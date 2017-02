Praktická kálačka na drevo svojpomocne

Postup výroby

Celá podstata kálačky je založená na kuželi (1), na ktorom je narezaný závit. Ten sa zavŕta do klátika ako skrutka a so zväčšujúcim sa priemerom ho rozštiepi. Kužeľ je upevnený na hriadeli (3), ktorý je umiestnený v dvoch krytových ložiskách (6207) v domci (2). Hriadeľ má na opačnom konci drážky na upevnenie kardanu. Rám (4), zvarený do tvaru T, je zhotovený z hrubostennej rúrky Ø60 mm.



Na hornej časti je privarený domec (2) s držiakom na „tretí bod“ uchytenia do hydrauliky traktora a spodná časť je prispôsobená na vloženie kálačky do ramien traktora a jej zaistenie. Keďže sa kardan traktora točí vpravo, je na ľavej strane rámu privarený doraz (5), ktorý zabráni pretočeniu polena. Kálačka je zhotovená tak, aby sa ňou dali kálať polená dlhé minimálne meter. Miery sú orientačné a každý si ich môže prispôsobiť podľa rozmerov traktora alebo kálaného dreva.



Autor: Ľubomír Šuvada, Suchá Hora

Foto a schéma: autor

Zdroj: Časopis Urob si sám