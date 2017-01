Ako si postaviť drevodom na vode

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++

ČAS: 4 až 5 mesiacov

NÁKLADY: od 35 000 €

ĽUDIA: 4

OBDOBIE: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 35 000 €

• smrekové hranoly

morené ponorom na triedu ochrany II alebo III

• OSB dosky

odolné proti vode

• izolácie

na podlahy polystyrén,

na krov minerálna vlna

• obkladové a terasové dosky

z originálneho sibírskeho smrekovca na terasu aj fasádu vrátane príslušenstva

• hydroizolačné fólie

na strechu a podlahu, fasádne parozábrany a poistné hydroizolačné fólie

• technické zariadenia

teplovzdušné konvektory, rekuperátor, sanita, rozvody

• pevný spojovací materiál

Na spájanie bol použitý antikorový spojovací materiál najvyššej kvality (martenzitická oceľ sa používa všade tam, kde sa kladie dôraz na extrémnu pevnosť) s vyššou pevnosťou, než má štandardná nehrdzavejúca oceľ.

• sadrokartónové dosky

• tmely

• podlahy

• oplechovanie strechy

• antikorový spojovací materiál

NÁRADIE

• ručná okružná píla – „kocúr“

• pokosová (kapovacia) píla

• pásová brúska, ručná fréza

• štetec, valček

• akumulátorový skrutkovač

dvojrýchlostný, min. krútiaci moment najmenej 60 Nm, s bitmi TX40, TX20

• tzv. gola súprava

priechodná alebo nástrčkový kľuč 17/19

PRACOVNÝ POSTUP

1. PRIPRAVENÉ REZIVO

Kvalitné impregnované rezivo treba namoriť ponorom na triedu ochrany II alebo ešte lepšie III. Je to profesionálne morenie odbornej firmy. Foto: Juraj Boháčik 2. STĹPY

Ako prvé postavíme stĺpy na plávajúcom pontóne. Na stavbu treba kvalitný návrh a skúsenosti, aby bol pontón vyvážený tak, že ostane v rovine a nebude sa nakláňať! Foto: Juraj Boháčik 3. PREVIAZANIE

Stĺpy sa previažu väznými trámami, a tým sa zarovnajú do jedného radu. Treba pri tom dodržiavať jednotný rozstup medzi nimi tak, aby sa zachovala kolmosť. Foto: Juraj Boháčik 4. KROKVY

Osadíme ich v pravidelných osových rozstupoch. V tejto fáze treba prekontrolovať diagonály vo vrchnej časti stavby tak, aby sa príslušné rozmery rovnali. Foto: Juraj Boháčik 5. STĹPOVÁ KONŠTRUKCIA

Všetky zarezané konce hranolov pretierame ihneď silným impregnačným prostriedkom. Vyvýšené konce zarezaných krokiev spojíme pomocnou fošňou. Foto: Juraj Boháčik 6. STENY

Následne začneme s montážou obvodových stien. Pri budúcich oknách je znížený priečkový profil. Foto: Juraj Boháčik 7. STRECHA

Súčasne zadoskujeme a zaizolujeme strešný plášť, aby nám do stavby nepršalo. Pokračujeme v dokončovaní obvodového plášťa. Foto: Juraj Boháčik 8. HYDROIZOLÁCIA

Urobíme spodné vonkajšie hydroizolácie, z vonkajšej strany steny upevníme odkvapový plech, na ktorý neskôr prilepíme poistnú hydroizolačnú fóliu. Foto: Juraj Boháčik 9. DVERE a OKNÁ

Namontujeme ich po dokončení vonkajšieho plášťa a zastrešenia hydroizolačnou fóliou z PVC. To umožní skladovať na lodi ťažký obklad, čím sa hausbót stabilizuje. Foto: Juraj Boháčik 10. IZOLÁCIE

Na hydroizolačnú fóliu ukladáme hranoly a tepelnú izoláciu. Začíname aj s izoláciou stien a strechy. Výplň musí natesno doliehať ku konštrukčným hranolom. Foto: Juraj Boháčik 11. POLYSTYRÉN

Podľa typu podlahy a následnej montáže zvolíme buď obyčajný, alebo tvrdený polystyrén. Na podlahu sme si predtým už dali OSB dosky, aby bola pochôdzna. Foto: Juraj Boháčik 12. NÁTER OLEJOM

V interiéri ponatierame zo 4 strán obkladové a terasové profily vrátane podkladových hranolov. Náter robíme výlučne olejom s pigmentom! Foto: Richard Bielek 13. HYDROIZOLÁCIA FASÁDY

Na vonkajšiu stranu stien ide paropriepustná folia. Na ňu ide zvislo podkladový hranol a na naň vodorovne profil Rhombus 120 × 20 mm zo sibírskeho smrekovca. Foto: Richard Bielek 14. PROTI PREVRÁTENIU

Malá poznámka – najmä pri vyšších, teda ťažších, nadstavbách je ťažisko zo začiatku pomerne vysoko a hrozí prevrátenie. Provizórne to vyriešia napríklad nádrže s vodou. Foto: Miro Pochyba 15. LÍCOVANIE OKOLO OKIEN

Po montáži sa pohľadová časť ešte raz pretiera olejom, ktorý môže byť kolorovaný, poprípade aj predikovať pätinu v tmavosivom vyhotovení, napr. Kora ADTV. Foto: Juraj Boháčik 16. ODVODNENIE

Vrch atiky oplechujeme lištami a urobíme cez odkvapové rúry kvalitný odvod dažďovej vody rovno do vody. Foto: Juraj Boháčik 17. ZAČÍNAME S TERASOU

Na ochránený oceľový rošt namontujeme podkladové hranoly. Pozor, tiež musia byť olejované! Foto: Juraj Boháčik Následne montujeme terasovú dosku 143 × 28 mm, tzv. riflovanú (ryhovanú), ktorá znižuje riziko pošmyknutia v prostredí so zvýšenou vlhkosťou. Foto: Richard Bielek 19. VÝPLŇ ZÁBRADLIA

Ak sa rozhodneme pre lankové výplne zábradlia, treba kúpiť lanká z nehrdzavejúcej ocele, rovnako ako všetok spojovací materiál. Foto: Miro Pochyba 20. OLIŠTOVANIE TERASY

Lišty narežeme z materiálu, z ktorého je terasa. V budúcnosti nám lišty veľakrát zachránia väčšie predmety pred pádom do vody. Foto: Richard Bielek 21. MÓLO NAD ČISTIARŇOU

Pred časť pontónu, kde bude kotviť loď, zábradlie nedávame, no na hotovú terasu môžeme namontovať antikorové schodíky pre plavcov, vedúce priamo do vody. Foto: Richard Bielek 22. OCEĽOVÝ KOMÍN

Namontujeme aj certifikovaný komín z nehrdzavejúcej ocele so všetkými priechodkami na štýlové a efektné kúrenie kozubom priamo v hausbóte. Foto: Juraj Boháčik 23. VEDENIA

Pred namontovaním parozábrany na vnútorné steny je potrebné do stien a podláh uložiť všetky vedenia a potrubia. Vonkajšie zásuvky musia mať krytie IP 55. Foto: Miro Pochyba 24. VYKUROVANIE

Pred finalizáciou podláh sa v kúpeľniach montujú elektrické vykurovacie rohože a následne sa lepí dlažba. Foto: Juraj Boháčik 25. HOTOVO

Dokončené podlahy sú z vinylových lamiel, podhľady a steny zo sadrokartónu. Po dokončení osvetlenia sa interiér neodlišuje od pozemnej drevostavby. Foto: Juraj Boháčik

dobré rady

DREVO NA KONŠTRUKCIU

Veľmi dôležitá rada – vždy sa musí použiť masívne drevo! Nikdy do trvalo veľmi vlhkého prostredia nepoužívajte lepené drevo, teda nepatrí sem hranol KVH NSI ani DUO, TRIO, ani BSH hranol! Lepidlo, ktorým je drevo v hranole pospájané, časom stratí adhéziu a následne môže dôjsť ku kolapsu. Ani fasáda alebo terasa nesmie byť za nijakých okolnosti z lepených profilov, hlavne nie žiadny lepený (dĺžkovo nadpájaný tzv. cinkovým spojom) agát alebo podobné tvrdé dreviny, ktoré sa vo vlhku neudržateľne krútia. Masívne drevo by malo by byť pílené, sušené najmenej na vlhkosť 14 % v jadre a následne zrovnané na jednotnú hrúbku. A až potom má byť impregnované ponorom.

POVRCHOVÉ NÁTERY FASÁDY

Na povrchový náter používajte exteriérové oleje, laky a lazúry časom opadávajú a treba potom drevo prácne brúsiť a znova natierať. Drevo pod popraskanou lazúrou či lakom rýchlejšie odhníva ako drevo, ktoré je úplne bez náteru.

Pôdorys hausbótu a plán ukladania terasových dosiek kresba: Juraj Boháčik

Text: Richard Bielek, WCUT

Foto a kresby: Juraj Boháčik, BOPA, Miroslav Pochyba

Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016, JAGA GROUP, s.r.o.