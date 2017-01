Prah na mieru za 1 euro!

UROB SI SÁM

náročnosť: +++

čas: 1 deň

náklady: 1 €

ľudia: 1

obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 1 €

• masív 0,60 €

napr. smrekové dosky, hrúbka 32 mm (240 €/m3)

• kotvenie 0,20 €

napr. Pattex Extreme Total Fix (6,62 €/440 g), napr. Duvilax L-58 (4,64 €/1 kg), napr. šľahaný tmel Klik (2,45 €/500 g)

• povrchová úprava 0,20 €

napr. Colorlak Akrylcol V-2045 biely (5,50 €/600 ml)

NÁRADIE A POMÔCKY

• chvostová píla

• priamočiara píla

• pásová píla

• elektrický hoblík

• pásová brúska

• excentrická brúska

PRACOVNÝ POSTUP

1. SKLONY

Vodováhou porovnáme výšky susediacich podláh. Je dobré získať hrubý prehľad o tom, ako budúci prah bude lícovať s dverami. 2. VÝSTUHA

Vo vysoko osadených zárubniach môžeme objaviť výstuhu, ktorá pretŕča nad úroveň oboch podláh. Tá môže byť vážnou bariérou. 3. REZANIE

Výstuhu vypílime chvostovou pílou s pružným pílovým listom. Ak pri pílení predkmit (oscilačný pohyb) píly vypneme, pôjde to bez kolízií. 4. ODSTRÁNENIE

Uvoľnenú výstuhu odstránime. Niekedy sa stáva, že do podkladového muriva je upevnená klincami, ktoré prechádzajú jej drevenou výplňou. 5. VYSÁVANIE

Prechodovú škáru vyčistíme a dôkladne povysávame. Na správne zameranie potrebujeme čisté pracovné pole, bez kamienkov a úlomkov. 6. MATERIÁL

Materiál na prahy prirovnáme k stupienku, ktorý máme medzi miestnosťami. Primeriavame vždy na mieste, kde je rozdiel výšok najväčší. 7. SKRÁTENIE

Dosky upravíme na plnú šírku dverného otvoru. Zmeriame si ju v mieste, kde sa nachádzajú vybratia na falcoch zárubní. 8. KOPÍROVANIE

Šablónou si skopírujeme profil zárubne. Posuvné lamely v širokom ráme s dostatočnou presnosťou prekopírujú oblúky a vybratia. 9. PREKRESLENIE

Reliéf si obkreslíme priamo na materiál zárubne. Keďže pracujeme priamo na mieste, vyhneme sa akýmkoľvek chybám pri kreslení. 10. VYREZANIE

Priamočiarou pílou si vyrežeme vybratia na oboch stranách. Úzky pílový list umožní prechádzať tesnými oblúkmi. 11. PRIMERANIE

Hrubú podobu budúceho prahu osadíme medzi zárubňu. Ak je pritesná alebo niektorý z detailov nesadol, urobíme drobné korekcie. 12. VÝŠKA

Na čelo prahu si prekreslíme horizont tej podlahy, ktorá je vyššia. Nie je výnimočné, ak má čiara sklon s rozdielom celého centimetra. 13. HĹBKA

Hĺbku zárubne si prekreslíme priamo podľa dverného krídla. Ak dvere nie je možné nad prahom zavrieť, potom musíme hĺbku vyrátať. 14. OPÍLENIE

Prah pozdĺžne rozmietneme na potrebnú hĺbku. Ak sa línia zbieha, musíme použiť priamočiaru alebo pásovú pílu, ktorou sa rez vedie ľahšie. 15. TVAROVANIE

Hrubé tvarovanie uskutočníme elektrickým hoblíkom. Riadime sa pri tom ryskami, ktoré sme si na materiál zakreslili pri zameriavaní. 16. BRÚSENIE

Pásová brúska zasa pomôže pri jemnom dotvarovaní reliéfu prahu. Brúsime kolmo na vlákna, aby sme dosiahli lepší a rýchlejší úber. 17. NÁBEH

Pri niektorých prahoch je praktické, aby mali nábeh. Vďaka nemu sa napríklad dostaneme so servírovacím vozíkom z kuchyne do jedálne. 18. VYHLADENIE

Hotový prah na záver vyhladíme excentrickou brúskou. Tá odstráni všetky ryhy z predchádzajúceho tvarovania a brúsenia. 19. LEPENIE I

Prahy môžeme lepiť montážnym lepidlom priamo na kov i murivo zbavené prachu. Nanášame štedré množstvo na všetky kontaktné body. 20. VÝPLNE

Tam, kde pri osádzaní prekáža oceľový reliéf výstuhy, si pomôžeme drevenými hranolčekmi, ktoré narežeme na vhodnú hrúbku. 21. DOSADNUTIE

Niekedy sa stáva, že sa krytina v miestnosti nekončí rovnou líniou, ktorá by dokázala lícovať s prahom. Nie vždy to musíme ukryť pod lištu. 22. OREZANIE

K prahovej línii priložíme oceľové pravítko a priamo cez krytinu ostrým zalamovacím nožom prerežeme líniu cez celú hrúbku nášľapnej vrstvy. 23. ODSTRÁNENIE

Podlahovú krytinu odtrhneme od podkladu a celú plochu začistíme. Koberce, PVC krytiny, linoleá, postup funguje pri všetkých. 24. PRUHY

Z podlahovej krytiny si narežeme náhradné pruhy v potrebnej šírke. Vo väčšine prípadov sú to 3 cm, niekedy pomôže stolová píla. 25. LEPENIE II

Náhradné kusy krytiny nalepíme na pripravené miesto. Tým zaistíme dokonalé lícovanie bez toho, aby nám prekážala prechodová lišta. 26. TMELENIE

Kontaktné škáry so zárubňou vyplníme maliarskym šľahaným tmelom. Ide o nadýchanú penu disperzie, ktorá nevytvorí pevný spoj. 27. NATIERANIE

Dverný prah natrieme lazúrou alebo krycím náterom tak, aby ladil so zárubňou samotnou alebo podlahou na odvrátenej strane dvier.

dobré rady

MATERIÁL

Smrek, topoľ, buk – na výbere dreviny vôbec nezáleží. Dôležité je iba to, aby vám výsledný vzhľad ladil so susediacimi plochami. Ak nemáte dostatočnú hrúbku masívu k dispozícii, dupľovanú hrúbku si môžete vopred zlepiť v dielni. Pri opracovávaní a tvarovaní prahu nebude lepená škára bariérou, a to ani vtedy, ak bude kresba dreva po opracovaní viditeľná. Nechajte však lepidlu aspoň 2 h na vyzretie spoja pod tlakom zvierok.

GEOMETRIA

Návrh správnej geometrie dverného prahu je kľúčový. Vopred si musíte jasne vymedziť, čo od nového prahu očakávate. Pre niekoho ide iba o spojovací mostík medzi 2 susediacimi podlahami, iní očakávajú, že prah bude tesne priliehať k spodnej časti dvier, aby ich nepodfukovalo. Preto sa pri obhliadke zamerajte nielen na podlahy a zárubňu samotnú, ale aj na dverné krídlo. Niekedy si bude žiadať skrátenie, inokedy, naopak, predĺženie.

TVAROVANIE

Všetko tvarovanie prebieha za pochodu, obzvlášť ak sa podlahy zbiehajú, rozbiehajú alebo je zárubňa s dverami osadená našikmo. Hneď na začiatku vám musí byť jasné, že línie, ktoré zakreslíte, nie je možné premietnuť do dorazov na pílach, hobľovačkách a obrábacích strojoch. Všetky nástroje budete musieť viesť ručne, takže správne obkreslenie línií a priebežné primeriavanie sú najvhodnejšou taktikou.

PRAKTICKÝ HOBLÍK

Osvedčilo sa nám používanie elektrického hoblíka s prednastaveným 1-milimetrovým úberom. S úberom začnete na tenšej strane a postupne budete svoj záber rozširovať, aby ste sa čo najbližšie dostali k ryske. Aby nadpojenie na susediace plochy nemuselo byť dokonalé a znieslo milimetrovú odchýlku, pomôže, ak na hranách vytvoríte jednoduché fazetky. Hoblíkom možno vytvoriť nielen šikmé plochy zvažujúce sa v 2 rovinách, ale aj nábehové zaoblenia. Priechod pre vozíky s kolieskami medzi miestnosťami tak nemusí byť lineárny, ale môže mať podobu oblúka, ktorý s gradujúcim prevýšením prechádza z jedného bodu do druhého. Pásová brúska už prirodzene vytvorí oblúkový priechod, ktorý sa na pohľad bude javiť dokonalý.

AKO NAMONTOVAŤ PRAHY?

NIEKEDY JE POTREBNÉ DOČASNÉ OSADENIE

Ak ste si nie istí tým, či prah vo vašej podobe bude fungovať správne, použite na dočasné osadenie obojstrannú montážnu pásku s penovým nosičom. Ak prechádza dom či chalupa rekonštrukciou, už po niekoľkých týždňoch sa môže ukázať, že čosi ste mali spraviť inak alebo praktickejšie. Dočasne osadený prah je možné jednoducho demontovať a urobiť ďalšie potrebné úpravy. Najšikovnejším nástrojom na podvihnutie a vypáčenie prahu je murárska lyžica.

TRVALÁ MONTÁŽ PRAHU LEPIDLOM

Montážne lepidlo na permanentné osadenie dokáže prekonať výškové nerovnosti podkladu, nikdy však nemôže slúžiť ako výplňový tmel na podvihnutie prahu. Tenké drevené odrezky, plastové podložky alebo správne zabrúsenie prahu sú predpokladom, že ani po rokoch stúpania naň sa nič neuvoľní.

SPEVNENIE PODKLADU PENETRÁCIOU

Ak je podkladom starý drobivý betón alebo maltová zmes, nespravíte chybu, ak povrch pred lepením spevníte pomocou penetrácie. Spoj bude pevnejší a trvácnejší. Výškové nerovnosti podkladu možno vyrovnať i sadrou, do ktorej primiešate 50-percentný podiel piesku. Vyskúšané máme aj lepenie prahov priamo lepidlom Duvilax L-58, ktoré vytvorí pružný a pevný spoj, ktorý sa nikdy nerozíde.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÔZNYMI NÁTERMI

Pri povrchovej úprave prahu platia úplne rovnaké pravidlá ako pri drevených podlahových krytinách. Ak chcete byť s prácou hotoví čo najrýchlejšie, siahnite po akrylátoch riediteľných vodou. Na výber máte krycie nátery i laky, dostupné sú aj bezzápachové lazúry na vodnej báze.

Tam, kde sa žiada vyššia odolnosť proti odieraniu, je šikovným riešením polyuretánový alebo akrylovo-uretánový náter. Aj v tomto prípade môžete počítať s rýchlym zasychaním, i keď na dosiahnutie plnej húževnatosti a odolnosti je dobré nechať povrchovú úpravu bez záťaže niekoľko dní.

Syntetické nátery odporúčame používať iba v bezprašnom prostredí, pretože pri zemi sa vždy hromadí prach a mnohé nátery potrebujú viac ako hodinu na vytvorenie nelepivého povrchového filmu.

ODBORNÍK RADÍ

Vyrobiť atypický prah na mieru nie je náročné, musíte však všetky pravidlá geometrie zahodiť za hlavu. Na chalupách, v starých rodičovských domoch či chatách, ktoré majú svoje najlepšie roky za sebou, je to stratégia, ktorá dokonale funguje.

Text a foto: Marcela Gigelová

Realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016, JAGA GROUP, s.r.o.