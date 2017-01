Nehorľavá podložka pod piecku ochráni vašu podlahu

UROB SI SÁM

náročnosť: +++

čas: 1 deň

náklady: 22 €

ľudia: 1

obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 22 €

(skutočná spotreba)

• plošný materiál a dlažba 19 €

napr. preglejka obalová breza C/C, 15 mm (10,40 €/m2); napr. smreková lišta, 8 × 25 mm (0,30 €/m); napr. zvyšková dlažba, 16 × 50 cm (9,90/m2)

• lepidlá, tmely a nátery 3 €

napr. Duvilax L-58 (4,64 €/1 kg), napr. Rigips Vario (7,80 €/5 kg), napr. Colorlak Olejová lazúra O1020 (10,40 €/0,75 l)

NÁRADIE A POMÔCKY

• priamočiara píla

• uhlová brúska

• brúsny kameň

• podlahárske stierky

• pneumatická ihlovačka

PRACOVNÝ POSTUP

1. ROZVRHNUTIE

Z dlaždíc, sadrokartónu či iného materiálu si nahrubo rozvrhneme plochu novej podložky. Dôležité je, aby piecka ladila s komínom. 2. ROZOBERANIE

Odmontujeme dymovod a vynesieme ho von, aby sme ho neskôr mohli vyčistiť od sadzí. Pre možné znečistenie interiéru pracujeme veľmi opatrne. 3. PIECKA

Z pracovného kúta premiestime mimo dosahu i piecku samotnú. Keďže ide o ťažké bremeno, zabezpečíme si na manipuláciu pomocníka. 4. ROZMERANIE

Na podlahe si rozmeriame pôdorys podložky. Čiary kreslíme priamo na podlahu školskou kriedou alebo maliarskou páskou. 5. ZASTRIHNUTIE

Najprv zhotovíme šablónu. Rolku zakrývacieho papiera orežeme do pravého uhla. Meriame presne, aby podložka neskôr lícovala s osádzanou dlažbou. 6. UPEVNENIE I

Hrubý papier upevníme na podlahu pomocou pások. V tejto chvíli neprekáža, že sa pri komíne a výklenkoch nakrčí. 7. ZASTRIHNUTIE

Nožnicami nahrubo zastrihneme tvar papiera tak, aby dosadol na zem. Smelo môžeme nepresne strihať i 2 – 3 cm od steny. 8. PÁSKY

Maliarskou páskou kopírujeme kontúry stien. Dokážeme tak presne skopírovať ich tvar, pretože pásky sa spoja s papierom. 9. ZAREZANIE

Tam, kde sú oblúky, nerovnosti alebo neforemné tvary, pomôžeme si orezaním pásky podľa steny. Tým sme získali tvar podložky. 10. ROLOVANIE

Hotovú – teraz už presnú – šablónu odlepíme z podlahy a zrolujeme ju na ďalšie použitie. Dávame pozor, aby sa pásky nezlepili. 11. PREKRESLENIE

Šablónu rozvinieme na preglejke a obkreslíme ju lesníckou kriedou. Tým si dokonale prenesieme tvar podlahy na podkladový materiál. 12. DOLADENIE

Na obrazci si nasucho urobíme plán ukladania dlažby. V tejto chvíli ešte stále dokážeme jemne zmeniť rozmer, aby sme nemuseli veľa rezať. 13. PÍLENIE

Z preglejky si priamočiarou pílou vyrežeme podkladovú platňu. Pílový list vedieme po nakreslenej značke, aby sme zachovali správnu veľkosť. 14. OSTRAPY

Brúsnou hubkou začistíme rezné plochy. Hoci sme použili pílový list na presné rezy, vlákna obalovej preglejky sa predsa len uvoľnia. 15. PRIMERANIE

Platňu v kúte primeriame k stene. Ak kdesi prekáža kúsok tmelu, omietky alebo iná prekážka, urobíme drobné úpravy a korekcie. 16. OBKRESLENIE I

Každú dlaždicu si pred ukladaním obkreslíme ceruzou. Vymedzíme si tak pracovné pole, na ktorom budeme čisto pracovať. 17. NANÁŠANIE

Zubovou stierkou nanesieme na preglejku podlahové lepidlo. Používame hrúbku B2, stierku sa snažíme príliš neklopiť. Nános by bol menší. 18. VTLAČENIE

Dlaždicu osadíme do lepidlového lôžka. Je dôležité, aby sme pracovali na dokonale rovnom povrchu, ktorým podlaha nikdy nie je. 19. ROZSTUPY

Na dodržanie jednotných rozstupov si pomáhame podlahárskymi krížikmi. Na šírke škáry nezáleží, ide iba o vec vkusu a vzhľadu. 20. UTIERANIE

Každé znečistenie disperzným podlahovým lepidlom čistíme za čerstva teplou saponátovou vodou. Dá sa vymyť bez problému i z pórov. 21. OBKRESLENIE II

V okrajových častiach si obkreslíme línie na skracovanie a zarezávanie dlaždíc. Kontúry obkresľujeme na rubovú stranu ceruzou. 22. LÍCE

Aby sa pri reze glazúra príliš netrieštila, línie rezu si prenesieme na lícovú stranu. Nie všetky sú rovné ako na fotografii. 23. KOTÚČ

Do uhlovej brúsky si osadíme diamantový kotúč na rezanie muriva. Nasadíme kotúč na suchý rez, hoci aj s delením na segmenty. 24. REZANIE

Okrajové dlaždice režeme jednu po druhej, vždy tesne pred ukladaním, aby nám všetko sedelo v najväčšej presnosti. Pozor na zaprášenie izby, radšej režeme vonku. 25. ZAOBLENIE

Ostré hrany zahladíme brúsnym kameňom. Pracujeme nasucho, vždy jeho hrubšou stranou. Karborundum si poradí aj s keramikou. 26. VYDLÁŽDENIE

Dlaždicami vyložíme celú plochu a lepidlu doprajeme aspoň 2 h na to, aby sa spoje zatiahli a dlažba sedela na mieste. 27. DO KÚTA

Hotovú zostavu umiestnime do kúta a zo škár vytiahneme všetky vymedzovacie krížiky. Na povrch však stále ešte nesmieme stúpať. 28. LIŠTY

Narežeme si čelné reliéfne lišty. Ich šírka musí ladiť s hrúbkou obloženej podložky, ak treba, tak ich zúžime na mieru. 29. LEPENIE

Podlahové lepidlo nám zaistí dokonalý spoj nielen lišty s preglejkou, ale aj s keramikou samotnou. Tak bude spoj spoľahlivý. 30. UPEVNENIE II

Lišty upevníme ihlovačkou. Takto sa vyhneme zložitému stužovaniu zvierkami alebo prichytávaniu pomocou montážnych pások. 31. PÁSKOVANIE

Maliarskou páskou si prekryjeme lišty a susediacu podlahu. Vytvoríme si tak clonu na jednoduchšie čistenie po škárovaní. 32. TMEL

Rozrobíme si sadrový tmel, do ktorého pridáme tónovacie farby podľa potreby. Nie je nutné použiť originálnu škárovaciu hmotu, ak ju nemáme. 33. ŠKÁROVANIE

Tmel gumovou stierkou natlačíme do škár. Snažíme sa vyplniť ich v plnom priereze, aby sa dlaždice scelili do kompaktnej plochy. 34. UMÝVANIE

Tmel po zavädnutí niekoľkokrát umyjeme penovým hladidlom. Nejaký čas potrvá, kým sadrový tmel s akrylátom zatuhne a prestane sa rozmazávať. 35. NATIERANIE

Na obvodové lišty nanesieme ochranný náter. Či pôjde o lazúru, olej alebo krycí náter, záleží iba na konkrétnej situácii.

HOTOVO

AUTOR RADÍ

Hoci to nie je nič, pri čom by hrozil požiar, podlaha bez ochrannej podložky sa ničí a jej čistenie a údržba tiež nie sú pohodlné. Stačí však zopár zvyškových dlaždíc, kus preglejky a reliéfna lišta, aby ste kút s pieckou dotiahli k dokonalosti bez zásahu do pôvodnej podlahy.

dobré rady

PODLOŽKA

Položiť dlažbu do kúta s pieckou je príliš zaväzujúce riešenie. Ak sa raz rozhodnete dispozíciu miestnosti zmeniť, obnova pôvodnej podlahy môže byť neľahká. V predajniach nájdete tvarované plechy prispôsobené starým kachliam, populárne sú aj tabule z tvrdeného skla. Ak však drevená podlaha pruží a dosky sa pohybujú pod každým krokom, skôr či neskôr sa to skončí prasknutým sklom.

SVOJPOMOCNE VYROBENÁ

Šikovným riešením je podložka, ktorú si dokážete vyrobiť na mieru. V ničom vás nezaväzuje do budúcnosti, vždy ju môžete podvihnúť a odložiť kdesi do dielne. Prednosťou tohto riešenia je, že povrch je nehorľavý a zostava je dostatočne pevná a stabilná pri intenzívnej dlhoročnej záťaži.

TVAR A VZHĽAD

Fantázii sa medze nekladú a záleží iba na vašej zručnosti pri rezaní dlažby, aký tvar podložke prepožičiate. Pravouhlá plocha z nášho pracovného postupu je najjednoduchším riešením, oblúk či šesťuholník možno osloví tých, ktorí hľadajú do svojho interiéru neprehliadnuteľný kontrastný doplnok. Čokoľvek si však vysnívate a nakreslíte na podlahu, všetko dokážete premietnuť do novej podkladovej plochy.

PRENÁŠANIE TVARU

Aby všetko sadlo k stenám a aby ste nemali starosti s nepeknými škárami, ktoré treba čímsi prekryť, nebude na škodu, ak si nacvičíte techniku postupného budovania šablóny. Papierom a páskami je možné kopírovať najzložitejšie tvary výklenkov, ubiehajúcich stien, oblúkov či nerovností. Je to technika, pri ktorej nemožno pochybiť a určite sa vám v budúcnosti zíde pri zarezávaní kobercov, podlahových krytín, dlažby či obkladov na problémové miesta.

ZMENY V PRIPOJENÍ

Keďže hotová podložka bude mať výšku približne 25 mm, mali by ste si vyskúšať, či vám po zmenách sadne dymovod bez toho, aby ste ho museli upravovať alebo volať k tomu odborníka. V našom prípade sme s vyvýšením počítali už v čase inštalácie, piecka bola podložená voľne naskladanými dlaždicami.

AKO VYBRAŤ MATERIÁL

Hotová zostava môže pri ploche 1 m2 vážiť viac, ako ste ochotní pripustiť. Preto je dobré na základ použiť pevný a robustný materiál. My sme sa rozhodli pre 7-vrstvovú preglejku s hrúbkou 12 mm, ktorá unesie ťarchu dlažby bez toho, aby sa pri manipulácii priveľmi prehýbala. To je dôležité obzvlášť pri prenášaní a ukladaní na miesto.

DLAŽBA

Môže byť akákoľvek zvyšková, hoci aj s drobnými kazmi. Keďže veľká časť podložky bude i tak zakrytá pieckou a jej príslušenstvom, viditeľné budú iba jej okrajové časti.

VONKAJŠÍ LEM

Samotné lištovanie vonkajšieho lemu zvládnete spraviť aj z frézovaných latiek. Náklady na výrobu sú preto extrémne nízke a v tomto prípade nebudete potrebovať ani veľa dielenského vybavenia.

LEPENIE

Podlahová disperzia nevyžaduje pri lepení žiadne zručnosti ani skúsenosti. Premiešate ju vo vedierku až po dno, nanesiete stierkou na podklad a okamžite môžete dlažbu ukladať na miesto. V miestach tesného kontaktu sa vyrobí pružný a odolný spoj, ktorý znesie aj namáhanie pri miernom ohybe. Kým stavebné lepidlo na báze malty by pri manipulácii s veľkou pravdepodobnosťou prasklo, disperzné lepidlo ustojí každú námahu. Veľkou prednosťou je, že je až do vytvrdnutia bez obmedzení umývateľné – z nástrojov, dlažby, ale aj z oblečenia, ak sa stane nehoda.

REZANIE

Na rezanie dlažby je najlepším nástrojom originálna rezačka, rezné hrany dlažby však pri šikovnom uložení pripadnú k obvodovým stenám. Aj keby rez uhlovou brúskou nebol úplne dokonalý, chybičky by sa vizuálne stratili. Ak potrebujete s rezaním dlažby pomoc, obrátiť sa môžete napríklad na kamenárstvo. Tam vám pomôžu aj s oblúkmi a náročnejšími reliéfmi. V domácich svojpomocných podmienkach však nejde o väčšie bremeno, ako sú schopní uniesť mnohí z nás.

AKO TO ROBÍ MAJSTER?

PODLOŽKA S ÚZKYMI ALEBO ŠIRŠÍMI ŠKÁRAMI?

Bezškárové lepenie dlažby prichádza do úvahy iba v tých prípadoch, ak sú jednotlivé dielce presné, bez rozmerových variácií. Ak sa vyhnete škárovaniu tesným lepením, jedinou výzvou pre vás môže byť zametanie a umývanie podložky, pri ktorej sa do tenkých škár nedostanete.

AKRYLÁTOVÉ TMELY A SILIKÓNY NIE SÚ VHODNÉ

Sú možno rýchlym riešením, pod teplou pieckou sa však môže stať, že škáry sa aj napriek starostlivému vyplneniu otvoria – zvlášť pri akryle. Silikón môže na niektorých dlažbách zanechať aj po zotretí nevzhľadné šmuhy, ktorých sa nezbavíte ani čističom.

ODPORÚČAME MATERIÁLY ODOLNÉ PROTI TEPLU

Najlepšou voľbou sú tmely, malty, omietky a stavebné lepidlá na báze sadry, cementu a vápna, pri ktorých môžete siahnuť po akýchkoľvek zvyškoch po renováciách. Veľmi pekne vyzerajú aj mozaiky z kachličkových a dlažbových črepov, pri ktorých je škárovanie slávnostným zavŕšením celého diela.

NECHAJTE ICH 24 HODÍN VYZRIEŤ

Škárovanie je najlepšie nechať vyzrieť a preschnúť do druhého dňa, aby sa vyplnené škáry pod ťarchou piecky a prehnutou podlahou nepoškodili. Je dobré vedieť, že čím lepšie sa vám podarí farbu škárovačky zladiť s dlažbou, tým menej bude vidieť drobné nedostatky, ktoré mohli byť spôsobené nízkou kvalitou dlažby.

OSÁDZANIE

Pri opätovnom osádzaní piecky dbajte na správne a tesné napojenie dymovodu a jeho zaistenie tak, aby sa nemohol uvoľniť. Ak ste si nie istí svojou prácou, nie je na škodu zavolať na pomoc kominára, ktorý urobí prípadné drobné úpravy, ak by boli nutné.

Text a foto: Marcela Gigelová

Realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016, JAGA GROUP, s.r.o.