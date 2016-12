Pomôcka na brúsenie korčúľ

Z bežných materiálov

Pomôcka na brúsenie je jednoduchá a možno ju použiť hádam s každou stolovou brúskou. Prihliadal som aj na nenáročnosť pri jej výrobe. Možno ju zhotoviť z bežne predávaných a typizovaných súčiastok. Prevažnú časť použitého materiálu mám zo šrotoviska.





Jednoduchosť použitia

Snažil som sa navrhnúť prípravok čo najjednoduchšie a tak, aby sa dal kedykoľvek odmontovať a odložiť na ďalšiu zimnú sezónu. Pomôcka vyhovuje aj menej zručným používateľom.





Brúsenie s prípravkom

Dôležité je, aby obe strany žliabku na korčuli boli rovnako vysoké. Pred brúsením žliabku preto najprv jedným ťahom vyrovnáme starý povrch noža na plochom kameni. Brúsenie korčúľ závisí predovšetkým od brusiča a jeho osvojenia si spôsobu brúsenia. Súčasne tento proces ovplyvňuje aj kvalita a frekvencia úpravy brúsneho kameňa. Pri brúsení brusič posúva korčuľu opretú o doraz nahor a nadol po brúsnom kotúči, kým nie je nôž nabrúsený. Tento spôsob si každý rýchlo osvojí, takže mu brúsenie nebude robiť problémy. V našom postupe sa používa kotúč s hrúbkou 6 mm. Pri brúsení tzv. krasokorčuliarskych korčúľ, resp. pri brúsení hokejových korčúľ na ostrú hranu, má zakrivenie žliabku polomer 12 mm alebo sa používa rovné brúsenie. Samozrejme, že treba zohľadniť aj hrúbku korčule.

UROB SI SÁM

náročnosť: ***

čas: 6 hodín

náklady: 20 €

ľudia: 1

obdobie: celoročne





KONTROLNÝ ZOZNAM





MATERIÁL 19,50

• dural 5,50 €

veľkosť minimálne 120 × 70 × 35 mm

• šesťhran 2,30 €

mosadz, oceľ alebo hliník, dĺžka 165 mm, priemer 17 mm

• závitová tyč 0,20 €

M6 × 242 mm

• skrutky, podložky, matice 1,50 €

podľa rozpisu

• brúsny kotúč 9 €

tenký, hrúbka 6 – 10 mm

• lepidlo 1 €

na kov, napríklad sekundové





NÁRADIE

• vrtáky na kov

• pílka na kov

• sústruh

• fréza

• brúska





BRÚSENIE KORČÚĽ





1. TIAHLO

Skrutkou s ryhovanou hlavou si výškovo aj uhlovo nastavíme tiahlo. Zasunieme doň doraz. Foto: Jaroslav Lysák 2. ÚPRAVA KOTÚČA

Pomocou brúsneho kameňa upravíme kotúč tak, aby zakrivenie bolo vhodné na žliabok v korčuli. 3. DORAZ

Posúvame ho k brúsnemu kameňu tak, aby sa nôž korčule mohol opierať o doraz a zároveň aby bol nôž nad stredom brúsneho kotúča. Foto: Jaroslav Lysák 4. NASTAVENIE

Skrutkou s ryhovanou hlavou pevne zaistíme doraz v nastavenej polohe. Polohu nastavujeme pomocou korčule. Foto: Jaroslav Lysák 5. BRÚSENIE

Staršie korčule z mäkkého materiálu brúsime tvrdým kameňom a moderné s tvrdými nožmi brúsime mäkkým kameňom. Foto: Jaroslav Lysák 6. POHYB

Začíname pätou a korčuľu plynulo posúvame nahor k špici a opäť sa vraciame k päte. Pohyb niekoľkokrát zopakujeme. Foto: Jaroslav Lysák 7. ŽLIABOK

Správne nabrúsená korčuľa má mať v strede noža žliabok hlboký 0,3 až 0,5 mm. Foto: Jaroslav Lysák 8. ZRAZENIE OSTRAPOV

Brúsnym kameňom zľahka prejdeme po ploche korčuľového noža, aby sme odstránili kovové ostrapy. Foto: Jaroslav Lysák



POSTUP VÝROBY V SKRATKE

TELESO

Teleso pomôcky frézou opracujeme na potrebný rozmer (podľa výkresu). Potom do neho vyvŕtame diery s priemerom 5 mm; 6,8 mm na závit M6 a M8 a diery s priemerom 6 mm; 8,1 mm. Vyrežeme príslušné závity a teleso máme pripravené.





NASTAVOVACIE TIAHLO

Po naformátovaní na správne rozmery doň vyvŕtame dieru s priemerom 6,1 mm a na závit M5 dieru s priemerom 4,2 mm.





ARETAČNÁ SKRUTKA

Najprv si upravíme typizovanú skrutku A M8 × 55 podložkou B, ktorú si vyrobíme. Na upravenú skrutku naskrutkujeme maticu C M8 × 24 až k samotnej hlave skrutky. Do tejto matice podľa výkresu a cez skrutku vyvŕtame dieru s priemerom 4,1 mm, ktorou prevlečieme kolík D. Na oba konce kolíka naskrutkujeme pevne uzavreté matičky E M4.



Zmontovanú aretačnú skrutku naskrutkujeme do telesa prípravku tak, aby nad závitom prečnievala asi o 5 mm. Nasadíme na ňu podložku B a cez technologickú dieru s priemerom 6 mm ju na skrutke zanitujeme.





DORAZY

Zo závitovej tyče M6 na sústruhu vyrobíme doraz I, tyčku a valček dorazu II. Na jeden koniec závitu naskrutkujeme valček tak, aby sa neotáčal. Pre istotu možno pred zaskrutkovaním naniesť na závit kvapku sekundového lepidla. Zo zhotovených súčastí poskladáme prípravok. Do príslušných závitov telesa a tiahla naskrutkujeme skrutky s ryhovanou hlavou.













Všetky časti pomôcky na brúsenie korčúľ sú kovové, opracované frézovaním a sústružením.





Zmontovaná pomôcka je určená na upevnenie na stolovú dosku – v optimálnej vzdialenosti od kotúča brúsky.





autor RADÍ





Úprava kotúča pred brúsením

Skôr ako začneme brúsiť korčule, hrany tenkého brúsneho kotúča zrazíme a zaoblíme brúsnym kameňom.



Text: Jaroslav Lysák, Nové Mesto nad Váhom

Foto a kresby: autor, thinknstock.cz

Zdroj: časopis Urob si sám