrazní jeho kresbu. Použiť možno i fermež. 17. UHLÍKOVKA

Čepele z uhlíkovej ocele vždy po brúsení ošetríme jedlým tukom. Môže to byť maslo, loj, olej či slanina – čokoľvek máte poruke. 18. KOŽA

Kožené puzdrá a rukoväti ošetrujeme voskom. S odvahou môžete siahnuť po prostriedkoch na ošetrenie a impregnáciu obuvi alebo nábytku. 19. KYDEX

Vyumývať treba aj kydexové (plastové) rukoväti a puzdrá, aby sme ich zbavili prachu a piesku. Zatúlané zrnká piesku a prachu zvyknú zbytočne škrabať čepeľ.

dobré rady

RUČNÉ BRÚSENIE

Na rozdiel od elektrickej brúsky je pri brúsnom kameni a papieri úber materiálu natoľko jemný, že ani pri najväčšej nešikovnosti sa nemusíte obávať zničenia noža. Celé brúsenie je iba o tom, aby ste udržali v ruke potrebný uhol. Zálesácke nože so škandinávskym výbrusom vás bez nácviku vtiahnu do tajov brúsenia, s fazetami si po prvej skúsenosti rýchlo poradíte. Ak čokoľvek spravíte zle, výsledkom bude iba to, že nôž nenabrúsite na prvýkrát. Ak získate trochu zručnosti, poradíte si hravo aj s nožmi s dutým a konvexným výbrusom.

KAMENE

Vodné karborundové kamene z hobby predajní a bridlica na vyhladzovanie sú rovnako lacné ako brúsne papiere s vysokými zrnitosťami. Nemusíte sa hneď rozhliadať po brúsnych kameňoch pre profesionálov. Zo skúseností môžeme povedať, že veľmi dobrý výsledok dosiahnete i vtedy, ak nalepíte brúsny papier na hladkú sklenú tabuľku. Dôležité je iba to, aby bol podklad tvrdý a hladký, bez vĺn a nepravidelných výstupkov. V posledných rokoch sa na pultoch predajní však objavujú aj syntetické kamene, ktoré sa namiesto vody so saponátom vlhčia olejom.

MASKOVANIE

Nezotierateľný permanentný značkovač môžete smelo používať pri každom novom prechode po kameni až dovtedy, kým nezískate dobrý pocit a istotu z jednotlivých ťahov. Nebojte sa toho, že na čepeli čierne značky zostanú. Všetky značkovače možno umyť bezo zvyšku liehom alebo acetónom. Stratia sa nielen z nehrdzavejúcej ocele, ale aj z „uhlíkovky“ posiatej pórmi a hĺbkovou patinou.

LEŠTENIE

Kožený popruh a brúsna pasta sú odnepamäti pomôckou na dokončovanie a obťahovanie po brúsení. V časoch, keď sa používala na holenie britva, si každý domáci pán dokázal s dokonalým obťahovaním ostria poradiť. Ak v nedeľu nezoženiete, čo vám treba, improvizovať môžete aj zubnou pastou, ktorú rozotriete na kuse sololitu alebo MDF panelu.

AUTOR RADÍ

Brúsenie nie je žiadna veľká veda. Pozbierate v domácnosti všetky nože, rozložíte ich v dielni na stole a pustíte sa do ich údržby. V silách každého z nás je obnoviť ostrie na dokonalosť žiletky a vdýchnuť rukoväti a puzdru vzhľad udržiavaného kusa.

Text a foto: Marcela Gigelová

Realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016, JAGA GROUP, s.r.o.