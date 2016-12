Ako murovať v zime? Skúste murovanie na murovaciu penu!

Príprava peny pred aplikáciou a úprava ložných plôch tehál

Pred začatím práce dózu s penou cca 20-krát dôkladne pretrepeme a naskrutkujeme na adaptér aplikačnej pištole. Následne povolíme regulačnú skrutku a minimálne na 2 sekundy stlačíme spúšť pištole, aby sa pištoľ naplnila penou. Dávkovanie peny regulujeme spúšťou a regulačnou skrutkou. Skôr ako začneme, je potrebné si prečítať návod na etikete dózy.

Časti tehál, kde budeme nanášať penu, tesne pred jej aplikáciou navlhčíme. Vzhľadom na to, že sa pena aplikuje na tehlu len v pásoch, ani vlhčenie ložných plôch nerobíme celoplošne, ale len v pásoch (najlepšie hrubým štetcom). Z tehál tak odstránime prach z brúsenia ložných plôch a zároveň sa urýchli priebeh tvrdnutia peny. Vlhčenie ložných plôch tehál je veľmi dôležité najmä v horúcich letných dňoch.

Pozor! V zimnom období pri teplotách pod 0 °C tehly nevlhčíme, prach iba ometieme suchým štetcom.

Aplikácia peny

Pri murovaní priečne dierovaných tehál na murovaciu penu platí nasledujúce pravidlo:

• pri hrúbke steny 17,5 cm a viac nanášajme 2 pásy peny široké cca 3 cm vo vzdialenosti cca 5 cm od oboch povrchov tehál,

• pri hrúbke steny 14, 11,5 a 8 cm nanášajme 1 pás peny široký cca 3 cm v strede steny.

Aj tu je však dôležité držať sa odporúčaní výrobcu.

Tehly ukladáme do čerstvo vytlačenej peny zásadne pred zavädnutím jej povrchu, t. j. max. do 3 minút. Po uložení do peny tehly nedvíhame ani neposúvame. Môžeme urobiť miernu korekciu polohy do 2 mm, inak je potrebné naniesť nové pruhy peny.

Po ukončení práce alebo v prestávkach má ostať pištoľ naskrutkovaná na dóze a naplnená penou. Dózu s pištoľou (i bez) odkladáme vždy vo zvislej polohe.

