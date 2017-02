Vyrobte si šrotovník na obilie

Dobry den, sita do srotovnika vam vyrobim, rozmer aky chcete, velkost dier tiez podla vasich poziadaviek . . kontakt mail: martin.vyroba@gmail.com

Neviete kde sa dajú zohnať sitká do šrotovníka? Potreboval by som priemer otvorov 5mm a 7-8mm, pre hydinu. Šrotovník mám .

ešte by som dodal dva magnety kvôli úchytu kovových častíc uložiť ich treba proti seba pri dieru násypu zrna do priestoru mletia samo že musia byť väčšie ako samotný otvor aby sa nemohli dostať ku kladivkám šrotovníka a ešte podotknem že netreba mlieť dva krát kvôli jemnosti šrotu ale pred šrotovaním vymeniť dierovaný plech za jemnejší teda z menšími dierkami

dobry den. chtěl jsem se zeptat zda by jste mi mohl poslat lepe citelne nákresy s koty. na email- peta.kuska@seznam.cz předem dekuji.Kuska

Nemáte náhodou nejaké výkresy podľa ktorých by sa dala vyrobiť drtička záhradného odpadu, konárov a pod.? Ak áno budem vďačný ak mi napíšete na mail: paino@azet.sk

To je to co najviac potrebujem. Este musim zohnat nejake prasiatko a postavit chlievik.